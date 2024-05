Pamiętny półfinał z Igą Świątek, o północy wróciły koszmary. 1:6 na koniec French Open

Gdy rok temu Iga Świątek zmierzała po swój trzeci wielkoszlemowy tytuł w Paryżu, do półfinału dostała się w ekspresowym tempie, wygranie pięciu meczów zabrało jej sześć godzin. Beatriz Haddad Maia , jej kolejna rywalka, miała za sobą cztery trzysetowe thrillery, przy czym samo starcie z Sarą Sorribes Tormo trwało cztery godziny bez ośmiu minut. - Tenis to nie jest bieg na 100 m, ale maraton. W moim wykonaniu - śmiała się wtedy.

W półfinale Polka rzeczywiście trafiła na olbrzymi opór, Haddad Maia grała w drugim secie kapitalnie . Iga wiedziała już, że wcześniej swój półfinał przegrała Aryna Sabalenka, ale aby pozostać światową jedynką - i tak musiała wygrać. Tymczasem w drugiej partii, trwającej 90 minut, Brazylijka miała trzy break pointy na 5:4, później piłkę meczową w tie-breaku. I choć osiągnęła największy sukces w karierze, to jednak Polce nie dała rady.

Teraz wróciła do Paryża z zadaniem obrony jak największej ilości punktów, by w rankingu WTA nie wypaść czasem z TOP 20. Znalazła się znów w połówce z Igą Świątek, ale tak jak rok temu - mogła na nią wpaść dopiero w meczu o finał. A początek wydawał się całkiem obiecujący: przetarcie z chimeryczną Włoszką Elisabettą Cocciaretto, później mecz z przeciętną Hiszpanką Cristiną Bucsą i dopiero w trzeciej rundzie mocniejsze starcie z Ludmiłą Samsonową. I okazja do rewanżu na Rosjance za zeszłotygodniową wpadkę w Strasbourgu.