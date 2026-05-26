Oto co spotkało Świątek w Paryżu. Sceny na korcie, nie była jedyna

Podczas French Open 2024 Iga Świątek w drugiej rundzie rozegrała prawdziwy thriller z Naomi Osaką. W pierwszym secie Raszynianka była lepsza po tie-breaku (7:1). Drugą partię zgarnęła Japonka (6:1). W trzeciej, przy stanie 4:5 Polka musiała bronić piłki meczowej, aby ostatecznie zamknąć spotkanie wynikiem 7:6 (1), 1:6, 7:5. Koniec końców zgarnęła wówczas czwarty i ostatni jak dotąd tytuł w Paryżu.

Po zakończeniu pojedynku z Osaką nasza reprezentantka nagle zwróciła się do kibiców. Tym razem nie chodziło tylko o podziękowanie za doping. Miała lekkie pretensje o ich zachowanie. Niestety fani zgromadzeni na trybunach Roland Garros słyną z bardzo emocjonalnych, a czasami wręcz wulgarnych i nieeleganckich reakcji na wydarzenia z kortu.

Świątek zapoczątkowała rewolucję. Organizatorzy French Open zareagowali. To musiało się stać

- Chciałam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Mam do was olbrzymi szacunek. Wiem, że gramy dla was, bo to jest rozgrywka, dzięki której zarabiamy pieniądze. Ale czasami będąc pod presją, gdy krzyczycie w trakcie wymiany albo przed returnem, to bardzo trudno być skupionym. Zazwyczaj nie poruszam tego tematu, ponieważ chcę… - zaczęła uprzejmie Świątek.

- Ponieważ chcę być zawodniczką w swojej zonie, być skupiona. Wiecie, to poważna sprawa dla nas (tenisistek - red.). Walczymy całe życie o to, żeby być lepsze i lepsze, dlatego czasami trudno jest to zaakceptować. Gramy na wielkich obiektach, do wygrania jest mnóstwo pieniędzy. Przegrany punkt może wiele zmienić. Dlatego proszę, wspierajcie nas między wymianami, a nie w ich trakcie. Byłoby wspaniale. Mam nadzieję, że wciąż mnie lubicie. (…) Ja kocham was i kocham tutaj grać - tłumaczyła, na co fani zareagowali oklaskami.

Jak się okazało, głośne wsparcia w trakcie wymian były tylko wierzchołkiem góry lodowej. Prawdziwe piekło podczas tej samej edycji turnieju przeżył David Goffin. Podczas meczu z reprezentantem gospodarzy - Giovannim Mpetshi Perricardem - Belg wyznał, że jeden z francuskich kibiców splunął na niego gumą do żucia. - Ktoś splunął na mnie gumę do żucia. Mecz stawał się coraz bardziej skomplikowany, więc chciałem zachować spokój. Gdybym zaczął się z tego powodu złościć, mogłoby to źle na mnie wpłynąć - tłumaczył, dodając że w trakcie spotkania został wielokrotnie obrażony przez paryskich "kiboli" tenisa. - Na Wimbledonie oczywiście tak nie jest, ani w Australii, a podczas US Open wciąż jest dość spokojnie. Z kolei tutaj panuje naprawdę niezdrowa atmosfera - uzupełnił, mówiąc o "totalnym braku szacunku" i porównując atmosferę do meczów piłkarskiego undergroundu.

Słowa Świątek oraz incydent z udziałem Goffina zmusił organizatorów do refleksji. Ostatecznie nie tylko samej refleksji, a konkretnych działań. - Są to rzeczy, które nie powinny być kontynuowane. Należało wprowadzić kilka zmian. Do tej pory alkohol był dozwolony na trybunach, ale z tym już koniec. Przekraczanie tych dwóch rzeczy nie jest czymś, co będziemy tolerować. Jestem jednak optymistką i myślę, że ludzie zareagują w odpowiedni sposób. Jeśli nie, podejmiemy dalsze działania - mówiła dyrektorka turnieju, Amelie Mauresmo. Oprócz kwestii alkoholu wprowadzono również szereg innych zmian, których celem była większa kontrola zachowania kibiców i dbanie o dobro graczy.

W przeszłości wielu innych tenisistów przekonało się o specyfice atmosfery podczas meczów na Roland Garros. Buczenie na rywali Francuzów to już norma, wie o tym chociażby Jakub Mensik, który rok temu przeżywał to w trakcie starcia z Alexandre Mullerem. Gwiżdżących fanów uciszałDaniił Miedwiediew. Nie wspominając już oNovaku Djokoviciu, który niejednokrotnie prowokował ich, przykładając ostentacyjnie palec do ucha.

Wydaje się, że obecnie jest nieco lepiej. Fani zgormadzeni na obiektach w stolicy Francji nadal emocjonalnie i głośno reagują na wydarzenia z placu gry, jednak w porównaniu do poprzednich lat widać poprawę. Trudniej bywa na mniejszych, bocznych kortach, gdzie odległość od trybun jest bardzo niewielka. "Paryski temperament" - niezależnie od stopnia - nadal daje się we znaki niektórym zawodnikom.

Iga Świątek Aaron Favila East News

David Goffin AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





