Powiedział to po finale Chwalińskiej w Paryżu. "Nie lubię kobiet nieinteligentnych"

Zakończył się Roland Garros 2026. W finale damskiej rywalizacji Maja Chwalińska przegrała 3:6, 2:6 z Mirrą Andriejewą, która pierwszy raz sięgnęła po wielkoszlemowy tytuł. Jednocześnie nasza rodaczka została pierwszą w historii zawodniczką z kwalifikacji, która dotarła do meczu o tytuł w Paryżu.

Polka zachwyciła cały świat swoim unikatowym stylem gry, bazującym przede wszystkim na sprycie i kortowej inteligencji. Slajsy, skróty, wysokie topspiny, loby, krótkie zagrania po krosie - to coś, do czego Chwalińska przyzwyczaiła nas przez cały turniej.

Karol Stopa gorzko o damskim tourze. Powiedział to na antenie

W niedzielny wieczór o całych zawodach w stolicy Francji na kanale "Trzeci Serwis" rozmawiali Karol Stopa i Lech Sidor. W pewnym momencie pierwszy z ekspertów zdobył się na dosyć gorzką refleksję nt. rozgrywek pań.

- Ja uważam, że to co zrobiła Maja Chwalinska w Paryżu, to jest niestety taki papierek lakmusowy dla całych rozgrywek WTA, które z jednej strony oczywiście mają swoje gwiazdy. Od czasu do czasu zdarzają się tam fenomenalne mecze. Ja sobie kiedyś pozwoliłem powiedzieć podczas transmisji - i oberwałem za to po głowie - że dzisiaj już trochę nie mam cierpliwości i ochoty oglądania meczów pań - rozpoczął.

- Nie dlatego, że ja nie lubię kobiet, bo to jest totalna bzdura. Ja nie lubię kobiet nieinteligentnych. Za nieinteligentne kobiety na korcie uważam osoby, które bez wyciągania wniosków na jedną wygraną piłkę potrafią zepsuć sześć - powiedział Stopa, posiłkując się francuskimi analizami dotyczącymi błędów poszczególnych zawodniczek w czasie trwania French Open.

W długim wywodzie doświadczony komentator rozwijał swoją myśl. - Jak można wygrać mecz tenisowy, kiedy na jedną wygraną piłę psuje się cztery? Nie wyciąga żadnych wniosków? - dodawał nt. specyfiki gry niektórych tenisistek. Ekspert poruszył także wątek ich często niezdrowych relacji z trenerami oraz agresywnych reakcji na kolejne przegrywane gemy mimo braku wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań na korcie.

Potem odniósł się do tego, w jaki sposób do finału Roland Garros podszedł sztab Rosjanki. - W przypadku Mai Chwalińskiej nie da się po prostu sprawdzić na zasadzie: "Z kim gram? 114. w rankingu? Kwalifikantka? E, dobra tam. Wychodzę na kort". - A tak podeszła Chinka (Qinwen Zheng, która przegrała z Polką w pierwszej rundzie 4:6, 0:6 - red.). - uzupełnił Lech Sidor.

- Dlatego to się tak kończy i to świadczy po prostu o braku inteligencji. Każdy ma jakieś swoje kontuzje, przerwy, potem wraca itd. Wszystko jestem w stanie zrozumieć. Ale nie bardzo jestem w stanie zrozumieć, jak ktoś nie wyciąga wniosków w meczu. Jeśli raz, drugi, trzeci, czwarty, piętnasty przegrywam jakąś akcję, to szesnasty raz nie powinienem tego robić. A to się powtarza - powiedział wprost Karol Stopa, który wszystko to zestawił ze sprytem i inteligencją Chwalińskiej.

- Patrząc od strony Mai - jest repertuar, jest myślenie, lewa ręka, sprytny sposób grania (…) Ma czucie w ręku, wie kiedy i co zagrać, a to jest w tenisie kluczowa sprawa - zachwalał finalistkę Roland Garros. Ekspert dużo mówił o "modzie na szybkość" w tourze WTA. O tym, że tenisistki w pewnym momencie chciały grać z prędkościami mężczyzn. Jednocześnie zabrakło wówczas kreatywnych, innych zawodniczek pokroju Chwalińskiej. Wspomniał też o Sabalence, która z jednej strony gra forhend na poziomie ATP, zaczęła urozmaicać swój tenis, ale z drugiej potrafi popełnić nawet 70 błędów niewymuszonych i "wrócić do ustawień fabrycznych", kiedy po kolejnych przegranych punktach emocje biorą górę.

Maja Chwalińska pisze historię na kortach w Paryżu. Czy jej spryt i technika wystarczą do wygrania finału na mączce? Emma Da Silva East News

Maja Chwalińska ALEX NICODIM East News

Maja Chwalińska DIMITAR DILKOFF AFP





Christian Eriksen złapał się za serce i upadł. Mecz Dania - Ukraina przerwany! WIDEO Polsat Sport Polsat Sport