Pomruk na trybunach. Chwalińska przeprosiła Rosjankę. Kamery wszystko nagrały
W sporcie oprócz własnej formy czasem do końcowego triumfu potrzebne jest wsparcie od publiczności czy pomoc czynników zewnętrznych. Maja Chwalińska oczywiście swoje zwycięstwa wypracowuje bardzo dobrą dyspozycją (tak jak dziś, 7:6, 6:3), ale w jednej sytuacji w środowym starciu z Anną Kalinską pomogła jej taśma.
Już w początkowej fazie meczu Anny Kalinskiej z Mają Chwalińską doszło do specyficznej wymiany. Nasza rodaczka zaserwowała do środka kortu, otrzymała return na około metr przed linią końcową. Odpowiedziała bekhendem i to w swoim stylu, czyli z wysoką trajektorią lotu piłki. Co jednak najciekawsze, ta spadła na samą taśmę i "zgasła" tuż za siatką. Rosjanka nie miała szans, by na to zareagować.
Hoho, to już wiemy, komu ściany pomagają
Roland Garros 2026. Gest przeprosin Chwalińskiej do Kalinskiej. To standard
- Musiała wstać prawą nogą Maja dzisiaj, a Kalinska musiałaby wystartować z linii pola serwisowego, żeby to złapać. Piłka zatańczyła i spadła, nie wiem, dwa centymetry od siatki - relacjonował z kolei Lech Sidor.
Publiczność zgromadzona na korcie centralnym im. Philippe'a Chatriera tylko mruknęła ze zdziwienia. Polka szybko przeprosiła rywalkę gestem otwartej dłoni. To standardowe zachowanie w podobnych sytuacjach w świecie tenisa.