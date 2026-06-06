Porażka Chwalińskiej, a tu głośno o Świątek. Rosyjska gwiazda jednak "przegrała"

Iga Świątek triumfowała w Roland Garros w 2020, 2022, 2023 i 2024 roku. W tegorocznym turnieju chciała powalczyć o piąty triumf w stolicy Francji. Jednak w dniu swoich 25. urodzin pożegnała się z turniejem. W meczu 4. rundy lepsza okazała się Marta Kostiuk.

Polscy kibice przeżywali w Paryżu jednak dalej wielkie emocje za sprawą Mai Chwalińskiej. Zmagania w Paryżu rozpoczęła od eliminacji, a dotarła aż do wielkiego finału. W sobotnim pojedynku o tytuł jej rywalką była Mirra Andriejewa. Polka musiała uznać wyższość Rosjanki 6:3, 6:2.

- Chciałbym podziękować kibicom, którzy przyszli nie tylko dzisiaj. Czułam waszą miłość i jestem bardzo wdzięczna. Szkoda, że nie zobaczyliście lepszego meczu, ale Mirra była lepsza. To jest jej wina - mówiła po meczu Chwalińska, dla której dotarcie do wielkoszlemowego finału jest największym sukcesem w karierze. W najbliższym zestawieniu WTA awansuje ona ze 114. na 21. miejsce na świecie.

Kilka minut po porażce Chwalińskiej, a tu głośno o Świątek

Finałowy mecz trwał 82 minuty, a kilka chwil później zrobiło się głośno o... Świątek, która nie bez przyczyny nazywana jest królową Paryża. Użytkownik "OptaAce" w serwisie X.com wyliczył, że w erze open tylko Iga Świątek (2024 i 2020) oraz Steffi Graf (1988) straciły mniej gemów niż Mirra Andriejewa (17 w 2026) w drugim tygodniu Roland Garros.

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Andriejewa straciła pięć gemów właśnie z Chwalińską w finale, a także z Jil Teichmann w 1/8 finału. Ponadto cztery gemy urwała jej Marta Kostiuk w półfinale i trzy Sorana Cirstea w ćwierćfinale.

Maja Chwalińska pisze historię na kortach w Paryżu. Czy jej spryt i technika wystarczą do wygrania finału na mączce? Emma Da Silva East News

Iga Świątek odpadła z Roland Garros 2026 na etapie 4. rundy THOMAS SAMSON AFP





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