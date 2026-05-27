Ostre spięcie w Paryżu, rywalka ruszyła do Niemki. Sędzia musiała zareagować

Tenis jako sport niekontaktowy ma zdecydowanie inną dynamikę interakcji między uczestnikami zmagań niż chociażby piłka nożna czy hokej. Niemniej i na kortach dochodzi czasem do żywiołowych konfrontacji między zawodnikami i zawodniczkami, niekoniecznie już czysto sportowych.

27 maja, w ramach drugiej rundy Rolanda Garrosa, na placu gry zameldowały się Chinka Xinyu Wang oraz Niemka Tamara Korpatsch. W pewnej chwili doszło między nimi do sprzeczki, a zapalnikiem stała się tu jedna z sędziowskich decyzji.

Roland Garros. Wang nie wytrzymała, ruszyła na drugą stronę kortu. Kłótnia z Korpatsch

Pod koniec pierwszego seta, przy stanie 5:2 dla Korpatsch i równowadze w gemie wymiana między tenisistkami zakończyła się wskazaniem piłki autowej ze strony Wang. 24-latka od razu zaczęła protestować i w pewnej chwili... weszła na stronę kortu reprezentantki Niemiec by przyjrzeć się bliżej miejscu, gdzie spadła piłka i wymienić z rywalką jeszcze kilka, wygląda na to że dość ostrych, zdań.

Ostatecznie Wang odpuściła, ale tak czy inaczej sędzia wskazała tu na konkretne złamanie regulaminu z jej strony i ogłosiła tzw. code violation. Tym samym cała dyskusja skończyła się dla przedstawicielki Chin raczej marnie, zwłaszcza, że ostatecznie też przegrała seta 2:6, a potem i cały mecz w trzech odsłonach (2:6, 6:2, 3:6).

Po tym, jak Korpatsch - przy drugim podejściu - wygrała piłkę meczową, doszło do kolejnej burzliwej wymiany zdań między nią i przeciwniczką. O serdecznym rozstaniu nie było tu co marzyć, zresztą panie nawet nie wymieniły uścisku ręki..

Roland Garros: Korpatsch zagra w trzeciej rundzie z rywalką z absolutnej czołówki

Niemka tymczasem w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa zagra z Eliną Switoliną, więc będzie to dla niej bez dwóch zdań naprawdę znaczące wyzwanie, jako że Ukrainka jest siódmą rakietą świata (Tamara Korpatsch w rankingu WTA jest 95). Współzawodnictwo to odbędzie się 29 maja.

Tamara Korpatsch

