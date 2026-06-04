Polska oszalała po tym, co zrobiła Chwalińska. Tusk reaguje. "Rosyjskie rakiety"

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Polscy kibice pławią się w euforii po kolejnym triumfie Mai Chwalińskiej w Paryżu. Polka odniosła 9. zwycięstwo z rzędu na kortach Rolanda Garrosa i w sobotę zagra w wielkim finale. Już teraz wiadomo, że dla nas to najpiękniejsza sportowa historia roku. Sukces 24-latki fetują wszyscy, również celebryci i politycy najwyższego szczebla. Na brawurowy komentarz na platformie X zdobył się premier Donald Tusk.

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Maja Chwalińska w wielkim finale Roland Garros! Głos po jej triumfie zabrał premier Donald Tusk Łukasz ŻurekNewspix.pl

Maja Chwalińska w cudownym transie mknie po najskrytsze marzenia na kortach Rolanda Garrosa. W czwartkowe popołudnie stanęła naprzeciw Diany Sznajder, by staranować wrota do wielkiego finału. I zrobiła to. Pokonała Rosjankę w dwóch partiach 7:6(4), 6:4.

Jeszcze w trakcie spotkania w sieci aż roiło się od wyrazów zachwytu nad grą 24-letniej zawodniczki. Polka po raz kolejny pokazywała tenis, który momentami wręcz wymuszał najniższe pokłony. Kiedy wygrała piłkę meczową, internet utonął w ekstazie.

Donald Tusk reaguje po wielkim triumfie Mai Chwalińskiej w Paryżu. Nie hamował emocji

"Nasza Pszczółka Maja lepsza od rosyjskich rakiet!" - napisał szef polskiego rządu na platformie X. W poście zamieścił trzy ikonki: serce, oklaski i biało-czerwoną flagę.

Chwalińska w stolicy Francji wyrzuciła już za turniejową burtę dwie Rosjanki. W ćwierćfinale pokonała Anne Kalinską, teraz wykazała swoją wyższość nad Sznajder. Ale to nie koniec - w sobotę musi sobie jeszcze poradzić z ich rodaczką Mirrą Andriejewą.

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Łukasz Żurek

Prezes Rady Ministrów to zagorzały fan sportu i sympatyk tenisa. Dał temu wyraz choćby po styczniowym triumfie polskiego zespołu w United Cup. Krótkie wideo z jego eksplozją radości po ostatniej piłce stało się wówczas w sieci wiralem.

Czy podobny obrazek będziemy oglądać w sobotnie popołudnie? Chwalińska to pierwsza kwalifikantka w kronikach French Open, która zameldowała się w finale. W tym turnieju nie dane jej jeszcze było zmierzyć się z rywalką z TOP 10 rankingu WTA. Stanie się to dopiero teraz - Andriejewa jest obecnie ósmą rakietą świata.

Polka przystępowała do tej imprezy jako 114. zawodniczka rankingu. Już wiadomo, że zanotuje gigantyczny awans. W tej chwili jest na 21. miejscu wirtualnego zestawienia. A za dwa dni tę pozycję można jeszcze wywindować.

Zupełnie zmieni się również status finansowy Chwalińskiej. Szerzej o tym piszemy TUTAJ.

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Łukasz Żurek
Zawodniczka tenisowa wykonuje dynamiczny zamach rakietą podczas meczu, skupiona na grze, ubrana w jasnożółty bezrękawnik sportowy.
Maja ChwalińskaJULIEN DE ROSAAFP
Zawodniczka tenisowa w jasnozielonej koszulce trzymająca rakietę, skupiona podczas meczu.
Maja ChwalińskaEmma Da SilvaEast News
Tenisistka w żółtym stroju uśmiecha się, przyciskając rakietę do twarzy, na tle rozmytej publiczności.
Maja ChwalińskaJULIEN DE ROSAAFP


Zespół Mai Chwalińskiej zabrał głos ws. sukcesu na Roland Garros. "Dopiero zaczyna to docierać"Polsat Sport

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