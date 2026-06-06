Organizatorzy Rolanda Garrosa specjalnie dla Chwalińskiej. Polka wyróżniona

Przed turniejem nikt nie spodziewał się takiego składu finału. O trofeum na Roland Garros w ostatnim kobiecym starciu powalczą Maja Chwalińska oraz Mirra Andriejewa. Nasza rodaczka zmagania rozpoczynała od eliminacji i czeka ją debiutancki wielkoszlemowy finał. Po raz pierwszy zawody takiej rangi zamknie także Rosjanka. Z racji wysokiego rankingu, rywalka Miechowianki stawiana jest w roli faworytki, ale za Polką przemawia brak presji.

W kraju nad Wisłą panuje ogromna ekscytacja. Potyczka zostanie nawet wyświetlona w kinach, ponadto obecność przed telewizorem zadeklarował Donald Tusk. "Wszyscy trzymamy kciuki za Maję! I kto wie, może paryskie korty znów zamienią się w POLAND GARROS" - napisał dziś premier w mediach społecznościowych. Ale Mai Chwalińskiej kibicują nie tylko rodacy. Piękna historia przyjaciółki Igi Świątek zaimponowała kibicom, ekspertom oraz byłym zawodniczkom z każdego zakątku globu. Swoje trzy grosze dodają także organizatorzy Rolanda Garrosa.

Maja Chwalińska już gotowa na finał. Specjalny przekaz do Polki

Jeszcze przed finałem na platformie X Francuzi przygotowali dla 24-latki specjalny komunikat. "Otwórz oczy Maja, dziś rozegrasz finał" - oznajmili. To zapewne nawiązanie do sportowego snu Miechowianki, który trwa od poprzedniego miesiąca. 24-latka pierwszą potyczkę rozegrała 18 maja. W nogach ma ponadto dziewięć spotkań, czyli o trzy więcej od Mirry Andriejewej. Do wspomnianych wyżej słów specjaliści od social mediów francuskiego Szlema dorzucili też krótkie wideo obrazujące przyjazd Mai Chwalińskiej na tereny kortu.

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"Cokolwiek się dziś wydarzy, zdobyłaś nasze serca", "Jesteś naszą gwiazdą i przejdziesz do historii polskiego tenisa, "Dla nas jesteś już wygrana, Podbijasz serca wielu ludzi i będziemy dalej trzymać kciuki za ciebie i za piękny finał" - czytamy w komentarzach. A wpis w szalonym tempie zdobywa popularność. Początek meczu o godzinie 15:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON AFP

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP





Zespół Mai Chwalińskiej zabrał głos ws. sukcesu na Roland Garros. "Dopiero zaczyna to docierać" Polsat Sport