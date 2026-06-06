Prowokacja Rosjan na meczu Chwalińskiej, a jednak to zrobili. Interweniowała ochrona

Do finału Rolanda Garrosa Maja Chwalińska przystępowała z pozycji underdoga. I chociaż miała za sobą wiele imponujących zwycięstw, nad tenisistkami pokroju Marii Sakkari, czy Diany Sznajder, jej szans na triumf nad Mirrą Andriejewą nie wyceniano zbyt wysoko.

Jednostronny przebieg finału Roland Garros. Andriejewa górą nad Chwalińską

Początek spotkania był jeszcze obiecujący ze względu na liczne przełamania, w efekcie których Polka prowadziła 2:1. Ostatecznie musiała jednak uznać wyższość Rosjanki, która wygrała z nią 6:3. Niewiele do powiedzenia 24-latka miała również w drugiej partii.

8. rakieta świata w pewnym momencie prowadziła już 5:0 w gemach i wydawało się, że finał zakończy "bajglem". Chwalińska była w stanie jednak przerwać serię rywalki, a nawet ją przełamać. Skończyło się jednak na 2:6, a trofeum powędrowało w ręce Andriejewej.

Rosyjska prowokacja w Paryżu. Ochrona musiała interweniować

Tuż po ostatniej piłce, gdy Andriejewa padła na kolana i celebrowała sukces, w Paryżu doszło do kontrowersyjnych scen. Na trybunach pojawiła się rosyjska flaga, co w związku z trwającą w Ukrainie wojną rozpatrywać można w charakterze prowokacji. Do akcji błyskawicznie ruszyła ochrona.

Sprawę na platformie "x.com" nagłośnił dziennikarz Ben Rothenberg. Ochroniarze szybko odnaleźli właścicieli flagi i ta po chwili została schowana. Część kibiców, zwłaszcza tych z Polski i Ukrainy miała jednak pełne prawo do oburzenia.

Gdy Andriejewa świętowała zwycięstwo, para kibiców rozwinęła rosyjską flagę. Ochroniarz szybko pojawił się na miejscu i kazał schować ją do torebki

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Andriejewa po finale zwróciła się do Chwalińskiej. Piękne słowa

Sama Andriejewa zachowała się z klasą i swoją wypowiedź w trakcie ceremonii wręczenia nagród rozpoczęła od gratulacji w kierunku Mai Chwalińskiej.

- Gratulacje dla Mai za niesamowity turniej. Wspaniałe trzy tygodnie. Gratulacje dla ciebie i teamu. Wykonaliście niesamowitą robotę. Jesteś trudną przeciwniczką i nie chciałabym z tobą grać raz jeszcze. Życzę ci wszystkiego najlepszego, ale dobra. Mam nadzieję, że zagramy więcej finałów w przyszłości - stwierdziła Rosjanka.

Mimo porażki Chwalińska z Paryża z pewnością wyjedzie z dobrym nastroju. W końcu zanotowała awans w rankingu WTA ze 114. aż na 21. pozycję, a do tego zarobiła gigantyczne pieniądze.





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