Ponad 5 godzin morderczej walki, koniec późną nocą. Sensacja na Roland Garros faktem

Roland Garros 2026 zbliża się małymi kroczkami do swego zakończenia - niebawem obejrzymy już ćwierćfinały gry pojedynczej, o które ostatni zawodnicy i zawodniczki walczyli jeszcze 1 czerwca.

Poniedziałkowe starcia przyniosły nam sporo emocji chociażby z udziałem Mai Chwalińskiej, która pokonała reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6:3, 6:2. Hitem było tu ponadto bez dwóch zdań starcie Aryny Sabalenki z Naomi Osaką, zakończone triumfem Białorusinki 7:5, 6:3.

Roland Garros 2026: Nocne rozstrzygnięcie w meczu Tiafoe - Arnaldi. Wielki zwrot akcji i sensacja stały się faktem

W przypadku rywalizacji mężczyzn w singlu najbardziej widowiskowe okazało się za to z pewnością współzawodnictwo Francesa Tiafoe z Matteo Arnaldim. Amerykanin, znajdujący się aż o 82 miejsca wyżej w rankingu ATP od rywala z Włoch (22. vs 104. pozycja) już po pierwszym secie musiał gonić wynik, a to zapowiadało naprawdę wielkie emocje.

Pierwsza odsłona zmagań zakończyła się triumfem Arnaldiego po tie-breaku 7:6 (7-5). Potem Tiafoe, nie bez problemów, zaczął przechylać szalę zwycięstwa na swoją korzyść i dwa następne sety wygrał kolejno 7:6 (7-5), 6:3.

Wówczas jednak inicjatywa znów przeszła w ręce przedstawiciela Italii - i nie wypuścił on jej już do końca pojedynku. W czwartym secie Matteo Arnaldi zatriumfował 7:6 (7-3), a potem ograł gracza z USA 6:4 i koniec końców zatriumfował.

Mecz, rozpoczęty przed godz. 20.00, domknął się po 01.00 w nocy, po 5 h 30 min zaciętego boju i trzech tie-breakach. Ci kibice, którzy wytrzymali na trybunach i przed ekranami telewizorów do ostatecznego rozstrzygnięcia, nie byli jednak z pewnością zawiedzeni.

Roland Garros: Czeka nas włosko-włoski pojedynek o półfinał

Arnaldi tym samym niebawem zagra o półfinał ze swym rodakiem i imiennikiem Matteo Berrettinim. Tutaj co ciekawe to pogromca Tiafoe będzie wyżej notowany w światowym rankingu, ale... minimalnie, bo o jedną lokatę.

Mecz odbędzie się 3 czerwca.

Matteo Arnaldi AFP

Frances Tiafoe AFP





