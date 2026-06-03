Pomruk na trybunach. Chwalińska przeprosiła Rosjankę. Kamery wszystko nagrały

Już w początkowej fazie meczu Anny Kalinskiej z Mają Chwalińską doszło do specyficznej wymiany. Nasza rodaczka zaserwowała do środka kortu, otrzymała return na około metr przed linią końcową. Odpowiedziała bekhendem i to w swoim stylu, czyli z wysoką trajektorią lotu piłki. Co jednak najciekawsze, ta spadła na samą taśmę i "zgasła" tuż za siatką. Rosjanka nie miała szans, by na to zareagować.