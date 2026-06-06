O której gra Chwalińska? Gdzie oglądać finał Roland Garros z Andriejewą? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa finale Roland Garros 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 6 czerwca o godzinie 15:00 na korcie centralnym imienia Philippe Chartiera. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa. Finał Roland Garros 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Po przebrnięciu przez kwalifikacje Maja Chwalińska (WTA 114) na swojej drodze do finału Roland Garros 2026 pokonała takie zawodniczki, jak Qinwen Zheng (WTA 56), Elise Mertens (WTA 21), Maria Sakkari (WTA 49), Diane Parry (WTA 92) czy Annę Kalinską (WTA 24). W tych spotkaniach Polka straciła seta tylko z Greczynką.

W półfinale Polka zmierzyła się z Dianą Sznajder (WTA 23). Od początku spotkanie było bardzo wyrównane. Obie tenisistki prezentowały bardzo urozmaicony tenis i nawzajem zmuszały się do ciągłego biegania. Do wyłonienia zwyciężczyni pierwszego seta konieczny był tie-break. Gdy wydawało się, że Rosjanka już jest bliska wygranej, ostatecznie szalę na swoją korzyść przechyliła Chwalińska. W drugiej partii obie zawodniczki miały problemy zdrowotne i potrzebowały pomocy medycznej, jednak były w stanie dograć spotkanie do końca. Po pasjonującej batalii lepsza okazała się nasza reprezentantka, wygrywając 7:6(4), 6:4. Sensacyjny awans 24-latki do finału stał się faktem.

W wielkim finale Chwalińska zagra z Mirrą Andriejewą (WTA 8). Dla niej także jest to pierwszy finał w krótkiej karierze. Rosjanka ma bowiem dopiero 19 lat. Dotychczas jej najlepszym wynikiem na turnieju wielkoszlemowym był półfinał Roland Garros 2024. Na drodze do finału Andriejewa pokonała m.in. takie rywalki jak Marie Bouzkova (WTA 28) czy Sorana Cirstea (WTA 18). W półfinale zmierzyła się Martą Kostiuk (WTA 15), pogromczynią Aryny Sabalenki i zdeklasowała ukraińską rywalkę 6:1, 6:3.

Faworytką finału będzie Andriejwa. Rosjanka ma na koncie pięć wygranych turniejów WTA, a Polka żadnego. Dodatkowo na swojej drodze do finału pokonała sensacyjną pogromczynię Sabalenki. Mimo to polscy kibice mogą być pełni nadziei, że Chwalińska znów zagra wbrew wszystkim przewidywaniom i sprawi być może największą sensację w świecie kobiecego tenisa ostatnich lat.

Mecz Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa finale Roland Garros 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 6 czerwca o godzinie 15:00 na korcie centralnym imienia Philippe Chartiera. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max.

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP

Mirra Andriejewa na Court Philippe Chatrier JULIEN DE ROSA AFP





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