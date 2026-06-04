Oto sekret sukcesu Chwalińskiej w Paryżu. Celt ujawnia. "Agresywna"
Maja Chwalińska może awansować do finału Roland Garros. Aby tak się stało, reprezentantka Polski musi pokonać Dianę Sznajder. W czym tkwi sekret kapitalnej formy 24-latki? Swoją hipotezę ma Dawid Celt, czyli doświadczony ekspert, trener i kapitan reprezentacji Polski BJK.
Qinwen Zheng, Elise Mertens, Maria Sakkari, Diane Parry, Anna Kalinska - oto tenisistki, z którymi Maja Chwalińska wygrała na tegorocznym Roland Garros. Każda z nich jest wyżej notowana od reprezentantki Polski.
Ale to nie przeszkodziło jej w awansie do półfinału Wielkiego Szlema w Paryżu. 24-latka już teraz napisała piękną historię polskiego tenisa. Do French Open dostała się po trzech zwycięstwach w kwalifikacjach. Za moment może zameldować się w wielkim finale.
Dawid Celt ujawnił, w czym tkwi sekret formy Mai Chwalińskiej
Nazwisko urodzonej w Miechowie zawodniczki nie znika z ust kibiców i ekspertów. W środowy wieczór, niedługo po ograniu Kalinskiej, o formie i specyfice gry Mai Chwalińskiej na kanale "Break Point" dyskutowali Marek Furjan oraz Dawid Celt.
Szczególnie drugi z nich tłumaczył, czym charakteryzuje się styl półfinalistki Roland Garros. - Podoba mi się, jak wytrzymuje trudy tego turnieju, jak radzi sobie z doświadczonymi tenisistkami, jak im momentami wybija tenis z głowy, odbiera ochotę do gry. Dużo mówimy o jej lobach, półlobach, tenisie podnoszonym, mądrym, ale mało mówimy o tym, że ona (Chwalińska - red.) w tym turnieju na swój sposób jest agresywna - mówił Celt.
Ekspert zachwalał tenisowe atuty Chwalińskiej na każdej płaszczyźnie. Z jednej strony 24-latka męczy rywalki wysokimi, topspinowymi piłkami, ale z drugiej potrafi umiejętnie pobiec do siatki, w odpowiednim momencie zagrać skrót czy slajsa. Wykorzystuje geometrię kortu. Nie stawia na siłę, a kombinacyjne, kreatywne granie połączone ze wspomnianą agresją na swoich zasadach.
W obecnym tourze WTA bardzo rzadko możemy spotkać takie zawodniczki. Czołówka gra mocno, fizycznie. Tymczasem Maja prezentuje unikalny styl, na który - jak się okazuje - w "wyścigu chartów" też jest miejsce.
Zdaniem Dawida Celta przełomowym momentem, który zaprowadził Chwalińską do półfinału French Open, była... wiara. - W moim odczuciu Maja uwierzyła, że z tym tenisem który ma, może grać z tymi dziewczynami bardzo wysoko notowanymi. Po przejściu kwalifikacji ciśnienie z niej zeszło. To, co pokazuje, dla mnie jest dowodem na to, że Maja uwierzyła w to, że grając w taki sposób, będąc dobrze przygotowanym fizycznie... to jest bardzo istotne. Moim zdaniem ona mocniej uwierzyła w siebie, zaufała sobie i łatwej jest jej wyeksponować swój tenis w meczu - podsumował.
Już dziś Chwalińska powalczy o awans do finału Wielkiego Szlema w stolicy Francji. Jej rywalką będzie Diana Sznajder.