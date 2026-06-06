Odważna teoria Rosjanina. Poszło o Świątek i Chwalińską. Szok, co wymyślił
Polski tenis po roku przerwy ponownie ma swoją przedstawicielkę w wielkim finale Rolanda Garrosa. Ku zaskoczeniu całego świata, o główne trofeum zagra nie Iga Świątek, a Maja Chwalińska. Obie zawodniczki są zresztą przyjaciółkami i cieszą się z własnych sukcesów. Tymczasem odważną teorią na ich temat podzielił się rosyjski dziennikarz.
Niezależnie od końcowego rozstrzygnięcia dzisiejszego finału, Maja Chwalińska jest już największą sensacją tegorocznego turnieju rozgrywanego nad Sekwaną. Polka ma w nogach aż dziewięć spotkań, ponieważ walkę rozpoczęła od kwalifikacji, a i tak eliminuje wyżej rozstawione rywalki. Na rozkładzie 24-latka ma choćby dwie Rosjanki. Dziś, pokonując Mirrę Andreiejewą, może zaliczyć przysłowiowego hat-tricka. Nic więc dziwnego, że w kraju Władimira Putina nasza rodaczka cieszy się obecnie sporą popularnością.
Dziennikarze ze wschodniej Europy prześcigają się teraz w robieniu analiz i znajdywaniu faktów dotyczących życia bohaterki z Paryża. Na niemal każdej stronie znajdują się choćby słowa o rodzicach podopiecznej Jaroslava Machovskiego. "Andriejewa będzie walczyć o swój pierwszy tytuł Wielkiego Szlema z córką górnika" - pisze na przykład już w tytule ".sport-express.net". Tata sensacyjnej finalistki przez lata pracował jako elektryk w jednej z kopalni. Teraz może natomiast z dumą obserwować poczynania najpopularniejszej obecnie polskiej sportsmenki.
Chwalińska od lat przyjaźni się ze Świątek. Rosjanin napisał o zniechęceniu
Autor wspomnianego materiału przyjrzał się także wyjątkowej relacji Mai Chwalińskiej z Igą Świątek. Obie rozpoczynały karierę w podobnym czasie i znają się doskonale. Artem Taimanov wysnuł dość zaskakującą teorię. "Sukcesy jej przyjaciółki z dzieciństwa nie tylko ją zmotywowały, ale wręcz zniechęciły, choć Chwalińska cieszyła się szczęściem Świątek" - napisał.
A następnie przypomniał walkę 24-latki z depresją. "Doszło do tego, że po prostu nie mogłam wstać z łóżka. Czułam się wręcz bez życia. Wtedy zdałam sobie sprawę, że potrzebuję przerwy - inaczej mogłabym po prostu nie przetrwać. Nie wiedziałam, czy kiedykolwiek wrócę do tenisa" - zacytował Miechowiankę Rosjanin. Trudne chwile jednak już za 24-latką.
"Wygląda na niesamowicie pewną siebie i spokojną. Jej grę można z pewnością nazwać nietypową" - zapowiedział przed spotkaniem dziennikarz. Czy Polka zaskoczy już trzecią w tym turnieju rodaczkę wspomnianego żurnalisty? Przekonamy się od godziny 15:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.
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