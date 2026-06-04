Przed startem Roland Garros nikt nie przypuszczał, że Maja Chwalińska może dotrzeć aż do półfinału. Dużym sukcesem był sam awans do wielkoszlemowego turnieju po trzech wygranych w kwalifikacjach. Tymczasem był to tylko przedsmak tego, czego 24-latka już teraz dokonała w Paryżu.

Qinwen Zheng, Elise Mertens, Maria Sakkari, Diane Parry, Anna Kalinska - oto lista zawodniczek, które w ostatnich dniach pokonała Chwalińska. Urodzona w Miechowie tenisistka kontynuuje swój piękny sen w stolicy Francji.

Już wszystko jasne. Na to miejsce w rankingu może wskoczyć Chwalińska

Fakty są takie, że już teraz dzięki pięciu wygranym w głównej drabince French Open Maja Chwalińska po najnowszej aktualizacji rankingu będzie zajmowała co najmniej 30. miejsce.

Jeszcze lepiej będzie, jeśli naszej reprezentantce udało się awansować do meczu o tytuł. W nim zmierzyłaby się z Mirrą Andriejewą lub Martą Kostiuk. W takiej sytuacji Chwalińska wskoczyłaby dokładnie na 21. pozycję.

Największym - i jak najbardziej realnym - marzeniem jest jednak zgarnięcie tytułu. W tym przypadku, kiedy trofeum powędrowałoby w ręce Polki, w zestawieniu WTA zajęłaby... 14. lokatę, wyprzedzając gwiazdy, takie jak Jasmine Paolini czy Naomi Osaka. "Brzmi po prostu kosmicznie" - komentuje Andrzej Grupa z Interii, który szczegółowo rozpisał poszczególne scenariusze.

Pozostaje czekać na to, jak 24-latka zaprezentuje się w półfinałowym starciu z Dianą Sznajder. W środę Rosjanka sensacyjnie wyeliminowała Arynę Sabalenkę, która w pewnym momencie przegrała aż dziesięć gemów z rzędu.

- Maja jest bardzo nieprzewidywalną zawodniczką, więc nie jestem zaskoczona tym, że jest dobra. Czasami takie rzeczy po prostu wymagają czasu. Gra nieprzewidywalnie ze skrótami i slajsami. Jest też leworęczna, więc w jutrzejszym meczu będzie to dla mnie duża zmiana - mówi przed meczem rywalka Polki.

Maja Chwalińska Wu Huiwo East News

Maja Chwalińska Foto Olimpik/Nur Photo via AFP AFP

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON AFP





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