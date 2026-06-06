Odważna teoria Rosjanina. Poszło o Świątek i Chwalińską. Szok, co wymyślił

Niezależnie od końcowego rozstrzygnięcia dzisiejszego finału, Maja Chwalińska jest już największą sensacją tegorocznego turnieju rozgrywanego nad Sekwaną. Polka ma w nogach aż dziewięć spotkań, ponieważ walkę rozpoczęła od kwalifikacji, a i tak eliminuje wyżej rozstawione rywalki. Na rozkładzie 24-latka ma choćby dwie Rosjanki. Dziś, pokonując Mirrę Andreiejewą, może zaliczyć przysłowiowego hat-tricka. Nic więc dziwnego, że w kraju Władimira Putina nasza rodaczka cieszy się obecnie sporą popularnością.

Dziennikarze ze wschodniej Europy prześcigają się teraz w robieniu analiz i znajdywaniu faktów dotyczących życia bohaterki z Paryża. Na niemal każdej stronie znajdują się choćby słowa o rodzicach podopiecznej Jaroslava Machovskiego. "Andriejewa będzie walczyć o swój pierwszy tytuł Wielkiego Szlema z córką górnika" - pisze na przykład już w tytule ".sport-express.net". Tata sensacyjnej finalistki przez lata pracował jako elektryk w jednej z kopalni. Teraz może natomiast z dumą obserwować poczynania najpopularniejszej obecnie polskiej sportsmenki.

Chwalińska od lat przyjaźni się ze Świątek. Rosjanin napisał o zniechęceniu

Autor wspomnianego materiału przyjrzał się także wyjątkowej relacji Mai Chwalińskiej z Igą Świątek. Obie rozpoczynały karierę w podobnym czasie i znają się doskonale. Artem Taimanov wysnuł dość zaskakującą teorię. "Sukcesy jej przyjaciółki z dzieciństwa nie tylko ją zmotywowały, ale wręcz zniechęciły, choć Chwalińska cieszyła się szczęściem Świątek" - napisał.

A następnie przypomniał walkę 24-latki z depresją. "Doszło do tego, że po prostu nie mogłam wstać z łóżka. Czułam się wręcz bez życia. Wtedy zdałam sobie sprawę, że potrzebuję przerwy - inaczej mogłabym po prostu nie przetrwać. Nie wiedziałam, czy kiedykolwiek wrócę do tenisa" - zacytował Miechowiankę Rosjanin. Trudne chwile jednak już za 24-latką.

"Wygląda na niesamowicie pewną siebie i spokojną. Jej grę można z pewnością nazwać nietypową" - zapowiedział przed spotkaniem dziennikarz. Czy Polka zaskoczy już trzecią w tym turnieju rodaczkę wspomnianego żurnalisty? Przekonamy się od godziny 15:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

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W przypadku potrzeby udzielenia pomocy lub rozmowy z psychologiem, skorzystaj z jednego z poniższych numerów telefonów:

Czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu telefon Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym - 800 702 222

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12

Możesz też odwiedzić stronę centrumwsparcia.pl, gdzie znajduje się grafik dostępnych specjalistów: lekarzy psychiatrów, prawników i pracowników socjalnych.

W przypadku, gdy potrzebna jest natychmiastowa interwencja, zadzwoń na numer alarmowy 112.

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP

Maja Chwalińska Photo by ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP AFP

Maja Chwalińska DIMITAR DILKOFF AFP





Wyjątkowy wywiad z Mają Chwalińską. To powiedziała dziewięć lat temu Polsat Sport