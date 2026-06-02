Ograła Świątek, a teraz taki mecz Kostiuk. Pogrom na koniec ćwierćfinału

Polscy kibice mieli nadzieję, że w tym ćwierćfinale zobaczymy Igę Świątek. Niestety, po sześciu awansach do najlepszej "8" Roland Garros z rzędu, tym razem Raszynianka zakończyła swój udział w wielkoszlemowej imprezie w Paryżu na etapie czwartej rundy. Przygodę naszej reprezentantki przerwała Marta Kostiuk. Do stanu 5:4 w pierwszym secie dla trzeciej rakiety świata, z przewagą przełamania, wydawało się, że 25-latka ma względną kontrolę nad pojedynkiem. Niestety od tamtej pory Świątek zupełnie się pogubiła i rozpoczęła się dominacja Ukrainki. Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem zawodniczki naszych wschodnich sąsiadów - 7:5, 6:1.

Później awans do ćwierćfinału wywalczyła także Elina Switolina, pokonując Belindę Bencic 4:6, 6:4, 6:0. To oznaczało, że w batalii o najlepszą "4" dojdzie do starcia rodaczek. Obie prezentowały znakomitą formę podczas tegorocznego sezonu na mączce. Kostiuk zgromadziła bilans 16-0, wygrała m.in. turniej WTA 1000 w Madrycie. Z kolei starsza z Ukrainek sięgnęła po tytuł podczas tysięcznika w Rzymie. W dotychczasowym H2H było 1-1. Oba starcia odbyły się jednak na kortach twardych, ostatnie prawie dwa lata temu w Toronto. We wtorek Ukrainki spotkały się w zupełnie innej rzeczywistości.

Roland Garros: Elina Switolina kontra Marta Kostiuk w ćwierćfinale

Mecz rozpoczął się rewelacyjnie z perspektywy Kostiuk. Zdominowała pierwsze dwa gemy, szybko wyszła na prowadzenie z przełamaniem. Większe emocje pojawiły się dopiero w trakcie trzeciego rozdania. Wówczas Switolina doprowadziła do walki na przewagi, ale ostatecznie do break pointa nie doszło. Marta powiększyła przewagę do trzech "oczek". W następnych minutach pojawiła się nawet piłka na 5:1 dla młodszej z Ukrainek. Elina utrzymała jednak kontakt i tuż przed zmianą stron odrobiła stratę przełamania.

Następnie mistrzyni z Rzymu serwowała po 4:4. Prowadziła 30-15, ale to nie wystarczyło do wyrównania. Po drugim break poincie triumfatorka imprezy w Madrycie wyszła na 5:3 i serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Znów musiała się bronić przed przełamaniem, ale zrobiła to skutecznie. Zniwelowała dwie szanse rodaczki, a potem wykorzystała drugiego setbola i zapewniła sobie rezultat 6:3 w pierwszej partii.

Druga część pojedynku przebiegała inaczej. Tym razem to Switolina zainaugurowała seta od prowadzenia 3:0. W dalszej fazie panie kontrolowały swoje gemy serwisowe, co działało na korzyść Eliny, która zbliżała się w kierunku zwycięstwa w partii. Meta nastała już w trakcie ósmego rozdania. Wówczas Kostiuk nie wykorzystała aż czterech szans na trzecie "oczko". Potem doszło do break pointów dla starszej z reprezentantek naszych wschodnich sąsiadów, co oznaczało jednocześnie setbole. Po drugim siódma rakieta świata cieszyła się z rezultatu 6:2.

Decydująca faza potyczki rozpoczęła się od festiwalu przełamań. Jako pierwsza swoje podanie zachowała Marta - podczas szóstego rozdania. Zawodniczka, która pokonała Igę Świątek, lepiej zniosła trudy pojedynku. Zupełnie zdominowała swoją rodaczkę w końcówce, zgarniając ostatnie cztery gemy spotkania. Ostatecznie Kostiuk triumfowała 6:3, 2:6, 6:2 i podtrzymała status niepokonanej w tym sezonie na kortach ziemnych. Tym samym zameldowała się w pierwszym wielkoszlemowym półfinale w karierze. W czwartek podopieczna polskiej trenerki Sandry Zaniewskiej zmierzy się z Mirrą Andriejewą.

Iga Świątek

Marta Kostiuk

Elina Switolina





