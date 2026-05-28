Ostatnia mistrzyni za burtą Roland Garros. 0:6 na starcie, koniec po 78 minutach

W minionym tygodniu odbyły się dwa turnieje rangi WTA - "500" w Strasburgu oraz "250" w Rabacie. Oba sobotnie finały ruszyły w tym samym czasie, tuż po godz. 14:00. Jako pierwsza z tytułu cieszyła się Petra Marcinko. Chorwatka sięgnęła po trofeum przedwcześnie, bowiem Anhelina Kalinina skreczowała przy stanie 6:2, 3:0 dla rywalki. Więcej emocji dostarczyło decydujące starcie we Francji. Tam obejrzeliśmy trzysetowe spotkanie, które zakończyło się zwycięstwem Emmy Navarro. Amerykanka pokonała nową podopieczną Wima Fissette'a Victorię Mboko - 6:0, 5:7, 6:2.

Tym samym to reprezentantka USA jest ostatnią zawodniczką, która zdobyła tytuł w kobiecych rozgrywkach na poziomie głównego cyklu. We wtorek Navarro w dobrym stylu otworzyła Roland Garros, wygrywając z Janice Tjen 6:4, 6:3. Dzisiaj doszło do amerykańskiej batalii. Rywalką Emmy była rozstawiona z "17" Iva Jovic. Na papierze zapowiadało się na ciekawy mecz, w którym trudno wskazać wyraźną faworytkę. Panie wyszły na kort numer 14 tuż po godz. 11:00. Ostatecznie doszło do pogromu.

Roland Garros: Emma Navarro kontra Iva Jovic w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Jovic. Pierwsze dwa punkty powędrowały na konto Navarro, ale potem Iva zanotowała powrót ze stanu 0-30. Po zmianie stron obserwowaliśmy piłkę na 1:1. Ostatecznie Emma nie doprowadziła do remisu. Mistrzyni ze Strasburga dała się przełamać i od tamtej pory set toczył się pod totalną dominacją turniejowej "17". Finalnie starsza z Amerykanek nie zdobyła choćby jednego "oczka" w tej części spotkania. Jovic zapisała na swoim koncie rezultat 6:0.

Navarro próbowała odpowiedzieć na starcie drugiej fazy pojedynku, ale miała z tym ogromny problem. W drugim gemie dała sobie odebrać serwis po szóstym break poincie, a tuż przed zmianą stron zrobiło się 6:0, 3:0 z perspektywy Ivy. Dopiero wtedy nastał pozytywny moment dla Emmy. Mistrzyni ze Strasburga stopniowo goniła wynik w tej partii i w trakcie szóstego rozdania całkowicie zniwelowała stratę, po obronie okazji turniejowej "17" na 4:2. Decydujące słowo należało jednak do Jovic. 18-latka zgarnęła trzy "oczka" z rzędu i po 78 minutach zapewniła sobie zwycięstwo 6:0, 6:3. W trzeciej rundzie spotka się z Naomi Osaką albo Donną Vekic.

Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca.

