Przegrała ze Świątek walkę o tytuł. Nie będzie kolejnego polskiego akcentu w Paryżu

Jasmine Paolini w ostatnich tygodniach nie może cieszyć się nieskalanym spokojem na korcie. Włoszka miała pewne problemy zdrowotne, ale przede wszystkim nie zgadzały się u niej kwestie sportowe. W związku tym sensacyjna finalistka Roland Garros z 2024 roku w tym sezonie do Paryża przyjechała z gigantycznymi wątpliwościami.

Po formie, którą prezentowała wówczas, gdy walczyła o tytuł z Igą Świątek, nie ma już śladu. Polka utrzymuje się na wysokim poziomie, a Włoszka z polskimi korzeniami stopniowo spada w rankingu WTA. W związku z tym jej droga do kolejnych potencjalnych finałów staje się coraz bardziej wyboista.

Dramat Paolini. Koniec turnieju już w drugiej rundzie

Rywalizację w tegorocznej edycji paryskiego Wielkiego Szlema rozpoczęła od naprawdę niezłego występu. W pierwszej rundzie pokonała bardzo groźną Ukrainkę Dajanę Jastremską w dwóch setach. Wydawać by się mogło, że wobec tego pokonanie Solany Sierry w drugiej rundzie nie powinno stanowić większego problemu.

Rzeczywistość okazała się jednak zdecydowanie bardziej brutalna. Paolini wygrała dość komfortowo pierwszą partię w mniej niż 40 minut. Od tego momentu rozpoczęły się jednak jej wyraźne problemy na korcie. Drugiego seta zaczęła jednak znakomicie, zdobywając przewagę przełamania.

Przez kolejne gemy serwisowe Paolini przechodziła z kłopotami, ale ostatecznie broniła swoich podań. Aż do stanu 4:3, gdy Włoszka pierwszy raz w meczu straciła serwis. Argentynka wygrała kolejne dwa gemy, a finalnie także całego seta 6:4, doprowadzając do trzeciej partii.

Ta rozpoczęła się dla Paolini fatalnie - od straty podania. Sierra wyszła na prowadzenie 3:1, ale po chwili zrobiło się 3:3. Od tego momentu Włoszka z polskimi korzeniami nie wygrała jednak nawet jednego gema i ostatecznie pożegnała się z turniejem już na etapie drugiej rundy. Tym samym kolejna groźna rywalka ubywa Idze Świątek.

Jasmine Paolini rywalizowała w duecie z Sarą Errani o deblowy tytuł na Roland Garros 2025 ANDREAS SOLARO / AFP AFP

Jasmine Paolini awansowała do półfinału debla na Roland Garros w duecie z Sarą Errani

