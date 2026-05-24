Postraszyła Świątek, teraz wielkie nerwy w Paryżu. Zwrot w meczu faworytki

Caty McNally sezon na mączce rozpoczęła w Charleston, tam błyskawicznie odpadła z singlowego turnieju rangi WTA 500, bo w pierwszej rundzie przegrała z Ashlyn Krueger. Nieco lepiej poszło jej w Rouen, we Francji zdołała wygrać jeden mecz, wyeliminowała Katie Volynets. Ze swoją rodaczką ponownie zmierzyła się podczas "tysięcznika" w Madrycie, gdzie nie dość, że rozgromiła rywalkę, to w kolejnej rundzie dość nieoczekiwanie pokonała rozstawioną Victorię Mboko. McNally ostatecznie doszła aż do czwartej rundy, tam sposób na nią znalazła Marta Kostiuk.

Gdy więc okazało się, że to właśnie McNally będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie stało się jasne, że Polka nie może lekceważyć swojej rówieśniczki. Ta zresztą zmagania na Foro Italico rozpoczęła od mocnego uderzenia, w pierwszej rundzie oddała tylko pięć gemów Darii Kasatkinie. Później postraszyła też Polkę, wprawdzie w pierwszym secie została zdeklasowana, ale w drugim triumfowała po tie-breaku. Tenisistka z Raszyna odzyskała jednak rezon, to McNally opuszczała kort jako pokonana.

Amerykanka w Rzymie wystąpiła jeszcze w turnieju deblowym, kolejny mecz singlowy rozegrała z kolei dopiero w niedzielę 24 maja w Paryżu. McNally w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Roland Garros trafiła na Ajlę Tomljanović (90. w rankingu WTA), która ma za sobą ciężkie tygodnie. Reprezentantka Australii wygrała tylko jeden singlowy mecz na mączce w 2026 roku, w kwalifikacjach do turnieju w Rzymie. Ciężko było ją więc upatrywać w roli faworytki w starciu z notowaną na 56. miejscu w światowym zestawieniu rywalką.

Roland Garros. Trzy sety w meczu McNally - Tomljanović

I chociaż Amerykanka wybiegła na kort nr 7 jako faworytka, to dość nieoczekiwanie fatalnie weszła w mecz. Błyskawicznie dała się przełamać i chociaż sama po chwili odpowiedziała przełamaniem powrotnym, to Tomljanović prezentowała się lepiej na korcie. Reprezentantka Australii ponownie straciła serwis, ale od stanu 2:3 szła jak burza, doprowadziła do wyrównania, później wygrała trzy gemy z rzędu. Wygrała 6:3, sensacja zaczęła wisieć w powietrzu.

Niżej notowana tenisistka poszła za ciosem, w dwóch pierwszych gemach trzeciej partii nie oddała McNally nawet jednego punktu. "Zadyszkę" złapała dopiero przy stanie 3:0, sama musiała bronić break pointów. Z opresji nie wyszła, Amerykanka zdołała ją przełamać, przedłużając tym samym swoje szanse na odwrócenie losów rywalizacji. Po chwili zresztą poszła za ciosem, ponownie przełamała Australijkę i było już 3:3.

Świadkami przełamań byliśmy także w dwóch kolejnych gemach, dopiero przy stanie 4:4 McNally była w stanie po raz kolejny obronić podanie. Prowadziła 5:4, tym razem to jej rywalka znalazła się pod presją. A po chwili była już w bardzo poważnych opałach, obroniła jednak dwie piłki setowe, doprowadzając do wyrównania. Piłki setowe wybroniła także w dwunastym gemie, o losach partii przesądził więc tie-break. A w tym Amerykanka w końcu dopięła swego i tym razem nie zaprzepaściła okazji do zamknięcia seta, triumfatorkę meczu musiała więc wyłonić trzecia partia.

McNally w trzeciej odsłonie rywalizacji zaczęła prezentować się tak, jak na faworytkę przystało. Bez straty punktu wygrała pierwsze dwa gemy, w trzecim musiała się trochę natrudzić, ale finalnie wykorzystała czwartego break pointa. Prowadziła 3:0, w czwartym gemie sama mogła zostać przełamana, ale Tomljanović nie wykorzystała wypracowanych szans. I chociaż Australijkę stać było jeszcze na jeden zryw, to końcówka seta należała do Amerykanki, wygrała 6:3, cały mecz 2:1 (3:6, 7:6(5), 6:3) i zameldowała się w drugiej rundzie, w której zagra z Belindą Bencic.

