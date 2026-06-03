Pomruk na trybunach. Chwalińska przeprosiła Rosjankę. Kamery wszystko nagrały

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

W sporcie oprócz własnej formy czasem do końcowego triumfu potrzebne jest wsparcie od publiczności czy pomoc czynników zewnętrznych. Maja Chwalińska oczywiście swoje zwycięstwa wypracowuje bardzo dobrą dyspozycją (tak jak dziś, 7:6, 6:3), ale w jednej sytuacji w środowym starciu z Anną Kalinską pomogła jej taśma.

Maja Chwalińska w jasnozielonym stroju z rakietą, zbliżenie na twarz i postawa podczas meczu tenisowego.
Maja ChwalińskaMarcin CholewińskiNewspix.pl

Już w początkowej fazie meczu Anny Kalinskiej z Mają Chwalińską doszło do specyficznej wymiany. Nasza rodaczka zaserwowała do środka kortu, otrzymała return na około metr przed linią końcową. Odpowiedziała bekhendem i to w swoim stylu, czyli z wysoką trajektorią lotu piłki. Co jednak najciekawsze, ta spadła na samą taśmę i "zgasła" tuż za siatką. Rosjanka nie miała szans, by na to zareagować.

Hoho, to już wiemy, komu ściany pomagają
powiedziała komentująca ten mecz w Eurosporcie Justyna Kostyra

Roland Garros 2026. Gest przeprosin Chwalińskiej do Kalinskiej. To standard

- Musiała wstać prawą nogą Maja dzisiaj, a Kalinska musiałaby wystartować z linii pola serwisowego, żeby to złapać. Piłka zatańczyła i spadła, nie wiem, dwa centymetry od siatki - relacjonował z kolei Lech Sidor.

Publiczność zgromadzona na korcie centralnym im. Philippe'a Chatriera tylko mruknęła ze zdziwienia. Polka szybko przeprosiła rywalkę gestem otwartej dłoni. To standardowe zachowanie w podobnych sytuacjach w świecie tenisa.

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Andrzej Grupa
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Młoda kobieta w sportowym stroju z logotypami sponsorów uśmiecha się, zasłaniając dłonią usta.
Maja ChwalińskaTHOMAS SAMSONAFP
Anna Kalinska
Anna KalinskaAUGHN RIDLEY/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFPAFP
Tenisistka w czarnym stroju sportowym trzymająca rakietę tenisową w jednej dłoni i piłki w drugiej, uśmiechnięta, stojąca na czerwonym korcie ziemnym.
Maja ChwalińskaALAIN JOCARDAFP


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