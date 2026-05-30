Polka milionerką. Najlepsza wypłata w życiu. Taki czek dostała od Francuzów

Maja Chwalińska rywalizację w Roland Garros rozpoczęła od występu w kwalifikacjach. W tych Polka spisała się wzorowo. Przyjaciółka Igi Świątek nie przegrała w nich bowiem nawet seta i zapewniła sobie udział w turnieju głównym. Losowanie naszej zawodniczce na papierze nie sprzyjało.

W pierwszej rundzie przyszło jej bowiem mierzyć się z Qinwen Zheng. W pierwszej partii byliśmy świadkami przeciągania tenisowej liny, ale ostatecznie Maja wygrała 6:4. W drugim secie zdominowała rywalkę, triumfując 6:0. Ten scenariusz powtórzył się w drugiej rundzie z Elise Mertens.

Fortuna dla Chwalińskiej. Największe pieniądze w karierze

Dopiero w trzeciej rundzie Maria Sakkari była zdolna wygrać z Polką seta. Na niewiele się to jednak zdało, bo w dwóch kolejnych Maja była zdecydowanie lepsza, co ostatecznie zapewniło jej triumf i awans do czwartej rundy. Taki wynik wiąże się z naprawdę poważną wypłatą dla Polki.

Do Paryża Maja przylatywała z łącznymi zarobkami na poziomie 864 030 dolarów. Za awans do czwartej rundy dostanie blisko czterdzieście procent tego, co zarobiła na korcie przez całą karierę. Organizatorzy Roland Garros za taki wynik przewidzieli bowiem wypłatę o wartości 333 057 dolarów.

Pewne jest więc już, że po wyjeździe z Paryża Maja będzie mogła z dumą powiedzieć, że grając w tenisa zapewniła sobie już ponad milion dolarów zarobku, co przekładając na złotówki daje ponad cztery miliony złotych. W kolejnej rundzie Polka powalczy o dodatkowe 216 tysięcy dolarów.

