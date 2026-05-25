Pochwały dla mądrej gry Mai Chwalińskiej. A Świątek? "To byłoby nie w porządku wobec Igi"

Maja Chwalińska zadebiutowała w głównej drabince wielkoszlemowego turnieju w Paryżu i trzeba przyznać, że zrobiła furorę. Oczywiście na wiele w tym meczu pozwoliła jej mistrzyni olimpijska Chinka Qinwen Zheng, która od wielu miesięcy nie gra już na poziomie ze światowego topu.

24-letnia Polka potrzebowała 86 minut, by odprawić utytułowaną rywalkę w pierwszej rundzie po zwycięstwie 6:4, 6:0. A przecież Chinka przed rokiem dotarła do ćwierćfinału Rolanda Garrosa i była w czerwcu 2025 roku czwartą zawodniczką w światowym rankingu, a po porażce z Chwalińską wyleci daleko poza setkę.

"To była mądra gra, która może dać jej wiatr w żagle"

I właśnie na to zwraca uwagę w rozmowie z Interia Sport Katarzyna Nowak, która jest prekursorką zawodowego tenisa w Polsce. To właśnie ona była pierwszą tenisistką z naszego kraju, która znalazła się w "50" światowego rankingu.

- Nawet biorąc pod uwagę fakt, że Chinka nie radzi sobie od dawna na korcie, to chyba nikt się nie spodziewał tak łatwego zwycięstwa Mai w wielkoszlemowym turnieju. To widać, że Qinwen Zheng nie gra, jak rok temu, kiedy była w ścisłej światowej czołówce, a dwa lata temu ogrywała w półfinale igrzysk na tych kortach Igę Świątek. Ma bowiem swoje problemy. To jednak niebywałe, że rotacyjne piłki zagrywane przez Maję sprawiały takie kłopoty Chince. To tylko pomoże zyskać naszej tenisistce wielką pewność siebie. Maja była regularna i grała konsekwentnie, a do tego widać u niej stabilizację serwisowa i oczywiście popisywała się liftowanymi uderzeniami. To była mądra gra, która może dać jej wiatr w żagle - powiedziała Nowak, która w 1995 roku dotarła do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, w rozmowie z Interia Sport.

Mimo że Chwalińska trafiła na słabiej dysponowaną rywalkę, to jednak należy podkreślić, że Polka rozegrała kolejny mecz w ostatnim czasie, w którym nie straciła gema w secie. To tylko pokazuje, jak buduje się ta zawodniczka.

Oczywiście życzę Mai jak najlepiej. Trzeba pamiętać, że zaraz przed nią kolejny mecz. Teraz wszyscy się cieszymy, a Mai potrzebne jest wyciszenie emocji, które są naturalne w takiej sytuacji. Powinna się maksymalnie skupić, bo rywalka jest bardzo wymagająca

Kolejną rywalką Chwalińskiej w paryskim turnieju będzie rozstawiona z numerem 23. Belgijka Elise Mertens, która w pierwszej rundzie pokonała Niemkę Tatjanę Marię 7:5, 6:0.

Pewna wygrana Igi Świątek. "Trudno jest analizować jej mecz"

Pewnie do drugiej rundy awansowała Iga Świątek. Polka, turniejowa trójka, w 60 minut odprawiła z kwitkiem 17-letnią Australijkę Emerson Jones, wygrywając 6:1, 6:2.

- Na razie ze spokojem trzeba podchodzić do tego, co robi Iga pod wodzą nowego trenera. Ona musi przede wszystkim wrócić do gry z dużą pewnością siebie, czego zresztą przebłyski były już w Rzymie, bo przecież w tenisa nie zapomniała grać. Trudno jest analizować jej mecz z 17-latką. To byłoby nawet nie w porządku wobec Igi. O wiele więcej będziemy mogli mówić po kolejnych rundach, bo jednak trafiła na trudną część drabinki. Dawno nie widziałam, by drabinka tak się ułożyła, że w jednej połówce jest tyle bardzo dobrych zawodniczek. Do tego Iga gra z wielkim obciążeniem, bo wiemy, jak ważny jest dla niej ten turniej. Z drugiej strony jest zawodniczką z wielkim doświadczeniem, bo od lat gra w światowym topie - zauważyła Nowak.

W drugiej rundzie rywalką Raszynianki będzie Czeszka Sara Beljek. Ona w pierwszym meczu na paryskich kortach wygrała z Amerykanką Sloane Stephens, która musiała się przebijać przez kwalifikacje, 6:3, 6:2.

