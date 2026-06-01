Poruszenie na korcie Philippe Chatrier. Tego duetu nikt się nie spodziewał
Turnieje wielkoszlemowe od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony kibiców. Bilety na tego typu imprezy, choć do najtańszych nie należą, rozchodzą się jak świeże bułeczki, a na trybunach pojawiają się także dobrze znane wszystkim postacie ze świata sportu i show-biznesu. Mecze czwartej rundy singla panów i pań z bliska postanowiły obejrzeć gwiazdy hitowego serialu Netfliksa.
Jak co roku pod koniec maja Paryż stał się światową stolicą tenisa. To właśnie w tym mieście odbywa się bowiem jeden z czterech wielkoszlemowych turniejów, podczas którego tenisiści walczą o tytuły mistrzowskie i prestiżowe trofea. Dla wielu zawodników triumf w Australian Open, turnieju Rolanda Garrosa, Wimbledonie lub US Open jest ważniejszy nawet od... medalu olimpijskiego. Nic więc dziwnego, że podczas wielkoszlemowych imprez tenisiści dają z siebie sto procent już od pierwszych rund.
Ogromne emocje na korcie już od pierwszych meczów przyciągają wielkie nazwiska. W ubiegłych latach z trybun kortów Rolanda Garrosa zacięte batalie czołowych tenisistów oglądali m.in. piłkarze Kylian Mbappe i Robert Lewandowski, aktorzy Natalie Portman i Leonardo DiCaprio czy modelka Bella Hadid.
I w tym roku wielkie gwiazdy zaczęły pojawiać się na trybunach paryskich kortów na długo przed finałowymi meczami. W trakcie meczów czwartej rundy gry pojedynczej panów i pań na widowni na korcie Philippe Chatrier zameldowały się gwiazdy znanego na całym świecie serialu, "Emily w Paryżu". Poczynaniom tenisistów z bliska miały okazję przyjrzeć się Lily Collins i Ashley Park, a więc serialowe Emily Cooper i Mindy Chen.
Iga Świątek za burtą, Maja Chwalińska wciąż czaruje w Paryżu
W tym roku w głównej drabince singla pań znalazło się miejsce dla czterech reprezentantek naszego kraju - Igi Świątek, Magdy Linette, Magdaleny Fręch i Mai Chwalińskiej. Jako pierwsza z turniejem pożegnała się French, która w drugiej rundzie musiała uznać wyższość Szwajcarki Jil Teichmann. Ta wygrała dwusetowy pojedynek 7:5, 6:4. W trzeciej rundzie na korcie Philippe Chatrier doszło do polskiego pojedynku - Iga Świątek w dwóch setach pokonała Magdę Linette 6:4, 6:4. Zawodniczka, która na kortach Rolanda Garrosa wygrywała w przeszłości czterokrotnie, odpadła jednak z turnieju już w kolejnej rundzie. Musiała bowiem uznać wyższość Marty Kostiuk, która wygrała 7:5, 6:1.
Ogromną sensację sprawiła w Paryżu Maja Chwalińska. Polka, która prawo do walki o wielkoszlemowe trofeum wywalczyła po przebrnięciu przez kwalifikacje, w pierwszej rundzie odprawiła z kwitkiem mistrzynię olimpijską Qinwen Zheng, a następnie wygrała z Elise Mertens, Marią Sakkari i Diane Parry. Nasza gwiazda tym samym awansowała do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Anną Kalinską.