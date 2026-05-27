Polak wściekły, jest wniosek o ukaranie sędziego. Afera na Rolandzie Garrosie

Decyzja sędziego przytrafiła się w niefortunnym, newralgicznym momencie, gdy Filip Pieczonka serwował przy wyniku 5:3 w drugiej partii. Wszyscy obserwatorzy już mieli wrażenie, że Polak i Koprziwa zapewnili sobie piłkę meczową.

Filip Pieczonka wściekły. "Cały świat to widział". Szok w Paryżu

Wtedy jednak popis dał sędzia główny tego spotkania, co skończyło się tym, że rywale wygrali tego gema, a po chwili doprowadzili do stanu 5:5. - Takie rzeczy dzieją się w kluczowych momentach i one bolą. Zwłaszcza na takiej imprezie, na moim debiucie, który mógł być wygrany - relacjonował nasz deblista.

Co konkretnie się stało? Jedna z osób, siedząca obok ojca Filipa, krzyknęła przy wyniku 30:30. A arbiter błędnie orzekł, że tego zachowania dopuścił się nasz zawodnik, przez co ważny punkt został anulowany. Interpretacja była bowiem taka, że wrzask Polaka przeszkodził rywalowi w zagraniu. - Nie będę z imienia i nazwiska wskazywał tej osoby. Mój tata po drugim secie nie wytrzymał i wyszedł z kortu, po czym wrócił na drugą stronę kortu. Ja też byłem przez to bardzo zdenerwowany, bo wiem, kto to zrobił - cedził słowa Pieczonka.

To jednak nie był koniec. Przy 5:5 i 15:30 też zaistniała niezrozumiała sytuacja, tym razem korzystna dla Pieczonki i jego partnera.

- To też nie powinno się było wydarzyć. Zagrałem ciałem woleja, a przyznano nam punkt. Gdyby przeciwnicy wygrali tę piłkę, mieliby 15:40 i mogliby wygrać tę partię 5:7. To też było zwieńczeniem, że sędzia wykonywał koszmarną robotę, jeśli chodzi o cały mecz - utyskiwał.

Co ciekawe, po spotkaniu Polak sam zapytał sędziego, czy zostanie ukarany za takie błędy. Co odparł? - Odpowiedział mi, bym przekierował to do pani supervisor, więc od razu się zgłosiłem. I zdałem raport, żeby zobaczyli to wszystko, aby sędzia otrzymał karę, którą powinien dostać za takie błędy.

Interia dopytała Pieczonkę, jaka kara dla rozjemcy by go usatysfakcjonowała.

Po prostu zadowoliłoby mnie, gdyby dostał jakąś karę. Ponieważ my-zawodnicy, gdy robimy coś źle, dostajemy kary. Więc czemu sędziowie mieliby ich nie dostawać? Na przykład degradacja, czyli ze stołka może na linię? Obojętnie co, ja zdałem raport, który ma być poddany analizie i ocenie. Cała polska widziała, prawie cały świat widział

Ostatecznie doszło do tie-breaka. W nim Pieczonka i Koprziwa prowadzili już 4:1, ale przegrali 5:7. W trzeciej partii faworyci wygrali już zdecydowanie 6:1.

Z Paryża - Artur Gac

Filip Pieczonka Pawel Andrachiewicz Newspix.pl

Filip Pieczonka Pawel Andrachiewicz Newspix.pl





Casper Ruud - Karen Khachanov. Skrót meczu Polsat Sport