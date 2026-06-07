Pięć setów w finale Cobolli - Zverev. Znamy nowego mistrza Roland Garros

Jeszcze przed startem tegorocznego Roland Garros dowiedzieliśmy się, że nie będziemy mieli powtórki finałowego zestawienia sprzed roku w singlu mężczyzn. Powodem takiego stanu rzeczy było wycofanie Carlosa Alcaraza, który wygrał dwie poprzednie edycje zmagań w Paryżu. Hiszpana zabraknie także podczas Wimbledonu, wróci najwcześniej w trakcie rywalizacji w Ameryce Północnej. Murowanym kandydatem do tytułu w takiej sytuacji wydawał się Jannik Sinner. Włoch zanotował jednak problemy natury fizycznej w meczu drugiej rundy i nie zdołał już z nich wyjść.

To w teorii otworzyło szansę dla Novaka Djokovicia, na być może zgarnięcie 25. wielkoszlemowego trofeum. Serb też poległ, o fazę później niż aktualny lider rankingu ATP. 39-latek nie wykorzystał prowadzenia 2-0 w setach, przegrał z Joao Fonsecą. W tamtej chwili głównym faworytem do zwycięstwa stał się Alexander Zverev. Niemiec bardzo pewnie dotarł do finału i znalazł się o jeden krok od wymarzonego, pierwszego wielkoszlemowego tytułu. Jego rywalem w decydującym starciu okazał się Flavio Cobolli.

Włosi, mimo kłopotów Sinnera oraz kontuzji Lorenzo Musettiego, posiadali aż trzech swoich reprezentantów w najlepszej "8". W półfinale Cobolli otrzymał walkowera od swojego rodaka - Matteo Arnaldiego, który złapał wirusa. Już samo zameldowanie się na tym etapie było dla Flavio znakomitym osiągnięciem. Zapewnił sobie dzięki temu debiut w TOP 10 rankingu ATP. Tenisista z Italii dostał dodatkowy czas na odpoczynek przed finałem. Na papierze wyraźnym faworytem był oczywiście reprezentant Niemiec, ale Zverev potrafił już w przeszłości wypuścić wielkoszlemowe trofeum z rąk na ostatniej prostej.

Roland Garros: Flavio Cobolli kontra Alexander Zverev w finale

Mecz rozpoczął się od serwisu Cobolliego. Włoch już na "dzień dobry" wlątał się w tarapaty. Obserwowaliśmy długiego gema, w którym po czwartym break poincie Zverev objął prowadzenie. Po zmianie stron Alexander potwierdził przewagę. W trakcie trzeciego rozdania Włoch zdobył premierowe "oczko", ale jak się później okazało - było to jego jedyne w tej partii. Końcówkę seta zdominował trzeci tenisista rankingu. Ostatecznie wygrał odsłonę wynikiem 6:1.

Druga część pojedynku wyglądała już inaczej. Tym razem Flavio dotrzymywał kroku przeciwnikowi i w siódmym gemie po raz pierwszym w tym meczu dobrał się do podania Zvereva. Reprezentant Niemiec posiadał trzy piłki na 4:3, ale żadnej z nich nie wykorzystał. Po drugim break poincie czwarte "oczko" wylądowało na koncie zawodnika z Italii. W końcówce partii to Alexander notował większe kłopoty przy swoim serwisie. W tzw. międzyczasie realizator pokazał na trybunach Mirrę Andriejewą, która oglądała finał w towarzystwie swojej mamy. Cobolli spokojnie utrzymał przewagę przełamania do końca seta, zapewniając sobie rezultat 6:4.

Rozwiń

W trzeciej fazie spotkania Cobolli świetnie wybronił się w czwartym gemie, wychodząc ze stanu 15-40. Wygrał cztery piłki z rzędu i wyrównał na 2:2. Wydawało się, że obaj zmierzają w kierunku tie-breaka. Podczas dziesiątego rozdania zawodnik z Italii zaliczył zaskakujący moment słabości. Flavio zgarnął pierwsze dwie akcje, jednak potem zupełnie się pogubił. Od wyniku 30-0 przegrał wszystkie wymiany, co sprawiło, że Zverev zapisał seta wynikiem 6:4 i znalazł się o jedną partię od wymarzonego tytułu.

Alexander szybko wytracił swoje momentum. Już na starcie czwartej odsłony notował zaskakujące podwójne błędy serwisowe, co zaowocowało przełamanie do 15 na korzyść rywala. Niemiec czekał na swoją szansę i w szóstym gemie pojawiły się okazje na powrotnego breaka. Początkowo Cobolli wrócił ze stanu 0-40, doprowadził do równowagi, ale od tego momentu Zverev zgarnął dwa punkty i zrobiło się 3:3. Nieoczekiwanie trzeci zawodnik rankingu nie poszedł za ciosem. Po siódmym rozdaniu Flavio wrócił na prowadzenie z przewagą przełamania. Tym razem Włoch potwierdził różnicę breaka i znalazł się o jedno "oczko" od piątej partii.

W dziesiątym gemie Cobolli nie zdał testu. Gdy serwował po zwycięstwo w czwartej odsłonie, dał się skontrować kilka razy Zverevowi. Reprezentant Niemiec posłał kilka bardzo precyzyjnych piłek i doprowadził do wyniku 5:5. Sascha zaczął mieć jakieś problemy z mięśniami, prawdopodobnie łapały go skurcze. Szybko dostał odpowiednią substancję od Marcelo Melo, który przebywał w jego boksie. Ostatecznie o losach partii decydował tie-break. Alexander w pewnym momencie prowadził 3-1. Później nastąpił jednak zwrot akcji, przy stanie 6-4 pojawiły się setbole dla Flavio. Pierwszego zmarnował w spektakularny sposób, będąc na siatce. Ale minęło kilkadziesiąt sekund i bardzo szybko się zrehabilitował. Posłał atomowy forhend wzdłuż linii i rezultatem 7:6(5) zagwarantował piątą partię.

Rozwiń

Na starcie decydującej odsłony panowie rozegrali kilka zaciętych gemów, ale wszystkie powędrowały na konto Zvereva. Reprezentant Niemiec obronił w tym czasie cztery break pointy. To był moment, w którym także Cobolli zaczął narzekać na problemy ze zdrowiem. Fizjo co przerwę zajmował się jego łydką. Sascha wypracował sobie prowadzenie 4:0, co wyraźnie zbliżyło go do sukcesu. Ostatecznie Alexander triumfował 6:1, 4:6, 6:4, 6:7(5), 6:1, przełamując Flavio jeszcze raz na sam koniec. W ten sposób zrealizował swój upragniony cel.

Alexander Zverev Mauricio Paiz/NurPhoto AFP

Flavio Cobolli SVEN HOPPE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Jannik Sinner i Novak Djokovic HENRY NICHOLLS / KIRILL KUDRYAVTSEV AFP





Mirra Andriejewa po wygranym finale Roland Garros z Mają Chwalińską. © 2026 Associated Press