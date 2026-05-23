Obrończyni tytułu wycofała się ze startu. Jest potwierdzenie Roland Garros

Ścieżki Coco Gauff i Jasmine Paolini bardzo często przecinają się ze sobą na mączce. Obie panie rywalizowały po przeciwnych stronach siatki w trakcie deblowego finału Roland Garros 2024. Amerykanka walczyła w duecie z Kateriną Siniakovą, a Włoszka - z Sarą Errani. Wówczas lepsze okazały się reprezentantki USA i Czech. Tenisistki z Italii musiały poczekać na wspólny triumf edycję dłużej. Podczas ubiegłorocznej imprezy w Paryżu sięgnęły po wygraną. Dla Paolini był to pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. Errani dokonała wtedy niezwykłej sztuki, bowiem zgarnęła dublet - okazała się najlepsza także w mikście, triumfując w parze z Andreą Vavassorim.

Wracając do Jasmine i Sary - przed 12 miesiącami przyleciały do Francji jako faworytki. Zdobyły wcześniej trofeum podczas WTA 1000 w Rzymie, przed własną publicznością. Paolini wygrała wtedy także w singlu, pokonując w finale Gauff. W tym roku turniej Internazionali BNL d'Italia nie ułożył się zbyt dobrze dla Włoszek. W singlu Jasmine odpadła już na etapie 1/16 finału, niewykorzystując trzech meczboli w drugim secie meczu z Elise Mertens. Kosztowało ją to wypadnięcie z TOP 10 rankingu. Potem zobaczyliśmy ją w deblu razem z Sarą. Przed pierwszy pojedynek udało się jeszcze przebrnąć tenisistkom z Italii, ale już wtedy Paolini zmagała się z pewnymi problemami zdrowotnymi.

Do kolejnego spotkania już nie przystąpiła, z powodu kontuzji lewej kostki. Stąd też Linda Noskova i Tereza Valentova awansowały walkowerem do ćwierćfinału debla. Jasmine dostała kilkanaście dni na odpoczynek i regenerację przed Roland Garros, by doprowadzić się do pełni zdrowia. Podczas czwartkowego losowania singlowej drabinki rozstawiona z "13" Włoszka trafiła w pierwszej rundzie na Dajanę Jastremską. Dzisiaj zaś poznaliśmy układ turnieju deblistek. Opublikowano go na stronie francuskich rozgrywek. W zestawieniu próżno szukać nazwiska Paolini.

Roland Garros: Jasmine Paolini podjęła ważną decyzję

Okazało się, że Jasmine wycofała się z rywalizacji w grze podwójnej, chce się oszczędzać przed rywalizacją w singlu. W związku z tym nie będzie bronić deblowego tytułu wywalczonego przed rokiem w Paryżu, mimo że znajdowała się na wstępnej liście startowej w duecie z Sarą Errani. Ostatecznie zawodniczka z rocznika 1987 zagra w parze z młodszą od siebie o 21 lat Lilly Tagger. W premierowej fazie trafiły na amerykański team Sofia Kenin/Ashlyn Krueger.

W grze podwójnej nie zabraknie także polskich akcentów. Oto mecze pierwszej rundy z udziałem naszych reprezentantów, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn:

Magda Linette/Julia Starodubcewa - Elsa Jacquemot/Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah

Katarzyna Piter/Renata Zarazua - Cristina Bucsa/Nicole Melichar-Martinez

Magdalena Fręch/Anna Bondar - Ołeksandra Olijnykowa/Panna Udvardy

Filip Pieczonka/Vit Kopriva - Hugo Nys/Edouard Roger-Vasselin

Główne zmagania podczas Roland Garros wystartują 24 maja i potrwają do 7 czerwca. Najważniejsze informacje dotyczące imprezy można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

Jasmine Paolini

Sara Errani i Jasmine Paolini

Lilli Tagger





