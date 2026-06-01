Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej na paryskich kortach. 24-latka do turnieju głównego Rolanda Garrosa musiała przebijać się przez kwalifikacje. W nich nie było lekko, lecz finalnie Polka awansowała do głównej drabinki bez utraty choćby jednego seta. Na liście pokonanych znalazły się Francuzki Alice Rame i Carole Monnet oraz Holenderka Suzan Lamens.

W pełnoprawnym turnieju poprzeczka poszybowała jeszcze wyżej, lecz Chwalińska rozpędzała się z każdym kolejnym meczem. Ofiarami jej tenisa kolejno były - mistrzyni olimpijska Qinwen Zheng, rozstawiona z numerem "23" Elise Mertens oraz utytułowana Maria Sakkari.

Sobotni triumf nad Greczynką dał Chwalińskiej historyczny awans do czwartej rundy. Na tym etapie turnieju naprzeciw Polki stanęła bohaterka miejscowej publiczności. Diane Parry w drodze do meczu z Chwalińską wyeliminowała z dalszej rywalizacji m.in. turniejową "szóstkę" Amanandę Anisimovą.

Maja Chwalińska w ćwierćfinale Rolanda Garrosa. Eksperci pieją z zachwytu

Parry długimi fragmentami stawiała opór Chwalińskiej, lecz w decydujących momentach to Polka była w stanie przełamywać serwis Francuzki. To dało jej finalnie triumf 6:3, 6:2 i awans do ćwierćfinału. Tam na nią czeka już Rosjanka Anna Kalinska. Tuż po ostatniej piłce w mediach społecznościowych wybuchła euforia, a eksperci i dziennikarze prześcigali się w komplementowaniu Polki.

- Maja Chwalińska - brawa na stojąco, to jest dzień marzeń Polki na korcie centralnym. Rozkochała w sobie wszystkich - napisał obecny na miejscu akcji dziennikarz Interii Sport Artur Gac.

Rozwiń

- Chwilo trwaj!!! Maja Chwalińska podbija Roland Garros - świętuje Dawid Celt, kapitan polskiej reprezentacji.

Rozwiń

- Maja Chwalińska w ćwierćfinale Roland Garros. Francuska publiczność nagradza Polkę owacją po jej zwycięstwie nad Francuzką Diane Parry 6:3, 6:2. Tak się robi reklamę tenisa - ten Mai jest po prostu wyjątkowy - nie ukrywał podziwu dziennikarz "sport.pl" Łukasz Jachimiak.

Rozwiń

Znakomita passa w Paryżu skutkuje również potężnym awansem Chwalińskiej w rankingu WTA. Na starcie turnieju Polka zajmowała 114. miejsce, a teraz jej sytuacja będzie już szalenie komfortowa.

- Maja Chwalińska już teraz plasuje się na 49. miejscu w rankingu WTA Live! Awansowała aż o 65 pozycji podczas pobytu w Paryżu, a to wcale nie musi być koniec! Duma i ogromne uznanie, piękna historia - zauważył Seweryn Czernek.

Rozwiń

- Piękna historię pisze w Paryżu Maja Chwalińska. Wychodzi na kort centralny, po drugiej stronie siatki Francuzka, a ona gra swoje. Tenis nieszablonowy, ciekawy i przede wszystkim skuteczny. Po Roland Garros będzie awans do TOP 50 WTA. Wcześniej nigdy w karierze nie była w TOP 100. Wspaniały czas - napisał na portalu "X" dziennikarz Canal+ Sport Maciej Łuczak.

Rozwiń

- Wyszła na kort, wybiła tenis kolejnej rywalce z głowy (przed jej własną publicznością) i została czwartą Polką w erze Open, która zagra w ćwierćfinale Wielkiego Szlema. Maja Chwalińska pokonała Diane Parry 6:3, 6:2 na Philippe Chatrier. Zrobiła to bez chwili zawahania, stopniowo rozbrajając i wyłączając wszystkie atuty z gry Francuzki, która pod koniec meczu miała problem z trafieniem jakiegokolwiek forhendu - opisał przebieg spotkania Szymon Przybysz.

Rozwiń

Maja Chwalińska, Paryż 2026 YOAN VALAT PAP/EPA

Maja Chwalińska w meczu z Diane Parry THOMAS SAMSON AFP

Diane Parry JULIEN DE ROSA AFP





DJB. Eksperci podsumowali mecz Polski z Ukrainą. WIDEO Polsat Box Go POLSAT BOX GO