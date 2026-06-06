Oszaleli na punkcie Chwalińskiej. Wszystkie miejsca zajęte. "Majomania!"

6 czerwca, w sobotnie popołudnie, Maja Chwalińska zagrała w finale Rolanda Garrosa. Po godzinie i 23 minutach nasza tenisistka przegrała z Mirrą Andriejewą 3:6, 2:6. Dosłownie kilka dni temu na światło dzienne wyszła informacja dotycząca tego, gdzie urodziła się finalista French Open.

Miechów - niespełna 11-tysięczne miasto położne w województwie małopolskim. - Mamy świadomość tego, że Maja mieszka gdzie indziej. Miejsca zamieszkania człowiek zmienia, ale jednego nie można zmienić - miejsca urodzenia - mówił w rozmowie z Interią Sport burmistrz Dariusz Marczewski, który szybko wpadł na pomysł, aby zorganizować strefę kibica.

Tak się składa, że mieliśmy okazję odwidzieć miechowski park i na żywo śledzić emocje związane w finałowym pojedynkiem Chwalińskiej w Paryżu. Wszystkie krzesełka naprzeciwko olbrzymiego telebimu już przed startem spotkania były zajęte. Co więcej, ludzie przynosili własne kocyki, z których śledzili każde zagranie 24-latki.

W obrębie parku można było zaopatrzyć się w kiełbaskę z grilla oraz zimny napój, co tylko umilało kibicowanie. Uroku dodawał fakt, iż tuż obok strefy kibica znajdują się ścianka do odbijania oraz dwa zadbane, betonowe korty, gdzie również toczyły się tenisowe pojedynki. Nie można wyobrazić sobie lepszych warunków do wspierania swojej rodaczki w finale wielkoszlemowego turnieju.

Emocje były na tyle duże, że w pewnym momencie zostaliśmy przegonieni przez jednego z zagorzałych fanów, który grzecznie kazał nam nie zasłaniać ekranu.

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Tutejsi kibice bardzo żywiołowo reagowali na kolejne punkty zdobywane przez Chwalińską. Słychać było także liczne jęki zawodu, kiedy udanymi akcjami popisywała się Rosjanka. A tych niestety było więcej. Ostatecznie puchar powędrował w ręce Andriejewej.

Po zakończeniu meczu porozmawialiśmy z kilkoma kibicami. - No pewnie, że podobał mi się mecz Mai. Niestety jest przegrana, ale kiedyś przyjdzie rewanż - mówi 13-letni, miechowski adept tenisa, który w plecaku trzymał dwie rakiety.

- Byliśmy naprawdę bardzo zaskoczeni, że Maja zdołała dotrzeć aż tutaj. Jesteśmy z Miechowa, to dla nas bardzo duża rzecz. Wielkie brawa dla Mai - dodaje nieco starsza fanka.

- Mamy nadzieję, że ten sukces wpłynie na popularność naszego miasta. Być może powiększy się przestrzeń dla młodych sportowców, szczególnie tenisistów. Niech Maja będzie wzorem. Niech stanie się Majomania! - podsumował jeden z kibiców.

Maja Chwalińska Tomasz Jastrzębowski East News

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP

Maja Chwalińska ZUMA Press Wire/Shutterstock East News





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