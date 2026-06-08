Oto co Chwalińska zastała w Polsce. Sama to powiedziała: Byłam w szoku

Maja Chwalińska zapisała się w historii polskiego sportu grubymi literami. Nasza tenisistka najpierw przeszła kwalifikacje, a następnie sensacyjnie awansowała do finału Roland Garros, w którym zmierzyła się z Mirrą Andriejewą.

Choć w meczu o tytuł górą była Rosjanka (6:3, 6:2), to tak czy inaczej urodzona w Miechowie tenisistka została bohaterką na skalę całego świata. Teraz każdy fan tenisa wie, kim jest Chwalińska.

Maja Chwalińska już w Polsce. Oto co powiedziała na konferencji

O godz. 14:00 rozpoczęła się konferencja prasowa, na której zawitała reprezentantka Polski. Najpierw 24-latka podziękowała swojemu sztabowi i wszystkim kibicom, którzy wspierali ją podczas turnieju w Paryżu. Następnie opowiedziała o swoich odczuciach dotyczących skali zainteresowania jej wyczynem.

- Szczerze mówiąc, będąc w Paryżu nie czułam skali tego wszystkiego, co dzieje się w Polsce. Byłam dzisiaj w dużym szoku. Na pewno zdjęcia, które zrobiliście na lotnisku na pewno nie były korzystne. Jest to dla mnie nowa rzeczywistość, dużo nowych rzeczy wokół, ale zaadaptuję się. Zrobię wszystko najlepiej jak potrafię - odpowiedziała na pytanie jednego z dziennikarzy.

Skąd wziął się sukces w stolicy Francji?

- Myślę, że "kliknęło". Przez 18 lat gram w tenisa, pracuję każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką. Myślę, że po prostu tak się złożyło (...) Moment był doskonały, żeby to wszystko złożyło się w całość (...) Emocje muszą jeszcze troszeczkę opaść, bo jeszcze nie opadły. Będę potrzebowała chwili, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać, dosłownie na kilka dni. Trochę odpocząć, zresetować się, żeby mieć energię na nowe wyzwania - dodawała.

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON AFP

Maja Chwalińska ZUMA Press Wire/Shutterstock East News





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