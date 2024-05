Przegrała ze Świątek i nie wytrzymała. Kuriozum na konferencji prasowej

Polka w pierwszej rundzie trafiła na Leolię Jeanjean , która nigdy wcześniej nie miała okazji mierzyć się z raszynianką. Jako że Francuzka w rankingu WTA zajmuje dopiero 148. pozycję, każdy inny rezultat, aniżeli zwycięstwo Polki w dwóch setach postrzegany byłby w kategorii wielkiej niespodzianki. To się na szczęście nie wydarzyło.

Świątek potrzebowała godziny na zwycięstwo. Popis mocy Polki w pierwszej rundzie French Open

W pierwszym secie liderka rankingu WTA całkowicie zdeklasowała dużo starszą rywalkę. Wynik 6:1 najlepiej to odzwierciedlał. Chociaż Jeanjean udało się rozpocząć drugą odsłonę spotkania od przełamania, a do tego miała piłkę na prowadzenie 2:0, nie wykorzystała okazji do wywarcia presji na raszyniance.