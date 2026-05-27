Przegrała ze Świątek walkę o tytuł. Nie będzie kolejnego polskiego akcentu w Paryżu
Iga Świątek w 2024 roku sięgnęła po swój ostatnich tytuł na kortach imienia Rolanda Garrosa. Wówczas Polka w finale po jednostronnym meczu pokonała Jasmine Paolini. Włoszka z polskimi korzeniami walczy o powrót na wielką tenisową scenę. W tym roku w drugiej rundzie turnieju trafiła na Solanę Sierrę. Argentynka okazała się przeszkodą niemożliwą do przejścia.
Jasmine Paolini w ostatnich tygodniach nie może cieszyć się nieskalanym spokojem na korcie. Włoszka miała pewne problemy zdrowotne, ale przede wszystkim nie zgadzały się u niej kwestie sportowe. W związku tym sensacyjna finalistka Roland Garros z 2024 roku w tym sezonie do Paryża przyjechała z gigantycznymi wątpliwościami.
Po formie, którą prezentowała wówczas, gdy walczyła o tytuł z Igą Świątek, nie ma już śladu. Polka utrzymuje się na wysokim poziomie, a Włoszka z polskimi korzeniami stopniowo spada w rankingu WTA. W związku z tym jej droga do kolejnych potencjalnych finałów staje się coraz bardziej wyboista.
Dramat Paolini. Koniec turnieju już w drugiej rundzie
Rywalizację w tegorocznej edycji paryskiego Wielkiego Szlema rozpoczęła od naprawdę niezłego występu. W pierwszej rundzie pokonała bardzo groźną Ukrainkę Dajanę Jastremską w dwóch setach. Wydawać by się mogło, że wobec tego pokonanie Solany Sierry w drugiej rundzie nie powinno stanowić większego problemu.
Rzeczywistość okazała się jednak zdecydowanie bardziej brutalna. Paolini wygrała dość komfortowo pierwszą partię w mniej niż 40 minut. Od tego momentu rozpoczęły się jednak jej wyraźne problemy na korcie. Drugiego seta zaczęła jednak znakomicie, zdobywając przewagę przełamania.
Przez kolejne gemy serwisowe Paolini przechodziła z kłopotami, ale ostatecznie broniła swoich podań. Aż do stanu 4:3, gdy Włoszka pierwszy raz w meczu straciła serwis. Argentynka wygrała kolejne dwa gemy, a finalnie także całego seta 6:4, doprowadzając do trzeciej partii.
Ta rozpoczęła się dla Paolini fatalnie - od straty podania. Sierra wyszła na prowadzenie 3:1, ale po chwili zrobiło się 3:3. Od tego momentu Włoszka z polskimi korzeniami nie wygrała jednak nawet jednego gema i ostatecznie pożegnała się z turniejem już na etapie drugiej rundy. Tym samym kolejna groźna rywalka ubywa Idze Świątek.