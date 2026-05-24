Przedwczesny koniec meczu Fręch z Rumunką. Przykre obrazki w Paryżu

Tuż przed startem Roland Garros, Magdalena Fręch (49. WTA) przerwała serię sześciu przegranych spotkań z rzędu. Dokonała tej sztuki podczas meczu pierwszej rundy WTA 500 w Strasburgu. Wówczas odniosła swoje pierwsze od 2,5 miesiąca zwycięstwo w singlu, pokonując Talię Gibson 7:6(0), 6:3. W meczu o ćwierćfinał stoczyła zaciętą batalię z Leylah Fernandez. W trzeciej partii Polka próbowała zniwelować stratę, ale ostatecznie Kanadyjka triumfowała 6:4, 3:6, 6:4.

Następnie zawodniczka klubu KS Górnik Bytom przetransportowała się do Paryża. Podczas czwartkowego losowania okazało się, że w pierwszej rundzie zmierzy się z Eleną-Gabrielą Ruse, plasującą się na 71. miejscu w rankingu WTA. Chociaż Polka mierzyła się z niżej notowaną tenisistką, to w przeszłości Magdalenie trudno się grało z tą przeciwniczką. Rumunka prowadziła w zestawieniu H2H 3-1. Ich ostatni mecz, rozegrany w marcu ubiegłego roku w Miami, zakończył się zwycięstwem Ruse w dwóch setach. Zapowiadało się na wymagający bój dla naszej reprezentantki.

Magdalena Fręch kontra Elena-Gabriela Ruse w pierwszej rundzie

Od początku działo się sporo na korcie. Najpierw Fręch straciła podanie, mimo prowadzenia 30-0. Potem zrobiło się 2:0 dla Eleny-Gabrieli. W następnych minutach Polka doprowadziła do remisu, mimo wielu szans przeciwniczki na odzyskanie dwóch "oczek" przewagi. Po pięciu rozdaniach Ruse znów znalazła się z przodu, z przewagą przełamania. Kolejny fragment należał do Polki. Przy stanie 5:3 Magdalena serwowała po zwycięstwo w partii. Ostatecznie o wyniku seta decydował jednak dopiero tie-break. W nim Rumunka prowadziła już 3-0, a następnie 5-3. Kluczowe cztery piłki powędrowały na konto naszej reprezentantki. Dzięki temu zawodniczka klubu KS Górnik Bytom triumfowała w premierowej odsłonie 7:6(5).

Pierwszy set sporo kosztował obie tenisistki, ale szczególne zmęczenie dało się zauważyć zwłaszcza po Ruse. W drugim gemie kolejnej części spotkania Fręch obroniła trzy okazje przeciwniczki na 2:0, a potem wywalczyła przełamanie. Wtedy Rumunka skorzystała z pomocy medycznej, sprawdzano parametry. Elena-Gabriela wróciła na kort, ale tylko po to, by... podziękować Magdalenie za wspólną grę. Przy stanie 7:6(5), 2:1 dla naszej reprezentantki, 71. rakieta świata skreczowała. Rywalką Polki w drugiej rundzie będzie Ludmiła Samsonowa albo Jil Teichmann.

Magdalena Fręch

Elena-Gabriela Ruse

Magdalena Fręch





