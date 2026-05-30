Podczas tegorocznego Rolanda Garrosa Magda Linette przez długi czas znajdowała się w centrum uwagi polskich kibiców. Poznaniance już na starcie turnieju udało się przełamać złą passę z ostatnich lat i po wyczerpującym boju wyeliminowała wyżej sklasyfikowaną w rankingu WTA Czeszkę Terezę Valentovą. Linette po raz pierwszy od trzech lat przebrnęła pierwszą rundę paryskiego turnieju wielkoszlemowego.

Druga runda to był już prawdziwy spektakl Poznanianki. Linette w świetnym stylu pokonała w trzech setach faworyzowaną Jelenę Ostapenko. Triumf nad Łotyszką dał możliwość rozegrania historycznego starcia dla polskiego tenisa. W trzeciej rundzie naprzeciw Linette stanęła Iga Świątek.

Raszynianka miało znakomitą okazję do tego, by zrewanżować się starszej rodaczce za niedawną klęskę w turnieju w Miami. To właśnie po tym starciu Świątek rozstała się z dotychczasowym trenerem Wimem Fissettem. Tym razem nie było powtórki z historii.

Magda Linette żegna się z Rolandem Garrosem. Polka i Ukrainka walczyły do samego końca

Linette w meczu ze Świątek pokazała się z dobrej strony. Przełamanie już przy pierwszej możliwej okazji nie dało finalnie triumfu w meczu, lecz Poznanianka pozostawiła po sobie dobre wrażenie. Porażka 4:6, 4:6 z trzecią tenisistką świata nie zakończyło jednak tegorocznej przygody Linette z paryskimi kortami.

34-latka wystartowała również w turnieju deblowym. Jej deblowa partnerka Julija Starodubcewa w Paryżu również sprawiła ogromną sensację. Cały tenisowy świat przecierał oczy ze zdumienia, gdy Ukrainka w II rundzie wyeliminowała turniejową "dwójkę" Jelenę Rybakiną. W kolejnej fazie lepsza od niej okazała się Chinka Xiyu Wang.

W piątek po starciu trwającym 2,5 godziny polsko-ukraiński duet pokonały w trzech setach Francuzki Elsę Jacquemot oraz Tiantsoę Sarah Rakotomanga Rajaonah. W drugiej rundzie turnieju deblistek poprzeczka poszybowała znacznie wyżej. Polka oraz Ukrainką w sobotę o awans do kolejnej rundy walczyły z turniejowymi "dziesiątkami" - Słowaczką Terezą Mihalikovą oraz Brytyjką Olivią Nicholls.

Pierwszy set poszedł zgodnie z planem Linette i Starodubcewej i zakończył się ich wygraną stosunkiem 6:4. W drugiej partii już nie było tak kolorowo. Rywalki w czwartym gemie zdołały przełamać serwis oponentek, co finalnie przyczyniło się do triumfu 6:3. Ostatnia partia potoczyła się w podobny sposób. Po dwóch przełamaniach Mihalikova oraz Nicholls wygrały cały mecz 4:6, 6:3, 6:4 i awansowały do kolejnej rundy turnieju deblistek.

