Artur Gac, Interia: Poruszyłeś tysiące, a może miliony serc wczorajszą, ekspresyjną opowieścią o tym, jak rzeczywistość wokół Mai wyglądała jeszcze kilka tygodni temu.

Piotr Szczypka: - Powiedziałem prawdę. Może pokazałem swoje prawdziwe oblicze, bo wszyscy mnie postrzegają jako twardego, a czasem może i aroganckiego człowieka. Wiele kłód było rzucanych pod nogi, a ja jestem taki, że traktuję człowieka tak, jak on traktuje mnie, czyli izoluję się od większości ludzi. I sprawiam wrażenie zimnego, wrednego człowieka. A w środku jestem kompletnie inny dla tych, którzy są mi bliscy i dobrzy. Wczoraj wszystkie emocje puściły, więc pewnie dlatego.

Dla mnie wczoraj to wszystko tak ze sobą współgrało. Dotąd na wywiady przychodził do nas facet w bluzie, szeroko uśmiechnięty, z promieniejącą buzią. Tym razem założyłeś elegancką koszulę, a na twarzy była tona emocji i ekspresji, wyglądałeś jakbyś w jednej chwili postarzał się o kilkanaście lat.

- Niektórzy nazywają mnie dosadnie, ale tym się nie przejmuję, bo za dużo przeszedłem. Nikt, kto nie zna mnie i całego teamu nie wie, jak do tego dochodziliśmy. A w związku z tym nie ma prawa nas oceniać, bo po prostu nie zna mnóstwa historii. A co do mojego stroju, to prawda jest taka, że zbrudziłem się wczoraj czekoladą na obiedzie i musiałem pożyczyć koszulę od kolegi. Bo przyjechałem tutaj z trzema parami koszulek i kilkoma sztukami bielizny, bo wierzyłem w drabinkę główną, a później zakładałem, że coś sobie kupię. Jednak nawet nie ma jak iść na zakupy, tylko pierzemy to wszystko z dnia na dzień. Dziękuję koledze, który się nade mną zlitował i pożyczył mi górną garderobę. Może dziś też mi coś pożyczy, bo przyjechał tutaj elegancki pan doktor, a jest podobnego wzrostu.

- A wracając do twojego trafnego pytania, to tak. Puściły mi emocje i teraz pokazałem swoje prawdziwe oblicze. Wiele rzeczy wiozłem na swoich plecach przez tyle lat i było bardzo ciężko. Teraz zdaję sobie sprawę, jak to będzie wyglądało po tym meczu, że wszystko przynajmniej dla mnie zmieni się na plus. I teraz sobie z tym poradzę, dlatego się cieszę, bo nie będę musiał... Nikt nie lubi się prosić i po sto razy razy dzwonić, nawet po to, co sobie wypracowałeś, mówię o rzeczach już umówionych.

2 listopada 2022 roku, piszesz w mediach społecznościowych taką wiadomość: "Szukam osoby chcącej ugościć polską zawodniczkę Maję Chwalińską i jej trenera podczas Australian Open 2023. Maja będzie grała w kwalifikacjach od 9 stycznia. Więcej informacji na moim priv" - takie perełki teraz wypływają.

- I znalazłem! Mamy tam wspaniałych ludzi, spaliśmy wtedy u nich, teraz zresztą Maja też się u nich zatrzymała. Muszę powiedzieć, że jest też wokół nas wiele fantastycznych osób, a szczególnie ten team, który jest dookoła. Nigdy bym sobie sam w pojedynkę nie poradził, bo nie da się samemu nigdzie zajść. A też nie jestem takim do końca twardym i bezwzględnym człowiekiem, a emocjonalnym i i empatycznym, wszystko przeżywam i się martwię. Dziesiątki ludzi jest z nami, ta Ola Musiał, która poświęciła wszystko dla naszego klubu w Bielsku-Białej. Nie jest jego właścicielką jak ja, a mimo wszystko jest tak bardzo oddana sprawie. To jest niesamowite. Przed chwilą dzwoniła moja wspólniczka, mówiąc: "nie wiem, co mam robić, przychodzą tysiące ludzi oglądać, a nie mamy nic w kuchni. Jak to zrobić?". Więc muszę też tej sprawie zaradzić (uśmiech). Historia pisze się na naszych oczach, ale damy radę.

Rozumiem, że o takich ludziach, jak ci na drugim końcu kuli ziemskiej, nie zapomnicie, pomimo że teraz wasza sytuacja zmienia się dokumentnie.

- A skąd. Myślę, że chętnie nadal będziemy u nich spać, jak nas znów przyśpią. Nas nie interesują hotele z największą liczbą gwiazdek, po co to wszystko? Ważny jest drugi człowiek i to, jak się z nim czujesz, a nie betonowy luksus.

Byłeś wczoraj na pizzy z ekipą?

- Nie było dla mnie szans, jeszcze o godz. 23 organizowałem noclegi. Przyjeżdża cała moja rodzina, mamy tutaj agencję, która rozmawia z nami i różne rzeczy trzeba ustalać.

Rozmawiał w Paryżu - Artur Gac

Maja Chwalińska Emma Da Silva East News

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP





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