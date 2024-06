Jasmine Paolini: Byłam trochę zdenerwowana, ale...

Jasmine Paolini o polskim pochodzeniu: Jestem z tego naprawdę dumna

- Wszystko się zgadza, zawsze powtarzam, że to dla mnie jest ważne. To znaczy, jestem dumna, że mam różną krew w swoim ciele. Oczywiście czuję się Włoszką, wiesz, urodziłam się we Włoszech, jestem obywatelem Włoch, ale myślę, że to ważna część mojego życia. Moja mama jest Polką, a mój dziadek pochodzi z Ghany. Myślę, że jestem szybka ze względu właśnie na Ghanę

A zaraz potem nieco bardziej zgłębiła swoje przywiązanie do naszej ojczyzny. - Kiedy byłam młodsza, miałam jakieś 10 lat, każdego lata jeździłam do Polski, dlatego umiem mówić po polsku. Myślę, że to coś więcej, no wiesz, co ma się w sobie. To plus. Nie wiem jak to bardziej wyrazić... Ale jestem z tego naprawdę dumna - zaakcentowała 28-latka.