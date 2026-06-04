Polscy kibice zmuszeni płacić fortunę za bilety na Chwalińską. Horrendalne kwoty

Artur Gac

Artur Gac

Gdzie można poczuć się jak wygrany, mimo że za powód do szczęścia trzeba sobie słono zapłacić? Fenomenalny Roland Garros w wykonaniu Mai Chwalińskiej sprawia, że do Paryża przybywają kolejni polscy kibice. Są wśród nich szczęśliwcy, którzy już wcześniej mieli kupione bilety i udało im się trafić na meczowy dzień objawienia naszego sportu. Wielu decyduje się jednak bardzo głęboko sięgnąć do kieszeni, a znany kibicowski obieżyświat Krzysztof mówi wprost: "To jest skandal".

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Maja Chwalińska, a w ramce jej kibice: Grażyna, Alicja i Andrzej z BydgoszczyPawel Andrachiewicz/PressFocus / Artur GacPUSTE

- Zadział się scenariusz nie do wyobrażenia przed turniejem - kręcił głową Andrzej, na którego natknąłem się przypadkiem, wychodząc z biura prasowego krótko po ćwierćfinałowym meczu Mai Chwalińskiej z Anną Kalinską, zaraz przed kortem centralnym.

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Koszulka w polskie barwy, szalik i gustowna czapeczka - to wszystko sprawiło, że nie sposób było przeoczyć sympatycznego mężczyznę, uśmiechniętego od ucha do ucha.

- Maja miała totalnie silne dziewczyny na swojej drodze. Wygrała z Zheng, Sakkari, z Mertens. Naprawdę z topowymi zawodniczkami. A zwyciężała w takim stylu, że można było tylko bić brawo. Teraz doszedł mecz o półfinał - mówił z uznaniem. I wyrażał prawdziwy podziw, gdy ze znawczością tenisa rozpoczął komplementowanie gry 24-letniej rodaczki.

- Mnie się wydaje, że wprowadziła zupełnie nową jakość w tenisie, do której inne dziewczyny nie były przygotowane. I to zadziałało w poprzednich dniach oraz w ćwierćfinale. Jest niesamowicie wybiegana, gra o każdą piłkę. Do tego ta zmienność uderzeń, gra topspina, za chwilę slajsa, a za moment skrót. Zupełnie nietypowo dla tych topowych zawodniczek, które grają z głębi kortu, prawa-lewa po prostej, silną i z reguły płaską piłkę. A na nią ta płaska piłka nie zawsze zdaje egzamin. To był klucz do zwycięstwa, chapeau bas - kłonił się Bydgoszczanin.

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Zaciekawiło mnie, jak trudno było kupić bilety na środowy mecz.

- Nie było łatwo. Kupiliśmy je w poniedziałek na odsprzedaży. Ślęczeliśmy długo, aż udało się kupić na fajny sektor, czyli nie pod dachem, tylko trochę niżej - mówił. Gdy doprecyzował, że za kupno biletów odpowiadała małżonka, trał chciał, że pani Alicja, a także jej siostra Grażyna już zmierzały w naszym kierunku.

- Niesamowite to było - stwierdziła pani Alicja, a szwagierka z większą wiarą dodała: "Tak miało być".

Alicja: Nastawialiśmy się na Igę, mamy czapeczki "Iga jazda", a tutaj niespodzianka i "Maja jazda". Cudownie, cudownie! - radowała się całą sobą. - Bardzo się cieszmy, że to już nie tylko Iga. Ona na pewno wróci do swojej formy, ale teraz będzie jeszcze Maja - podkreśliła.

I wróciliśmy do tematu biletów. Zrobiłem wielkie oczy, gdy usłyszałem, jaką kwotę trzyosobowa rodzina przeznaczyła na jednorazowy wstęp.

- Zapolowaliśmy na resell, niestety nie udało nam się kupić wejściówek za normalną cenę. W tej opcji ceny wahały się od 90 euro do 1550 euro, a my upolowaliśmy jeden za 920 euro, a dwa po 820 euro. Wiedząc już, że Maja będzie grała w środę, postanowiliśmy iść w taki wydatek - mówiła pani Alicja.

Krzysztof: Wykupują bilety i żerują na prawdziwych kibicach

Trio Bydgoszczan będzie dopingowało Chwalińską także w dzisiejszym półfinale z Rosjanką Dianą Sznajder. W tym przypadku jednak mieli znacznie więcej szczęścia, któremu najpierw dopomogli. - W grudniu był przydział mailowy, a w marcu można było się zalogować do specjalnej aplikacji i kupić bilety. Dzięki temu mamy je znacznie tańsze, kosztowały za sztukę około 160-180 euro - zaznaczył Andrzej.

Do Paryża w środę dotarł także Krzysztof, znany kibic polskiego sportu, który na pierwszy turniej tenisowy, a był nim Wimbledon, wybrał się w 1997 roku. Od tego czasu regularnie jeździ na przeróżne imprezy sportowe, w tym na mnóstwo imprez tenisowych, na czele z Wielkimi Szlemami.

- Gdybym dzień wcześniej się pojawił, to z tego co widziałem, miałbym szansę kupić bilet za 280 euro. A tak musiałem zapłacić 420 euro - zaznaczył, oczywiście oglądając mecz Chwalińskiej z trybun najważniejszego kortu w kompleksie Rolanda Garrosa.

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Artur Gac
Artur Gac

Krzysztof jednak nie ukrywa irytacji, że wielu nabywców robi w ten sposób interes, blokując miejsca najbardziej zainteresowanym kibicom. A nie wszystkich stać, by płacić takie kwoty w odsprzedaży.

- To jest skandal, jacyś dyletanci wykupują bilety i żerują na prawdziwych kibicach - zżyma się Tarnowianin, na co dzień mieszkający w Szwajcarii.

Co w takim razie z potencjalnym, sobotnim finałem z udziałem Chwalińskiej?

Andrzej: Zostaniemy na sobotę, ale mamy już tylko ground passy, by wejść na teren obiektu i obejrzeć na telebimie. Teraz ceny na kort centralny są raczej kosmiczne.

Krzysztof już udał się w drogę powrotną do Szwajcarii, ale nie wyklucza, że w takim scenariuszu jeszcze raz wyda trochę pieniędzy. - Jeśli Maja wejdzie do finału, to raczej sobie nie odmówię, tylko przyjadę powalczyć o bilety - zapowiada.

Z Paryża - Artur Gac

Tenisistka ubrana w jasną koszulkę i czarne spodenki stoi na korcie ziemnym, trzyma rakietę i uśmiecha się, gestykulując prawą ręką.
Maja ChwalińskaTHOMAS SAMSONAFP
Zawodniczka tenisa w żółtym topie i czarnych spodenkach kuca na korcie ziemnym, trzymając się za głowę z wyraźnym wyrazem emocji; obok leży rakieta, a na jej udzie widoczny jest biały opatrunek.
Maja ChwalińskaDIMITAR DILKOFFAFP


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