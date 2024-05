Ostatnia pogromczyni Świątek w Paryżu już za burtą. Sabalenka traci groźną rywalkę

Jeszcze kilka dni temu można było dostrzec uśmiechniętą Marię Sakkari podczas treningu z Igą Świątek przed startującym turniejem Roland Garros. Greczynka pozostaje na ten moment ostatnią tenisistką, która jako ostatnia znalazła sposób na pokonanie Polki w zmaganiach w Paryżu. Miało to miejsce w 2021 roku, a więc trzy lata temu. Od tamtej pory wiele jednak się zmieniło. Raszynianka jest liderką rankingu, ma na swoim koncie już cztery wielkoszlemowe tytuły i przy okazji mocno poprawiła bilans bezpośrednich starć z Sakkari. Aktualnie wynosi on 3-3.

W ostatnich dwóch sezonach Maria notowała rozczarowujące występy w Paryżu. Odpadała odpowiednio w drugiej i pierwszej rundzie. Chociaż na jej drodze do powtórzenia rezultatu z 2021 roku, gdy docierała do półfinału, stała w ew. ćwierćfinale Aryna Sabalenka, to w pierwszych rundach Greczynka trafiła dość korzystnie. Na "dzień dobry" trafiła na Warwarę Graczewą, notowaną obecnie na 88. miejscu w rankingu WTA. Obie spotkały się przed kilkunastoma dniami w Rzymie i wówczas Sakkari odniosła pewne zwycięstwo 6:2, 6:2 . Teraz miało być podobnie, ale rzeczywistość okazała się zupełnie inna.

Kolejne rozczarowanie Marii Sakkari. Porażka w pierwszej rundzie Roland Garros

Pierwszy set nie wskazywał na to, że będziemy świadkami wyeliminowania tenisistki będącej na 7. pozycji w rankingu WTA. Chociaż na początku Graczewa przełamała serwis faworytki, to chwilę później doszło do re-breaka i Maria szybko odzyskała kontrolę nad wydarzeniami. Od szóstego do ósmego gema byliśmy świadkami małego festiwalu przełamań. Dwa z nich stał się udziałem Sakkari i dzięki temu Greczynka wygrała premierową partię 6:3.