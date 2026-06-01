Poruszenie na korcie Philippe Chatrier. Tego duetu nikt się nie spodziewał

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Turnieje wielkoszlemowe od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony kibiców. Bilety na tego typu imprezy, choć do najtańszych nie należą, rozchodzą się jak świeże bułeczki, a na trybunach pojawiają się także dobrze znane wszystkim postacie ze świata sportu i show-biznesu. Mecze czwartej rundy singla panów i pań z bliska postanowiły obejrzeć gwiazdy hitowego serialu Netfliksa.

Lily Collins i Ashley Park na turnieju Rolanda Garrosa
Lily Collins i Ashley Park na turnieju Rolanda GarrosaStephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images/Getty Images, Sport News/Quality Sport ImagesGetty Images

Jak co roku pod koniec maja Paryż stał się światową stolicą tenisa. To właśnie w tym mieście odbywa się bowiem jeden z czterech wielkoszlemowych turniejów, podczas którego tenisiści walczą o tytuły mistrzowskie i prestiżowe trofea. Dla wielu zawodników triumf w Australian Open, turnieju Rolanda Garrosa, Wimbledonie lub US Open jest ważniejszy nawet od... medalu olimpijskiego. Nic więc dziwnego, że podczas wielkoszlemowych imprez tenisiści dają z siebie sto procent już od pierwszych rund.

Ogromne emocje na korcie już od pierwszych meczów przyciągają wielkie nazwiska. W ubiegłych latach z trybun kortów Rolanda Garrosa zacięte batalie czołowych tenisistów oglądali m.in. piłkarze Kylian Mbappe i Robert Lewandowski, aktorzy Natalie Portman i Leonardo DiCaprio czy modelka Bella Hadid.

Chwalińska bohaterką Polski, Francuzom opadły szczęki. Stypa w "teatrze"

I w tym roku wielkie gwiazdy zaczęły pojawiać się na trybunach paryskich kortów na długo przed finałowymi meczami. W trakcie meczów czwartej rundy gry pojedynczej panów i pań na widowni na korcie Philippe Chatrier zameldowały się gwiazdy znanego na całym świecie serialu, "Emily w Paryżu". Poczynaniom tenisistów z bliska miały okazję przyjrzeć się Lily Collins i Ashley Park, a więc serialowe Emily Cooper i Mindy Chen.

Dwie kobiety w dużych okularach przeciwsłonecznych robią wspólne selfie, siedząc obok siebie na trybunach.
Lily Collins i Ashley Park na turnieju Rolanda GarrosaStephane Cardinale - CorbisGetty Images

Iga Świątek za burtą, Maja Chwalińska wciąż czaruje w Paryżu

W tym roku w głównej drabince singla pań znalazło się miejsce dla czterech reprezentantek naszego kraju - Igi Świątek, Magdy Linette, Magdaleny Fręch i Mai Chwalińskiej. Jako pierwsza z turniejem pożegnała się French, która w drugiej rundzie musiała uznać wyższość Szwajcarki Jil Teichmann. Ta wygrała dwusetowy pojedynek 7:5, 6:4. W trzeciej rundzie na korcie Philippe Chatrier doszło do polskiego pojedynku - Iga Świątek w dwóch setach pokonała Magdę Linette 6:4, 6:4. Zawodniczka, która na kortach Rolanda Garrosa wygrywała w przeszłości czterokrotnie, odpadła jednak z turnieju już w kolejnej rundzie. Musiała bowiem uznać wyższość Marty Kostiuk, która wygrała 7:5, 6:1.

Ogromną sensację sprawiła w Paryżu Maja Chwalińska. Polka, która prawo do walki o wielkoszlemowe trofeum wywalczyła po przebrnięciu przez kwalifikacje, w pierwszej rundzie odprawiła z kwitkiem mistrzynię olimpijską Qinwen Zheng, a następnie wygrała z Elise Mertens, Marią Sakkari i Diane Parry. Nasza gwiazda tym samym awansowała do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Anną Kalinską. 

Chwalińska triumfuje, ale co stało się potem. Organizatorzy Roland Garros ogłaszają

Tenisistka w czarnym stroju wykonuje efektowny zamach rakietą, unosząc się w powietrzu na korcie ziemnym podczas meczu turniejowego.
Maja Chwalińska w meczu z Diane ParryTHOMAS SAMSONAFP
Tenisistka w sportowej koszulce i czapce z daszkiem zasłania usta dłonią, wyrażając zaskoczenie lub silne emocje, na tle rozmytej trybuny z czerwonymi elementami.
Iga Świątek w tym roku nie wygra turnieju Rolanda GarrosaMAHOUDEAU Clement / KMSP / KMSP via AFP AFP


Frances Tiafoe - Andrea Pellegrino. Skrót meczuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja