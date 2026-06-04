O której gra Chwalińska? Gdzie oglądać półfinał Roland Garros ze Sznajder? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Maja Chwalińska - Diana Sznajder w półfinale Roland Garros 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 4 czerwca jako drugi od godziny 15:00 na korcie centralnym imienia Philippe Chartiera. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Maja Chwalińska - Diana Sznajder. Roland Garros. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Maja Chwalińska (WTA 114) podczas tegorocznego Roland Garros przechodzi najśmielsze oczekiwania. Dotychczas na turniejach wielkoszlemowych osiągała maksymalnie II rundę, dlatego półfinał w Paryżu bezsprzecznie jest jej największym sukcesem w karierze.

Po przebrnięciu przez kwalifikacje Chwalińska na swojej drodze do półfinału pokonała takie zawodniczki, jak Qinwen Zheng (WTA 56), Elise Mertens (WTA 21), Maria Sakkari (WTA 49) czy Diane Parry (WTA 92). W tych spotkaniach Polka straciła seta tylko z Greczynką. Natomiast w ćwierćfinale grała z Anną Kalinską, z którą, mimo zaciętej rywalizacji, wygrała w dwóch setach 7:6(3), 6:3 i jej sensacyjny awans do czołowej czwórki turnieju stał się faktem.

W półfinale Roland Garros 2026 Chwalińska zmierzy się z Dianą Sznajder. Rosjanka niespodziewanie wyeliminowała w ćwierćfinale liderkę światowego rankingu - Arynę Sabalnkę. Pierwszy set potoczył się po myśli Białorusinki, która wygrała 6:3, ale w kolejnej partii 7:5 zwyciężyła Sznajder. Ostatni set, to już koncert Sznajder, która rozbiła Sabalenkę 6:0.

Obie tenisistki jak dotąd spotykały się tylko raz. Miało to miejsce cztery lata temu, także w półfinale, tyle że turnieju w Stambule. Wówczas 6:4, 6:4 triumfowała Rosjanka. Miejmy nadzieję, że będąca na fali Polka zrewanżuje się Sznajder za tamtą porażkę.

Mecz Maja Chwalińska - Diana Sznajder w półfinale Roland Garros 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 4 czerwca jako drugi od godziny 15:00 na korcie centralnym imienia Philippe Chartiera. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max.

Maja Chwalińska Anne-Christine POUJOULAT AFP

Diana Sznajder MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





Wyjątkowy wywiad z Mają Chwalińską. To powiedziała dziewięć lat temu Polsat Sport