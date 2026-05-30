Przewrót za plecami Świątek. Jest potwierdzenie. 1870 punktów

Tegoroczny Roland Garros obfituje w ogromne niespodzianki. Dla nas zdecydowanie najmilszą jest postawa Mai Chwalińskiej. Polska kwalifikantka w Paryżu idzie jak burza, eliminując z dalszej rywalizacji mistrzynię olimpijską Qinwen Zheng, rozstawioną w drabince Elise Mertens oraz byłą trzecią rakietę świata Marię Sakkari.

Dotychczas największą niespodzianką była klęska Jeleny Rybakiny. Druga rakieta świata i jedna z głównych faworytek do ostatecznego triumfu uległa w drugiej rundzie z Ukrainką Juliją Starodubcewą. W sobotni wieczór do tego grona dołączyła obrończyni tytułu.

Tegoroczny Roland Garros jest absolutnym koszmarem dla tenisistek z USA. Już na etapie pierwszej rundy poległa turniejowa "piątka" Jessica Pegula, od której lepsza okazała się Australijka Kimberly Birrell. W sobotę z turnieju odpadła Amanda Anisimova. Szósta rakieta świata przegrała z Diane Parry, która w czwartej rundzie zagra z Chwalińską. Kilka godzin później do tego dołączyła triumfatorka ostatniej edycji francuskiego turnieju.

Klęska Gauff w Paryżu. Potężny spadek Amerykanki w rankingu

Paryż w ubiegłym roku należał do Coco Gauff, która zdobyła wówczas swój drugi w karierze turniej wielkoszlemowy. Amerykanka w finale po szalenie emocjonującym boju pokonała Arynę Sabalenkę. W tym sezonie oczekiwania były więc bardzo wygórowane. Zakończyło się jednak ogromnym zawodem.

W trzeciej rundzie na drodze Gauff stanęła reprezentująca Austrię Anastazja Potapowa. 30-latka w tym sezonie na kortach ziemnych zdołała już pokonać zawodniczki z TOP10 - w Rzymie wyeliminowała Karolinę Muchową, natomiast w Madrycie okazała się lepsza od Jeleny Rybakiny.

Łupem Amerykanki padła tylko premierowa partia zakończona jej zwycięstwem 6:4. Drugiego seta musiał rozstrzygnąć tie break na korzyść Potapowej. W decydującym secie Austriaczka pomimo szybkiego przełamania zdołała odrobić straty, by ostatecznie zaskoczyć Gauff przy jej serwisie i wyeliminować obrończynię tytułu.

Porażka obrończyni tytułu z poprzedniego roku niesie za sobą olbrzymie konsekwencje. Sytuacja w czołówce rankingu WTA ulegnie znaczącym różnicom. W wirtualnym zestawieniu Gauff spadła z 4. na 6. pozycję. Porażka na tak wczesnym etapie turnieju spowodowała utratę aż 1870 punktów z puli 2000 punktów zdobytych przed rokiem.

Wirtualny ranking WTA po odpadnięciu Coco Gauff w trzeciej rundzie French Open screen za: live-tennis.eu materiał zewnętrzny

A to wcale nie musi być koniec, bowiem kilka niżej notowanych zawodniczek wciąż ma matematyczne szanse, by wyprzedzić Amerykankę. Do tego grona należą Elina Switolina, Mirra Andriejewa, Victoria Mboko, a nawet 11. w klasyfikacji Belinda Bencić.

Klęska Gauff nie zmienia zbytnio sytuacji Igi Świątek. Polka już przed przyjazdem do Paryża zajmowała trzecią pozycję. Polka awansując do czwartej rundy zapewniła sobie, że Gauff nawet w przypadku ostatecznego triumfu nie wyprzedziłaby jej w notowaniu. Aktualnie już żadna zawodniczka nie jest w stanie tego zrobić - jako ostatnia do soboty mogła dokonać tego Anisimova.

Coco Gauff TIZIANA FABI AFP

Coco Gauff na Campo Centrale TIZIANA FABI AFP

Iga Świątek Foto Olimpik AFP





Łukasz Kaczmarek: Zaczynałem tak, jak te dzieciaczki - od drugiej klasy podstawówki. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport