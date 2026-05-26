Ograła Polkę, potem ojciec zbeształ ją przy wszystkich. Gwiazda wyrzucona z Roland Garros

W 2021 roku nastoletnia Leylah Fernandez dotarła do finału US Open, który przegrała z Emmą Radunacu. Była bardzo bliska pierwszej dziesiątki rankingu WTA. Wydawało się, że leworęczna Kanadyjka z roku na rok może wchodzić na jeszcze wyższy poziom i dołączyć do ścisłej elity damskiego touru.

Obecnie jej forma jest dosyć niestabilna. Tuż po rozpoczęciu sezonu na ziemnych kortach spisywała się świetnie. W Stuttgarcie stoczyła bardzo widowiskowy bój z Jeleną Rybakiną, w którym poległa dopiero po porażce w tie-breaku trzeciego seta. Stawką był półfinał. W Madrycie na tym samym etapie ograła ją Mirra Andriejewa.

Finalistka US Open poza Roland Garros

Później - po dwóch porażkach - Fernandez udała się do Strasbourga, gdzie po drodze pokonała 6:4, 3:6, 6:4 Magdalenę Fręch. Udział w turnieju znów skończył się na ćwierćfinale - w tym przypadku przegranej 4:6, 4:6 ze swoją rodaczką Viktorią Mboko. W mediach głośno było o zachowaniu jej ojca-trenera, który podczas jednej z przerw dosłownie wyżywał się na córce.

- Jesteś wystraszona i nie chcesz tego przyznać. Kiedy się obudzisz? Cały czas grasz na aut, w siatkę... Nie słuchasz mnie. Ty chcesz grać w tenisa czy nie? (...) Twoja przeciwniczka jest solidną zawodniczką z czołowej dziesiątki rankingu. Potrafi dojść do wielkoszlemowego ćwierćfinału, coś, czego ty nie dokonałaś od czterech lat - mówił wściekły w stronę zawodniczki, która stała i ze spuszczoną głową słuchała agresywnego wywodu. To nie pierwsza tego typu sytuacja.

Rozwiń

Tak czy inaczej wszystko wskazywało na to, że była finalistka US Open dosyć dobrze przygotowała się na rozgrywany na mączce Roland Garros. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna.

W poniedziałkowy wieczór, cztery dni po reprymendzie od ojca, 23-latka rozegrała mecz pierwszej rundy. Jej rywalką była Alycia Parks. W pierwszym secie obie panie "poczęstowały się" po przełamaniu, było 4:4. Wtedy Kanadyjka przegrała najważniejszego gema przy własnym podaniu. Chwilę później Amerykanka wykorzystała drugą piłkę setową.

Drugą partię Leylah Fernandez rozpoczęła od porażki, kiedy piłka była po jej stronie. Parks szybko odskoczyła jej na 4:1. Przy stanie 2:5 - z perspektywy Kanadyjki - Fernandez wyszarpała jeszcze jedno przełamanie, ale to nie wystarczyło. W półtorej godziny poległa 4:6, 4:6 i pożegnała się z French Open po pierwszym meczu.

Alycia Parks zanotowała prawie trzy razy więcej winnerów (26 do 10). Jej przeciwniczka nie radziła sobie z silnym, agresywnym stylem. Amerykanka w drugiej rundzie zagra z Viktoriją Golubic.

Leylah Fernandez GLYN KIRK AFP

Leylah Fernandez COLIN MURTY / AFP AFP

Leylah Fernandez PAUL CROCK / AFP AFP





USA - Węgry. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport