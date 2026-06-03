Oto plan Chwalińskiej przed półfinałem. Ogłosiła światu, będzie zmiana

Dla naszej rodaczki środowa potyczka była już ósmą rozegraną nad Sekwaną. Polka walkę w stolicy Francji zaczęła od eliminacji, w których nie straciła ani jednego seta. W turnieju głównym partię jak na razie odebrała jej jedynie Maria Sakkari. Chrapkę na dołączenie do Greczynki pod tym względem miała dziś Anna Kalinska, lecz Rosjanka przegrała tie-breaka. Potem z kolei przyjaciółka Igi Świątek pozwoliła oponentce na zgarnięcie tylko trzech gemów.

24-latka urodzona w Miechowie znów zaimponowała przede wszystkim pewnością siebie. "Cieszę się, że to tak wygląda, ale zdecydowanie byłam zdenerwowana. To w sumie normalne, bo mi zależy. Staram się zawsze skupić" - przyznała w tradycyjnym wywiadzie po zwycięskim meczu. Był on zresztą bardzo ciekawy, ponieważ nasza bohaterka zdradziła plan na najbliższe godziny. "Pójdę spać, potem obejrzę coś na Netfliksie i będzie dobrze" - ujawniła.

Maja Chwalińska aż zgubiła wątek. Wielka radość po historycznym awansie

Następnie do akcji wkroczył reporter Eurosportu. Rozpoczął od stwierdzenia, iż powoli świeżo upieczona półfinalistka Rolanda Garrosa musi przyzwyczajać się do licznych wywiadów. "Na razie to jest jeden turniej" - wyznała uśmiechnięta zawodniczka, po czym długo szukała kolejnych słów. "Kurczę, zgubiłam wątek..." - przyznała się w końcu. Potem została zapytana stricte o dzisiejszy mecz. Od samego początku nie było łatwo, choć końcowy wynik sugeruje co innego.

"Miałam 5:1, piłki setowe. Ale tutaj brawa dla Anny. Dobrze się wybroniła, więc cieszę się, że potrafiłam się odbić i wygrać w tie-breaku. Warunki nie były dzisiaj łatwe. Bardzo wiało, nie wiem czy to było widać. Piłka mocno szalała na korcie. Cieszę się, że sobie z tym wszystkim poradziłam" - dodała 24-latka, która szykuje się do półfinału. Zostanie rozegrany on już w czwartek. Maja Chwalińska w głównym turnieju nie grała jeszcze dzień po dniu. Mamy więc do czynienia ze zmianą.

"Dziękuję wszystkim kibicom za wsparcie. Dociera to do mnie tak po części. Nie jestem za bardzo w mediach społecznościowych. Bardzo doceniam i dziękuję. Mam nadzieję, że będziecie trzymać za mnie kciuki w półfinale" - podsumowała. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Maja Chwalińska YOAN VALAT PAP/EPA

Maja Chwalińska walczyła o awans do półfinału Roland Garros THOMAS SAMSON AFP

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP





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