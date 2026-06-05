Ponad trzy godziny walki o finał Roland Garros. A potem krecz, polały się łzy

Napisać, że tegoroczny Roland Garros jest turniejem szalonym, to jak nic nie napisać. Pierwszy tydzień paryskiej imprezy odbywał się w momentami nieludzkich warunkach. Temperatury w Paryżu przekraczały 30 stopni w cieniu, a tego nie było zbyt wiele. Pogoda zebrała swoje żniwa.

Tym o największej wadze bez wątpienia było odpadnięcie Jannika Sinnera już w trzeciej rundzie po pięciosetowej batalii z Juanem Manuelem Cerundolo. Włoch roztrwonił prowadzenie 2:0, 5:1 w trzecim secie. Na tym samym etapie z imprezą pożegnał się także Novak Djoković.

Finał Roland Garros odwołany. Krecz przed meczem

Serb przegrał jednak z bardzo mocnym rywalem, a nie pogodą. Nie sposób nie wspomnieć o Mai Chwalińskiej, która pisze swoją własną, niewiarygodną historię. Wśród panów jedynym z faworytów, który przetrwał te warunki okazał się Aleksander Zverev. Niemiec w piątek walczył o udział w drugim w karierze finale Roland Garros.

Jego rywalem był wykończony fizycznie Jakub Mensik. Czech po jednym z meczów opuścił kort na wózku, ale dotrwał aż do półfinału. W tym miał swoje szanse, ale wykorzystał tylko jedną z nich. Ostatecznie Zverev znów wywiązał się z roli faworyta, pokonując Czecha 7:5, 6:2, 3:6, 6:3 w nieco ponad trzy godziny walki.

Chwilę po godzinie 17:00 Niemiec mógł świętować awans do niedzielnego finału. W tym zmierzy się z Flavio Cobollim. Włoch rozstawiony z numerem 10 przez turniej przeszedł jak burza, ale półfinału nawet nie rozegrał. Na kilkadziesiąt minut przed planowanym startem meczu Matteo Arnaldi wycofał się z rywalizacji w turnieju.

Włosi pojawili się na wspólnej konferencji prasowej, na której usłyszeliśmy, co było przyczyną takiej decyzji. - Miałem gorączkę w ciągu dnia. Nie mogłem się ruszać, nie mogłem jeść, nie mogłem pić. Nie było mowy, żebym mógł grać. Przepraszam kibiców - powiedział Arnaldi. Cobolli dodał zaś, że po usłyszeniu tej informacji zaczął płakać. W finale Roland Garros 2026 zmierzą się więc Alexander Zverev oraz Flavio Cobolli.

Rozwiń

Alexander Zverev Mauricio Paiz/NurPhoto AFP





Zmiany zasad w siatkarskiej Lidze Narodów. Jakub Bednaruk wyjaśnia Polsat Sport