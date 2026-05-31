O której Iga Świątek gra z Martą Kostiuk? Roland Garros [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa

Iga Świątek zagra z Martą Kostiuk w IV rundzie Roland Garros. Teoretcznie dla obu tenisistek będzie to piąta bezpośrednia konfrontacja, ale w praktyce czwarta. Dotychczasowy bilans wyraźnie przemawia za Polką. O której godzinie gra Iga Świątek dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz Świątek - Kostiuk? Tenis. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Iga Świątek w fioletowym stroju odbija piłkę podczas meczu na korcie Roland Garros 2026
Iga Świątek uderza piłkę podczas Roland Garros 2026

Mecz Iga Świątek - Marta Kostiuk w IV rundzie Roland Garros 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 31 maja o godzinie 11:00 na korcie centralnym imienia Philippe Chartiera. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Iga Świątek (WTA 3) koncertowo rozpoczęła udział w Roland Garros 2026. W I rundzie zmierzyła się z ledwie 17-letnią Emerson Jones i potrzebowała godzinę, aby pokonać Australijkę 6:1, 6:2.

W II rundzie rywalką Polki była Sara Bejlek. W tym starciu nasza tenisistka potwierdziła, że jest w znakomitej formie. Z Czeszką uporała się w 1 godzinę i 33 minuty, zwyciężając 6:2, 6:3.

Los sprawił, że w III rundzie Świątek zagrała przeciwko Magdzie Linette. Raszynianka chciała się zrewanżować rodaczce za sensacyjną porażkę poniesioną dwa miesiące temu w Miami. Mecz zaczął się od prowadzenia Linette 2:0, ale potem do głosu doszła Świątek. Ostatecznie Iga triumfowała 6:4, 6:4.

W IV rundzie rywalką Świątek będzie Marta Kostiuk (WTA 15). Ukrainka podczas tegorocznego Roland Garros radzi sobie znakomicie. W trzech meczach jak dotąd straciła tylko jednego seta. W III rundzie zmierzyła się z Viktoriją Golubic i pokonała ją 6:4, 6:3.

Świątek i Kostiuk zmierzyły się ze sobą do tej pory tak naprawdę trzy, a nie cztery razy. Wszystko dlatego, że ostatnie spotkanie nie doszło do skutku. Ukrainka musiała bowiem oddać walkowerem zeszłoroczny mecz podczas turnieju w Cincinnati z powodu problemów zdrowotnych. Natomiast trzy konfrontacje, które doszły do skutku, Polka wygrała bez straty seta, łącznie z tą podczas Roland Garros 2021.

Tenisistka w fioletowej czapce i sportowej koszulce z rakietą w dłoni skupia się podczas meczu, wykonując dynamiczny ruch na korcie.
Iga ŚwiątekDIMITAR DILKOFFAFP
Tenisistka trzymająca rakietę przy twarzy, wyrażająca intensywne emocje podczas meczu na kortach ziemnych.
Marta Kostiuk, Paryż 2026ALAIN JOCARDAFP


