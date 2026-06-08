Oto co Chwalińska zastała w Polsce. Sama to powiedziała: Byłam w szoku

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Maja Chwalińska jest już w Polsce! W poniedziałkowy poranek, około godz. 9:30, na warszawskim lotnisku wylądował samolot, z którego wysiadła finalistka Roland Garros. O godz. 14:00 rozpoczęła się konferencja z udziałem 24-latki. Podczas rozmowy z dziennikarzami Chwalińska podzieliła się wieloma ciekawymi wnioskami po zawodach w Paryżu.

Maja Chwalińska w zielonej kurtce sportowej przy mikrofonie, na tle banerów Polskiego Związku Tenisowego.
Maja Chwalińskazrzut ekranu tvp sportmateriał zewnętrzny

Maja Chwalińska zapisała się w historii polskiego sportu grubymi literami. Nasza tenisistka najpierw przeszła kwalifikacje, a następnie sensacyjnie awansowała do finału Roland Garros, w którym zmierzyła się z Mirrą Andriejewą.

Choć w meczu o tytuł górą była Rosjanka (6:3, 6:2), to tak czy inaczej urodzona w Miechowie tenisistka została bohaterką na skalę całego świata. Teraz każdy fan tenisa wie, kim jest Chwalińska.

Maja Chwalińska już w Polsce. Oto co powiedziała na konferencji

O godz. 14:00 rozpoczęła się konferencja prasowa, na której zawitała reprezentantka Polski. Najpierw 24-latka podziękowała swojemu sztabowi i wszystkim kibicom, którzy wspierali ją podczas turnieju w Paryżu. Następnie opowiedziała o swoich odczuciach dotyczących skali zainteresowania jej wyczynem.

- Szczerze mówiąc, będąc w Paryżu nie czułam skali tego wszystkiego, co dzieje się w Polsce. Byłam dzisiaj w dużym szoku. Na pewno zdjęcia, które zrobiliście na lotnisku na pewno nie były korzystne. Jest to dla mnie nowa rzeczywistość, dużo nowych rzeczy wokół, ale zaadaptuję się. Zrobię wszystko najlepiej jak potrafię - odpowiedziała na pytanie jednego z dziennikarzy.

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Skąd wziął się sukces w stolicy Francji?

- Myślę, że "kliknęło". Przez 18 lat gram w tenisa, pracuję każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką. Myślę, że po prostu tak się złożyło (...) Moment był doskonały, żeby to wszystko złożyło się w całość (...) Emocje muszą jeszcze troszeczkę opaść, bo jeszcze nie opadły. Będę potrzebowała chwili, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać, dosłownie na kilka dni. Trochę odpocząć, zresetować się, żeby mieć energię na nowe wyzwania - dodawała.

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Tenisistka w jasnożółtym topie i czarnej spódniczce w trakcie meczu na korcie, trzymająca rakietę tenisową i wykonująca gest ręką.
Maja ChwalińskaALAIN JOCARDAFP
Tenisistka ubrana w jasną koszulkę i czarne spodenki stoi na korcie ziemnym, trzyma rakietę i uśmiecha się, gestykulując prawą ręką.
Maja ChwalińskaTHOMAS SAMSONAFP
Młoda kobieta o spiętych włosach w sportowym stroju na tle rozmazanego obszaru, prawdopodobnie po wysiłku fizycznym, z lekko spoconą twarzą i skupionym wyrazem.
Maja ChwalińskaZUMA Press Wire/ShutterstockEast News


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