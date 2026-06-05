Ponad trzy godziny walki o finał Roland Garros. A potem krecz, polały się łzy
W czwartek poznaliśmy dwie finalistki tegorocznej edycji Roland Garros. O tytuł zagrają Mirra Andriejewa, a jej rywalką będzie Maja Chwalińska. Dzień później zaplanowane były męskie półfinały. Pierwszy z nich zakończył się w nieco ponad trzy godziny, a drugi... nie odbył się. Włoch jeszcze przed meczem ogłosił, że nie wyjdzie na kort.
Napisać, że tegoroczny Roland Garros jest turniejem szalonym, to jak nic nie napisać. Pierwszy tydzień paryskiej imprezy odbywał się w momentami nieludzkich warunkach. Temperatury w Paryżu przekraczały 30 stopni w cieniu, a tego nie było zbyt wiele. Pogoda zebrała swoje żniwa.
Tym o największej wadze bez wątpienia było odpadnięcie Jannika Sinnera już w trzeciej rundzie po pięciosetowej batalii z Juanem Manuelem Cerundolo. Włoch roztrwonił prowadzenie 2:0, 5:1 w trzecim secie. Na tym samym etapie z imprezą pożegnał się także Novak Djoković.
Finał Roland Garros odwołany. Krecz przed meczem
Serb przegrał jednak z bardzo mocnym rywalem, a nie pogodą. Nie sposób nie wspomnieć o Mai Chwalińskiej, która pisze swoją własną, niewiarygodną historię. Wśród panów jedynym z faworytów, który przetrwał te warunki okazał się Aleksander Zverev. Niemiec w piątek walczył o udział w drugim w karierze finale Roland Garros.
Jego rywalem był wykończony fizycznie Jakub Mensik. Czech po jednym z meczów opuścił kort na wózku, ale dotrwał aż do półfinału. W tym miał swoje szanse, ale wykorzystał tylko jedną z nich. Ostatecznie Zverev znów wywiązał się z roli faworyta, pokonując Czecha 7:5, 6:2, 3:6, 6:3 w nieco ponad trzy godziny walki.
Chwilę po godzinie 17:00 Niemiec mógł świętować awans do niedzielnego finału. W tym zmierzy się z Flavio Cobollim. Włoch rozstawiony z numerem 10 przez turniej przeszedł jak burza, ale półfinału nawet nie rozegrał. Na kilkadziesiąt minut przed planowanym startem meczu Matteo Arnaldi wycofał się z rywalizacji w turnieju.
Włosi pojawili się na wspólnej konferencji prasowej, na której usłyszeliśmy, co było przyczyną takiej decyzji. - Miałem gorączkę w ciągu dnia. Nie mogłem się ruszać, nie mogłem jeść, nie mogłem pić. Nie było mowy, żebym mógł grać. Przepraszam kibiców - powiedział Arnaldi. Cobolli dodał zaś, że po usłyszeniu tej informacji zaczął płakać. W finale Roland Garros 2026 zmierzą się więc Alexander Zverev oraz Flavio Cobolli.