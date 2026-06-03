Pokonana Rosjanka zeszła z kortu i zaczęła mówić o Chwalińskiej. Polacy oburzeni

Znakomicie w Paryżu na wielkoszlemowym turnieju Rolanda Garrosa spisuje się Maja Chwalińska. Nasza zawodniczka, by w ogóle myśleć o grze w głównej drabince musiała przejść kwalifikacje. I to się jej udało. Po tych spotkaniach jej gra wygląda jeszcze lepiej. W końcu ograła już odpowiednio Qinwen Zheng, Elise Mertens, Marię Sakkari oraz Dianę Parry. W ten sposób zameldowała się już w ćwierćfinale.

Na tym etapie rywalką okazała się Rosjanka - Anna Kalinska. Rywalizację zdecydowanie lepiej zaczęła nasza zawodniczka, bowiem w pierwszym secie wygrywała już 5:1. Mimo to rywalka zdołała wrócić do gry, a nawet doprowadzić do tie-breaka. 24-latka wytrzymała jednak presję i zwyciężyła całą partię 7:6 (3).

W drugiej gra Chwalińskiej wyglądała jeszcze lepiej, co poskutkowało wygraną 6:3. Wówczas stało się jasne, że reprezentantka Polski niebawem przystąpi do walki o udział w wielkim finale. Rosjanka natomiast musiała zejść z kortu pokonana. Niedługo po zakończeniu rywalizacji wzięła udział w konferencji prasowej, a niej nie może zaliczyć do udanych.

Kalinska po meczu jasno o rywalizacji z Chwalińską. "Chciałabym się zrewanżować"

Podczas spotkania z dziennikarzami jeden z nich zadał następujące pytanie: "Czy uważasz, że jej styl gry sprawdziłby się również na innych nawierzchniach, czy też jest on bardzo specyficzny i skuteczny na kortach ziemnych, ale nie da się go tak po prostu przenieść na inne nawierzchnie?". Ta przyznała, że chciałaby się zrewanżować Polce na innej nawierzchni. Część wypowiedzi wywołała jednak spore poruszenie.

- Cóż, przejrzałam wcześniej jej statystyki. Gra tylko na kortach ziemnych, więc na twardych rozegrała może trzy mecze. Nie wiem. Zobaczymy, jak sobie poradzi, bo teraz ma lepszy ranking. Będzie musiała grać na różnych nawierzchniach. Chciałabym więc zrewanżować się na trawie lub na twardym korcie - odparła.

Chodzi dokładnie o stwierdzenie, że Chwalińska na kortach twardych zagrała tylko trzy mecze. Tak jednak nie było. Świeżo upieczona półfinalistka Rolanda Garrosa na twardej nawierzchni grała aż 14 razy rywalizując m.in. w Oeiras. W mediach społecznościowych od razu zawrzało.

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W komentarzach nie brakuje krytycznych wypowiedzi o Kalinskiej i o jej braku wiedzy. Polscy kibice z pewnością długo jej tego nie zapomną.

Anna Kalinska KIRSTY WIGGLESWORTH East News

Anna Kalinska ANTHONY WALLACE AFP

Maja Chwalińska CHRISTOPHE ENA East News





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