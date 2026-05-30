Polka podbija Paryż. Przeżyła traumę w hotelu. "Jedzenie przez drzwi"

Maja Chwalińska straszy kolejne rywalki w wielkoszlemowym turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu. Polka bez straty seta przeszła kwalifikacje, a teraz zameldowała się w trzeciej rundzie, co jest jej życiowym sukcesem.

W pierwszej rundzie 24-latka pokonała mistrzynię olimpijską Qinwen Zheng 6:4, 6:0. Chinka przed rokiem dotarła do ćwierćfinału Rolanda Garrosa i była w czerwcu 2025 roku czwartą zawodniczką w światowym rankingu.

W kolejnej rundzie czekała ją trudniejsza przeprawa, bo jednak Chinka w ostatnich miesiącach nie imponowała grą. Na drodze Chwalińskiej stanęła rozstawiona w turnieju z numerem 23. Belgijka Elisa Mertens. I Polka zdominowała rywalkę, wygrywając 6:4, 6:0. 24-latka staje się wielką sensacją tegorocznego Rolanda Garrosa. Teraz przed nią starcie z Greczynką Marią Sakkari.

Piotr Szczypka, menedżer Chwalińskiej i prezes BKT Advantage Bielsko-Biała, nie kryje radości, ale też w rozmowie z Interia Sport, przypomina trudną drogę tenisistki, która zmagała się z wieloma problemami.

Piotr Szczypka: Maja więcej czasu spędzała u lekarzy i w szpitalu niż na korcie

Tomasz Kalemba, Interia Sport: Maja idzie jak burza, ale wygląda na to, że była dobrze przygotowana do tego turnieju?

Piotr Szczypka, menedżer Mai Chwalińskiej i prezes BKT Advantage Bielsko-Biała: - Maja siedem lat temu była w drugiej setce na świecie. I już wtedy chcieliśmy, by grała właśnie tak. Wydarzyło się jednak wiele nieprzyjemnych rzeczy i trzeba było trochę poczekać na takie mecze. Ale warto było. Maja po to tak ciężko trenuje, by rozgrywać takie właśnie mecze. Zawsze w nią wierzyłem, a ona w to, co robi. Nigdy nie mieliśmy chwili zawahania się. Nawet w tych gorszych momentach i dzisiaj jest za to nagroda. Mogła ona być wcześniej, ale to teraz nie ma znaczenia. Jest teraz i bardzo się z tego cieszymy.

O Mai od wielu lat mówiło się jako o wielkim talencie. Przecież razem z Igą Świątek byłą finalistką juniorskiego Australian Open w deblu. Razem wygrywały mistrzostwa Europy młodziczek i kadetek. Indywidualnie też zdobywała medale mistrzostw Europy w niższych kategoriach wiekowych. Maja była uznawana za porównywalny talent do Igi.

- To prawda. Iga szybko jednak poszła do góry po przejściu na zawodowstwo, a Maja niestety więcej czasu spędzała u lekarzy i w szpitalu niż na korcie. I to wyhamowało jej rozwój. W tenisie, jeśli nie jest się zdrowym przez cały rok na sto procent, to trudno jest złapać rytm i grać z dziewczynami na najwyższym poziomie. Od półtora roku Maja jest zdrowa i w końcu może pokazywać, na co naprawdę ją stać. Nie ma większych przerw w grze. Wzmocniła się też fizycznie. Zaczęła wygrywać turnieje i przekonała się, że można wygrywać z każdym. Akurat w Paryżu poskładała wszystko do kupy i zwycięża, chociaż też nie było łatwo, bo finałowy mecz kwalifikacji był trudny. Dała jednak radę. Teraz jest w trzeciej rundzie, w której zmierzy się z Marią Sakkari. Na pewno zrobimy wszystko, by też go wygrała.

Skąd brały się problemy zdrowotne Mai? Nie mówię o tych mentalnych, bo przecież sama ogłaszała, że mierzy się z depresją.

- Maja miała guza Schlattera (to schorzenie przeciążeniowe obejmujące stan zapalny guzowatości kości piszczelowej, które powoduje miejscowy ból i obrzęk z przodu kolana tuż pod rzepką w miejscu przyczepu więzadła rzepki - przyp. TK). Musiała przejść operację kolana. To przypadłość, która dotyka dojrzewającą młodzież. Ci, którzy nie uprawiają sportu, mogą tego nie dostrzec, ale dla sportowców jest to problem. Często dotyka to właśnie tenisistów, którzy mają obciążone kolana. W okresie młodzieńczym Maja to przetrwała, ale problem odezwał się, kiedy pojawiły się większe obciążenia, a wtedy była jeszcze drobną dziewczyną i nie była tak dobrze przygotowana fizycznie na trudne mecze. Tymczasem często zdarzało się jej rozgrywać długie, nawet trzygodzinne spotkania i to wszystko nie pozostało bez wpływu. Miała też w tym wszystkim pecha. Kiedyś leciała na turniej w Argentynie i uszkodziła nerw w łokciu. Nie była w stanie trzymać rakiety w ręce. To były czasy pandemii. Wyszła z samolotu i pojawiły się problemy z testami. Raz miała wynik pozytywny, raz negatywny. Zamknęli wówczas młodą dziewczynę w hotelu w Argentynie na dwa tygodnie. Nie zagrała żadnego meczu, a przez ten czas jedzenie dostawała tylko przez drzwi. To była dla niej trauma. I stąd wzięło się potem to załamanie psychiczne, a że to jest wszystko powiązane z ciałem, to nie pozostało też bez wpływu na jej fizyczność. Maja nie miała łatwo. W wieku 18 lat wyprowadziła z Dąbrowy Górniczej do Bielska-Białej. Pomagaliśmy jej, jak mogliśmy jako klub, ale jednak brakowało jej rodziny. Była sama.

Przeszła szkołę życia i musiała dojrzeć, ale teraz to się chyba przydaje. Ważne jest też chyba to, że nie została z tym wszystkim sama, tylko miała pomoc z państwa strony?

- Miała pomoc ze strony rodziców, ode mnie, ale też od trenera Jaroslava Machovsky'ego. W klubie wszyscy ją znają i pomagają, ale też kibicują. Ma naprawdę solidne wsparcie, ale też staramy się tworzyć rodzinny klub.

"Mało kto ma taką rękę, jak ona. To jest jej zaleta"

Czytałem kiedyś komentarze, że Maja gra za mało turniejów WTA. Teraz jednak będzie łatwiej. Maja już będzie w okolicach 90. miejsca w rankingu WTA, a to pozwoli wam spokojniej planować starty.

- Przyznam szczerze, że też to gdzieś przeczytałem, że Maja stawia na turnieje ITF, a za mało gra tych w randze WTA. Ale to są głupoty. To ja zgłaszam Maję do turniejów. I tych turniejów WTA 250 jest po prostu za mało. Jest jeden w tygodniu i trudno się tam dostać z takim rankingiem, jaki miała. To wygląda w ten sposób, że jest Players Zone, a ja zgłaszam ją do trzech turniejów i system jej wybiera. Wyrzuca ją z WTA 250 i daje ją na WTA 125, bo tam po prostu się dostanie. W lutym w Kluż-Napoce dostała się i z eliminacji dotarła do ćwierćfinału. Nigdy też Maja nie dostawała dzikich kart, więc sama musiała sobie wywalczyć miejsce w turnieju. Teraz będzie w zupełnie innym miejscu. Z takim rankingiem dostanie się do każdego turnieju WTA 250 i będzie w nich grała. Pojawi się też możliwość występów w WTA 1000, które chciała grać. Ostatnio Maja poleciała do Rzymu i czekała cały dzień, ale nikt się nie wypisał z turnieju. Trzeba było zatem przedostać się do Saint Gaudens i tam zagrać trudne mecze. Potem był start w Parmie i teraz mamy Roland Garros. To tylko pokazuje, jak trudne jest planowanie startów. Decyzje zmieniają się czasami z godziny na godzinę. Maja oczywiście grałaby w turniejach wyższej rangi, gdyby mogła, ale nie mogła. Pewnie, że mogła startować w Bogocie na wysokości 3000 metrów nad poziomem morza, ale to byłoby wielkie wyzwanie. Straciłaby bowiem tydzień przed turniejem i tydzień po nim. W tym wszystkim musi być logika.

Wojciech Fibak, z którym rozmawiałem o Mai, nie mógł się jej nachwalić. Przyznał, że gra tak piękny tenis, że trudno od niej wzrok oderwać.

- I to jest prawda. Maja po prostu tak gra. Mało kto ma taką rękę, jak ona. To jest jej wielka zaleta. Każda piłka zagrana przez Maję leci w inny sposób, a inne dziewczyny rąbią te piłki i są w rytmie. Kiedy gra się przeciwko Mai, to trudno jest rywalkom złapać rytm gry. Przez to mają problem ze znalezieniem recepty na nią. Do tego Maja w ostatnim czasie wzmocniła się fizycznie i poza techniczną grą, potrafi też mocno skończyć piłkę. Umie się też dostosować do przeciwniczki, doskonale czyta grę, a do tego dysponuje tyloma narzędziami, że wybiera sobie sposób prowadzenia meczu.

Jest pan z Mają w Paryżu. Już widać po tych pięciu zwycięstwach bez straty seta, że urosła?

- Oczywiście. Każde zwycięstwo daje dużą pewność siebie.

Rozmawiał - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Maja Chwalińska

Piotr Szczypka - menedżer Mai Chwalińskiej i prezes BKT Advantage Bielsko-Biała

Maja Chwalińska





