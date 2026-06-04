- Zadział się scenariusz nie do wyobrażenia przed turniejem - kręcił głową Andrzej, na którego natknąłem się przypadkiem, wychodząc z biura prasowego krótko po ćwierćfinałowym meczu Mai Chwalińskiej z Anną Kalinską, zaraz przed kortem centralnym.

Kibice chcą oglądać Chwalińską. Płacą krocie, a i tak jest problem

Koszulka w polskie barwy, szalik i gustowna czapeczka - to wszystko sprawiło, że nie sposób było przeoczyć sympatycznego mężczyznę, uśmiechniętego od ucha do ucha.

- Maja miała totalnie silne dziewczyny na swojej drodze. Wygrała z Zheng, Sakkari, z Mertens. Naprawdę z topowymi zawodniczkami. A zwyciężała w takim stylu, że można było tylko bić brawo. Teraz doszedł mecz o półfinał - mówił z uznaniem. I wyrażał prawdziwy podziw, gdy ze znawczością tenisa rozpoczął komplementowanie gry 24-letniej rodaczki.

- Mnie się wydaje, że wprowadziła zupełnie nową jakość w tenisie, do której inne dziewczyny nie były przygotowane. I to zadziałało w poprzednich dniach oraz w ćwierćfinale. Jest niesamowicie wybiegana, gra o każdą piłkę. Do tego ta zmienność uderzeń, gra topspina, za chwilę slajsa, a za moment skrót. Zupełnie nietypowo dla tych topowych zawodniczek, które grają z głębi kortu, prawa-lewa po prostej, silną i z reguły płaską piłkę. A na nią ta płaska piłka nie zawsze zdaje egzamin. To był klucz do zwycięstwa, chapeau bas - kłonił się Bydgoszczanin.

Zaciekawiło mnie, jak trudno było kupić bilety na środowy mecz.

- Nie było łatwo. Kupiliśmy je w poniedziałek na odsprzedaży. Ślęczeliśmy długo, aż udało się kupić na fajny sektor, czyli nie pod dachem, tylko trochę niżej - mówił. Gdy doprecyzował, że za kupno biletów odpowiadała małżonka, trał chciał, że pani Alicja, a także jej siostra Grażyna już zmierzały w naszym kierunku.

- Niesamowite to było - stwierdziła pani Alicja, a szwagierka z większą wiarą dodała: "Tak miało być".

Alicja: Nastawialiśmy się na Igę, mamy czapeczki "Iga jazda", a tutaj niespodzianka i "Maja jazda". Cudownie, cudownie! - radowała się całą sobą. - Bardzo się cieszmy, że to już nie tylko Iga. Ona na pewno wróci do swojej formy, ale teraz będzie jeszcze Maja - podkreśliła.

I wróciliśmy do tematu biletów. Zrobiłem wielkie oczy, gdy usłyszałem, jaką kwotę trzyosobowa rodzina przeznaczyła na jednorazowy wstęp.

- Zapolowaliśmy na resell, niestety nie udało nam się kupić wejściówek za normalną cenę. W tej opcji ceny wahały się od 90 euro do 1550 euro, a my upolowaliśmy jeden za 920 euro, a dwa po 820 euro. Wiedząc już, że Maja będzie grała w środę, postanowiliśmy iść w taki wydatek - mówiła pani Alicja.

Krzysztof: Wykupują bilety i żerują na prawdziwych kibicach

Trio Bydgoszczan będzie dopingowało Chwalińską także w dzisiejszym półfinale z Rosjanką Dianą Sznajder. W tym przypadku jednak mieli znacznie więcej szczęścia, któremu najpierw dopomogli. - W grudniu był przydział mailowy, a w marcu można było się zalogować do specjalnej aplikacji i kupić bilety. Dzięki temu mamy je znacznie tańsze, kosztowały za sztukę około 160-180 euro - zaznaczył Andrzej.

Do Paryża w środę dotarł także Krzysztof, znany kibic polskiego sportu, który na pierwszy turniej tenisowy, a był nim Wimbledon, wybrał się w 1997 roku. Od tego czasu regularnie jeździ na przeróżne imprezy sportowe, w tym na mnóstwo imprez tenisowych, na czele z Wielkimi Szlemami.

- Gdybym dzień wcześniej się pojawił, to z tego co widziałem, miałbym szansę kupić bilet za 280 euro. A tak musiałem zapłacić 420 euro - zaznaczył, oczywiście oglądając mecz Chwalińskiej z trybun najważniejszego kortu w kompleksie Rolanda Garrosa.

Krzysztof jednak nie ukrywa irytacji, że wielu nabywców robi w ten sposób interes, blokując miejsca najbardziej zainteresowanym kibicom. A nie wszystkich stać, by płacić takie kwoty w odsprzedaży.

- To jest skandal, jacyś dyletanci wykupują bilety i żerują na prawdziwych kibicach - zżyma się Tarnowianin, na co dzień mieszkający w Szwajcarii.

Co w takim razie z potencjalnym, sobotnim finałem z udziałem Chwalińskiej?

Andrzej: Zostaniemy na sobotę, ale mamy już tylko ground passy, by wejść na teren obiektu i obejrzeć na telebimie. Teraz ceny na kort centralny są raczej kosmiczne.

Krzysztof już udał się w drogę powrotną do Szwajcarii, ale nie wyklucza, że w takim scenariuszu jeszcze raz wyda trochę pieniędzy. - Jeśli Maja wejdzie do finału, to raczej sobie nie odmówię, tylko przyjadę powalczyć o bilety - zapowiada.

Z Paryża - Artur Gac

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON AFP

Maja Chwalińska DIMITAR DILKOFF AFP





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