Ostre spięcie w Paryżu, rywalka ruszyła do Niemki. Sędzia musiała zareagować
Wielkoszlemowe zmagania na kortach Rolanda Garrosa trwają już w pełni i... nie zawsze przebiegają w pełni spokojnie. Podczas starcia drugiej rundy między Xinyu Wang a Tamarą Korpatsch pierwsza z wymienionych pań po zakończeniu jednej z wymian, niezadowolona z decyzji sędziowskiej, ruszyła na drugą stronę kortu i zaczęła wykłócać się z rywalką o to, czy faktycznie doszło do autu. To było przekroczenie zasad, którego sędzia nie mogła zignorować.
Tenis jako sport niekontaktowy ma zdecydowanie inną dynamikę interakcji między uczestnikami zmagań niż chociażby piłka nożna czy hokej. Niemniej i na kortach dochodzi czasem do żywiołowych konfrontacji między zawodnikami i zawodniczkami, niekoniecznie już czysto sportowych.
27 maja, w ramach drugiej rundy Rolanda Garrosa, na placu gry zameldowały się Chinka Xinyu Wang oraz Niemka Tamara Korpatsch. W pewnej chwili doszło między nimi do sprzeczki, a zapalnikiem stała się tu jedna z sędziowskich decyzji.
Linette i Świątek jeszcze nie wyszły na kort, a już przeszły do historii. Wyjątkowy mecz na Roland Garros
Roland Garros. Wang nie wytrzymała, ruszyła na drugą stronę kortu. Kłótnia z Korpatsch
Pod koniec pierwszego seta, przy stanie 5:2 dla Korpatsch i równowadze w gemie wymiana między tenisistkami zakończyła się wskazaniem piłki autowej ze strony Wang. 24-latka od razu zaczęła protestować i w pewnej chwili... weszła na stronę kortu reprezentantki Niemiec by przyjrzeć się bliżej miejscu, gdzie spadła piłka i wymienić z rywalką jeszcze kilka, wygląda na to że dość ostrych, zdań.
Ostatecznie Wang odpuściła, ale tak czy inaczej sędzia wskazała tu na konkretne złamanie regulaminu z jej strony i ogłosiła tzw. code violation. Tym samym cała dyskusja skończyła się dla przedstawicielki Chin raczej marnie, zwłaszcza, że ostatecznie też przegrała seta 2:6, a potem i cały mecz w trzech odsłonach (2:6, 6:2, 3:6).
Po tym, jak Korpatsch - przy drugim podejściu - wygrała piłkę meczową, doszło do kolejnej burzliwej wymiany zdań między nią i przeciwniczką. O serdecznym rozstaniu nie było tu co marzyć, zresztą panie nawet nie wymieniły uścisku ręki..
Roland Garros: Korpatsch zagra w trzeciej rundzie z rywalką z absolutnej czołówki
Niemka tymczasem w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa zagra z Eliną Switoliną, więc będzie to dla niej bez dwóch zdań naprawdę znaczące wyzwanie, jako że Ukrainka jest siódmą rakietą świata (Tamara Korpatsch w rankingu WTA jest 95). Współzawodnictwo to odbędzie się 29 maja.