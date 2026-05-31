O której Iga Świątek gra z Martą Kostiuk? Roland Garros [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Iga Świątek - Marta Kostiuk w IV rundzie Roland Garros 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 31 maja o godzinie 11:00 na korcie centralnym imienia Philippe Chartiera. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Iga Świątek (WTA 3) koncertowo rozpoczęła udział w Roland Garros 2026. W I rundzie zmierzyła się z ledwie 17-letnią Emerson Jones i potrzebowała godzinę, aby pokonać Australijkę 6:1, 6:2.

W II rundzie rywalką Polki była Sara Bejlek. W tym starciu nasza tenisistka potwierdziła, że jest w znakomitej formie. Z Czeszką uporała się w 1 godzinę i 33 minuty, zwyciężając 6:2, 6:3.

Los sprawił, że w III rundzie Świątek zagrała przeciwko Magdzie Linette. Raszynianka chciała się zrewanżować rodaczce za sensacyjną porażkę poniesioną dwa miesiące temu w Miami. Mecz zaczął się od prowadzenia Linette 2:0, ale potem do głosu doszła Świątek. Ostatecznie Iga triumfowała 6:4, 6:4.

W IV rundzie rywalką Świątek będzie Marta Kostiuk (WTA 15). Ukrainka podczas tegorocznego Roland Garros radzi sobie znakomicie. W trzech meczach jak dotąd straciła tylko jednego seta. W III rundzie zmierzyła się z Viktoriją Golubic i pokonała ją 6:4, 6:3.

Świątek i Kostiuk zmierzyły się ze sobą do tej pory tak naprawdę trzy, a nie cztery razy. Wszystko dlatego, że ostatnie spotkanie nie doszło do skutku. Ukrainka musiała bowiem oddać walkowerem zeszłoroczny mecz podczas turnieju w Cincinnati z powodu problemów zdrowotnych. Natomiast trzy konfrontacje, które doszły do skutku, Polka wygrała bez straty seta, łącznie z tą podczas Roland Garros 2021.

