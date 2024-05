Polka za burtą Rolanda Garrosa, a tu taka wiadomość. "To jest przepaść"

Magdalena Fręch mocno postawiła się 13. tenisistce świata Darii Kasatkinie , ale tylko w pierwszym secie. Do stanu 5:5 i 40:0 Polka miała karty w ręku, aby co najmniej solidnie postraszyć rywalkę. Niestety przy swoim podaniu zupełnie pokpiła sprawę i to był pierwszy, kluczowy moment, który zdeterminował to spotkanie. Po chwili Rosjanka postawiła kropkę nad "i" swoim serwisem.

Taktyka była prosta... "Rozganianie Daszy w lewo i prawo oraz wejście do przodu"

Druga historia, na swój sposób niezrozumiała, zaistniała przy stanie 1:1 w drugim secie. U Kasatkiny przy dobiegu do piłki i doślizgu doszło do przeprostu prawej nogi. 27-latka przykucnęła, złapała się za kolano i potrzebowała pomocy fizjoterapeutki . Po kilkuminutowej przerwie, która bardziej zwiastowała, że to Fręch "poczuje krew" i zacznie dominować, spotkanie zaczęło toczyć się jeszcze bardziej pod dyktando przeciwniczki. Jak cała ta sytuacja wyglądała z perspektywy naszej rankingowo trzeciej najlepszej singlistki? Reklama

- Myślę, że przede wszystkim pierwszy set miał na to wpływ, bo Dasza złapała pewność gry, pewność uderzeń. Tak naprawdę ja nie dostałam piłek za darmo, wszystko musiałam wypracować. Po tamtej stronie w ogóle nie było błędów, więc każda wygrana przeze mnie piłka musiała zostać zbudowana akcją. A z jej strony tych błędów nie było. Jeżeli tylko nie grałam na sto procent, to od razu rozprowadzała wymiany. Na pewno nie była moją wymarzoną przeciwniczką w pierwszej rundzie na tej nawierzchni. I jeszcze w takich warunkach, jakie panowały - oceniła Fręch. Te warunki to zamknięty dach nad kortem, co za tym idzie większa wilgotność, a więc niemożność zamknięcia akcji w 3-4 uderzeniach.

Następnie Polka przyszła do znalezienia pozytywów, które mogą ją zbudować na starcie rozpoczynającego się sezonu na trawie.

- Myślę, że z mojej perspektywy wygląda to tak, że na pewno jest zdecydowany postęp względem tego co grałam jeszcze niedawno. W porównaniu do zeszłego roku to jest duża przepaść, więc będę się starała cały czas utrwalać tę grę i ją poprawiać na jeszcze agresywniejszą, żeby w tych warunkach, gdzie jest wolniej, jeszcze szybciej zamykać akcje ~ zaznaczyła łodzianka.

Fręch w poszukiwaniu agresywniejszej wersji. "Powinnam dużo więcej otwierać grą crossową"

Taktyka na to spotkanie, w porównaniu do wydarzeń na korcie, na pewno miała być dużo bardziej kompletna. O to też zapytaliśmy zawodniczkę, czego nie udało jej się zrealizować, a przed spotkaniem wraz ze swoim trenerem Andrzejem Kobierskim wiedziała, że mogłoby dać jej przewagę. Reklama

- Myślę, że zdecydowanie za dużo grałam jeszcze piłek po linii. Chciałam kończyć wymiany zdecydowanie szybciej, powinnam dużo więcej otwierać grą crossową. Taktyka była prosta, czyli rozganianie Daszy w lewo i prawo oraz wejście do przodu. Na początku to się udawało, ale później piłki zaczęły kapcieć i wymiany zaczęły się przedłużać. Pojawiały się błędy, skróty też nie były takie, jak bym sobie wymarzyła. Dwie-trzy piłki w drugą stronę i mogłoby być inaczej - dogłębnie odniosła się zawodniczka, której wielkoszlemowy wyczynem jest tegoroczna czwarta runda Australian Open. W Paryżu Magdalenie Fręch pozostała już tylko rywalizacja w deblu.

Artur Gac, Paryż

Magdalena Fręch / THOMAS SAMSON / AFP / AFP

Daria Kasatkina / THOMAS SAMSON / AFP