Polskie gwiazdy toną w zachwytach nad Chwalińską. Szpakowski nie mógł się powstrzymać

Maja Chwalińska pisze historię. Polska zawodniczka już w kwalifikacjach do turnieju Rolanda Garrosa pokazała charakter i ostatecznie awansowała do głównej drabinki gry pojedynczej kobiet. Walkę o wielkoszlemowe trofeum nasza tenisistka rozpoczęła z przytupem, w pierwszej rundzie eliminując z gry mistrzynię olimpijską Qinwen Zheng. W kolejnych rundach 24-latka odprawiła z kwitkiem Elise Mertens, Marię Sakkari i Diane Parry, a w środowym ćwierćfinale po chwili niepokoju w pierwszym secie ostatecznie wygrała zaciętą batalię z Anną Kalinską 7:6(3), 6:3.

Po wygranej nad Rosjanką Polka automatycznie awansowała do najlepszej czwórki turnieju, a w półfinałowym meczu zmierzy się z Dianą Sznajder, która sensacyjnie pokonała liderkę światowego rankingu, Arynę Sabalenkę, 3:6, 7:5, 6:0.

Już po opuszczeniu kortu centralnego Maja Chwalińska udała się na konferencję prasową, a wkrótce potem zamieściła w mediach społecznościowych krótki wpis. "Półfinał?!" - napisała, dodając do opisu emotikonę przedstawiającą poruszoną do łez buźkę.

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Post urodzonej w Miechowie zawodniczki wywołał ogromne poruszenie, a wobec jej sukcesu obojętnie nie przeszły znane postacie ze świata polskiego show-biznesu. "Maja, wielkie brawa i kciuki nieustająco" - przekazał Borys Szyc. "Maja… nie mam pytań! Po prostu się nie zatrzymuj" - dodał z kolei Maciej Dowbor. "Duma! Jutro po finał" - napisał kierowca wyścigowy Tymek Kucharczyk. "To jest kosmos. Zasłużyłaś na to. Wielkie brawa!" - skomentowała Joanna Koroniewska-Dowbor. "Wzruszasz, finał jest Twój" - napisała Maja Sablewska. "Jedziesz z koksem" - przekazał krótko Kamil Syprzak. Od komentarza nie powstrzymał się także znany komentator sportowy, Dariusz Szpakowski. "Maju jesteś wielka" - przekazał.

Wielki sukces Mai Chwalińskiej w Paryżu. Nie tylko awans w rankingu WTA

Dla Mai Chwalińskiej tak niesamowity sukces to spełnienie marzeń. Polka już awansowała w zestawieniu LIVE do TOP30 światowego rankingu kobiecego tenisa, za awans do półfinału zainkasowała 750 tys. euro (blisko 3,18 mln złotych), a jej osobą zaczęli interesować się nie tylko kibice i dziennikarze z całego świata, ale także potencjalni sponsorzy.

O finał nasza reprezentantka zagra już w czwartek, 4 czerwca. Jako pierwsze tego dnia na kort Philippe Chatrier wyjdą Marta Kostiuk i Mirra Andriejewa, a więc zawodniczki, które w tym sezonie wygrywały już na mączce. Dopiero po ich meczu na korcie centralnym zameldują się Maja Chwalińska i Diana Sznajder. Relację "na żywo" z meczu Polki śledzić będzie można na stronie Interii.

Maja Chwalińska Burak Akbulut/Anadolu AFP

Maja Chwalińska, Paryż 2026 YOAN VALAT PAP/EPA

Maja Chwalińska w półfinale Roland Garros 2026 zagra z Dianą Sznajder Anne-Christine POUJOULAT AFP





Zespół Mai Chwalińskiej zabrał głos ws. sukcesu na Roland Garros. "Dopiero zaczyna to docierać" Polsat Sport