Oto co spotkało Świątek w Paryżu. Sceny na korcie, nie była jedyna

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Po wygranej z Emerson Jones Iga Świątek zagra w drugiej rundzie Roland Garros. Na tym samem etapie turnieju przed dwoma laty nasza tenisistka rywalizowała z Naomi Osaką. Po zakończeniu starcia z Japonką Polka w nieco gorzkich słowach zwróciła się do paryskiej publiczności, która - łagodnie mówiąc - do tej pory nie należy do najbardziej kulturalnej spośród wszystkich Wielkich Szlemów. W 2024 roku Świątek zapoczątkowała zmiany, na które zdecydowali się organizatorzy.

Iga Świątek wyciera twarz ręcznikiem na korcie ziemnym, w tle widoczne trybuny z kibicami.
Iga ŚwiątekROBERT SZANISZLOAFP

Podczas French Open 2024 Iga Świątek w drugiej rundzie rozegrała prawdziwy thriller z Naomi Osaką. W pierwszym secie Raszynianka była lepsza po tie-breaku (7:1). Drugą partię zgarnęła Japonka (6:1). W trzeciej, przy stanie 4:5 Polka musiała bronić piłki meczowej, aby ostatecznie zamknąć spotkanie wynikiem 7:6 (1), 1:6, 7:5. Koniec końców zgarnęła wówczas czwarty i ostatni jak dotąd tytuł w Paryżu.

Po zakończeniu pojedynku z Osaką nasza reprezentantka nagle zwróciła się do kibiców. Tym razem nie chodziło tylko o podziękowanie za doping. Miała lekkie pretensje o ich zachowanie. Niestety fani zgromadzeni na trybunach Roland Garros słyną z bardzo emocjonalnych, a czasami wręcz wulgarnych i nieeleganckich reakcji na wydarzenia z kortu.

Świątek zapoczątkowała rewolucję. Organizatorzy French Open zareagowali. To musiało się stać

- Chciałam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Mam do was olbrzymi szacunek. Wiem, że gramy dla was, bo to jest rozgrywka, dzięki której zarabiamy pieniądze. Ale czasami będąc pod presją, gdy krzyczycie w trakcie wymiany albo przed returnem, to bardzo trudno być skupionym. Zazwyczaj nie poruszam tego tematu, ponieważ chcę… - zaczęła uprzejmie Świątek.

- Ponieważ chcę być zawodniczką w swojej zonie, być skupiona. Wiecie, to poważna sprawa dla nas (tenisistek - red.). Walczymy całe życie o to, żeby być lepsze i lepsze, dlatego czasami trudno jest to zaakceptować. Gramy na wielkich obiektach, do wygrania jest mnóstwo pieniędzy. Przegrany punkt może wiele zmienić. Dlatego proszę, wspierajcie nas między wymianami, a nie w ich trakcie. Byłoby wspaniale. Mam nadzieję, że wciąż mnie lubicie. (…) Ja kocham was i kocham tutaj grać - tłumaczyła, na co fani zareagowali oklaskami.

Jak się okazało, głośne wsparcia w trakcie wymian były tylko wierzchołkiem góry lodowej. Prawdziwe piekło podczas tej samej edycji turnieju przeżył David Goffin. Podczas meczu z reprezentantem gospodarzy - Giovannim Mpetshi Perricardem - Belg wyznał, że jeden z francuskich kibiców splunął na niego gumą do żucia. - Ktoś splunął na mnie gumę do żucia. Mecz stawał się coraz bardziej skomplikowany, więc chciałem zachować spokój. Gdybym zaczął się z tego powodu złościć, mogłoby to źle na mnie wpłynąć - tłumaczył, dodając że w trakcie spotkania został wielokrotnie obrażony przez paryskich "kiboli" tenisa. - Na Wimbledonie oczywiście tak nie jest, ani w Australii, a podczas US Open wciąż jest dość spokojnie. Z kolei tutaj panuje naprawdę niezdrowa atmosfera - uzupełnił, mówiąc o "totalnym braku szacunku" i porównując atmosferę do meczów piłkarskiego undergroundu.

Zobacz również:

Iga Świątek
Iga Świątek

Oto werdykt ws. Świątek. Na godziny przed meczem

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej

Słowa Świątek oraz incydent z udziałem Goffina zmusił organizatorów do refleksji. Ostatecznie nie tylko samej refleksji, a konkretnych działań. - Są to rzeczy, które nie powinny być kontynuowane. Należało wprowadzić kilka zmian. Do tej pory alkohol był dozwolony na trybunach, ale z tym już koniec. Przekraczanie tych dwóch rzeczy nie jest czymś, co będziemy tolerować. Jestem jednak optymistką i myślę, że ludzie zareagują w odpowiedni sposób. Jeśli nie, podejmiemy dalsze działania - mówiła dyrektorka turnieju, Amelie Mauresmo. Oprócz kwestii alkoholu wprowadzono również szereg innych zmian, których celem była większa kontrola zachowania kibiców i dbanie o dobro graczy.

W przeszłości wielu innych tenisistów przekonało się o specyfice atmosfery podczas meczów na Roland Garros. Buczenie na rywali Francuzów to już norma, wie o tym chociażby Jakub Mensik, który rok temu przeżywał to w trakcie starcia z Alexandre Mullerem. Gwiżdżących fanów uciszałDaniił MiedwiediewNie wspominając już oNovaku Djokoviciu, który niejednokrotnie prowokował ich, przykładając ostentacyjnie palec do ucha.

Wydaje się, że obecnie jest nieco lepiej. Fani zgormadzeni na obiektach w stolicy Francji nadal emocjonalnie i głośno reagują na wydarzenia z placu gry, jednak w porównaniu do poprzednich lat widać poprawę. Trudniej bywa na mniejszych, bocznych kortach, gdzie odległość od trybun jest bardzo niewielka. "Paryski temperament" - niezależnie od stopnia - nadal daje się we znaki niektórym zawodnikom.

Zobacz również:

Marek Papszun
Ekstraklasa

Nawet we Włoszech głośno o Legii. Media: To jego chce Papszun, głośne nazwisko

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Tenisistka w sportowej koszulce i czapce z daszkiem wyraża silne emocje, szeroko otwierając usta i zaciskając szczękę podczas meczu.
Iga ŚwiątekAaron FavilaEast News
Kobieta siedząca przy stole konferencyjnym z mikrofonem, unosząca ręce, w tle napisy MELBOURNE oraz logotypy sponsorów, po prawej stronie butelka z niebieską etykietą.
Iga ŚwiątekAaron FavilaEast News
David Goffin
David GoffinAL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP


Czechy - Norwegia. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja