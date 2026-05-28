Ostatnia mistrzyni za burtą Roland Garros. 0:6 na starcie, koniec po 78 minutach

Mateusz Stańczyk

Rozpoczął się piąty dzień zmagań podczas Roland Garros 2026. Na dzisiaj przewidziano dokończenie rywalizacji w 1/32 finału singla. W drugim meczu na korcie numer 14 zaplanowano spotkanie z udziałem Huberta Hurkacza. Na drodze Polaka znalazł się Frances Tiafoe. Tuż przed tym meczem doszło do amerykańskiej potyczki. Mistrzyni ostatniego turnieju WTA doznała bolesnej porażki.

Emma Navarro podczas finału WTA 500 w Strasburgu

W minionym tygodniu odbyły się dwa turnieje rangi WTA - "500" w Strasburgu oraz "250" w Rabacie. Oba sobotnie finały ruszyły w tym samym czasie, tuż po godz. 14:00. Jako pierwsza z tytułu cieszyła się Petra Marcinko. Chorwatka sięgnęła po trofeum przedwcześnie, bowiem Anhelina Kalinina skreczowała przy stanie 6:2, 3:0 dla rywalki. Więcej emocji dostarczyło decydujące starcie we Francji. Tam obejrzeliśmy trzysetowe spotkanie, które zakończyło się zwycięstwem Emmy Navarro. Amerykanka pokonała nową podopieczną Wima Fissette'a Victorię Mboko - 6:0, 5:7, 6:2.

Tym samym to reprezentantka USA jest ostatnią zawodniczką, która zdobyła tytuł w kobiecych rozgrywkach na poziomie głównego cyklu. We wtorek Navarro w dobrym stylu otworzyła Roland Garros, wygrywając z Janice Tjen 6:4, 6:3. Dzisiaj doszło do amerykańskiej batalii. Rywalką Emmy była rozstawiona z "17" Iva Jovic. Na papierze zapowiadało się na ciekawy mecz, w którym trudno wskazać wyraźną faworytkę. Panie wyszły na kort numer 14 tuż po godz. 11:00. Ostatecznie doszło do pogromu.

Roland Garros: Emma Navarro kontra Iva Jovic w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Jovic. Pierwsze dwa punkty powędrowały na konto Navarro, ale potem Iva zanotowała powrót ze stanu 0-30. Po zmianie stron obserwowaliśmy piłkę na 1:1. Ostatecznie Emma nie doprowadziła do remisu. Mistrzyni ze Strasburga dała się przełamać i od tamtej pory set toczył się pod totalną dominacją turniejowej "17". Finalnie starsza z Amerykanek nie zdobyła choćby jednego "oczka" w tej części spotkania. Jovic zapisała na swoim koncie rezultat 6:0.

Navarro próbowała odpowiedzieć na starcie drugiej fazy pojedynku, ale miała z tym ogromny problem. W drugim gemie dała sobie odebrać serwis po szóstym break poincie, a tuż przed zmianą stron zrobiło się 6:0, 3:0 z perspektywy Ivy. Dopiero wtedy nastał pozytywny moment dla Emmy. Mistrzyni ze Strasburga stopniowo goniła wynik w tej partii i w trakcie szóstego rozdania całkowicie zniwelowała stratę, po obronie okazji turniejowej "17" na 4:2. Decydujące słowo należało jednak do Jovic. 18-latka zgarnęła trzy "oczka" z rzędu i po 78 minutach zapewniła sobie zwycięstwo 6:0, 6:3. W trzeciej rundzie spotka się z Naomi Osaką albo Donną Vekic.

Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca. Najważniejsze informacje dotyczące imprezy można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

Emma Navarro
Iva Jovic
