O której gra Chwalińska? Gdzie obejrzeć mecz z Parry? Roland Garros [TRANSMISJA, TV]

Mecz Maja Chwalińska - Diane Parry w IV rundzie Roland Garros 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 1 czerwca jako drugi od godziny 11:00 na korcie centralnym imienia Philippe Chartiera. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Maja Chwalińska - Diane Parry. Roland Garros. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Maja Chwalińska (WTA 114) już sprawiła wielką sensację, docierając do IV rundy Roland Garros. Dotychczas na turniejach wielkoszlemowych osiągała maksymalnie II rundę, dlatego bez wątpienia to największy sukces naszej tenisistki w karierze.

Polka przysyąpiła do turnieju jako kwalifikantka. Mimo to pierwsze dwie rundy przeszła niczym burza, bo w obu wygrała 6:4, 6:0. Cięższe spotkanie nadeszło w III rundzie, gdy po drugiej stronie siatki stanęła doświadczona Maria Sakkari (WTA 49). Zaczęło się fatalnie, bo Chwalińska przegrała pierwszą partię 1:6, ale w dwóch kolejnyh doszło do totalnego zwrotu. Nasza tenisistka następnego seta wygrała 6:3, a w decydującej parti triumfowała 6:2, co dało jej awans do IV rundy.

W niej Chwalińska zmierzy się z Diane Parry (WTA 92). Francuzka nie jest zawodniczką ze światowego topu, ale już klilkukrotnie grała przynajmniej w III rundach turniejów wielkoszlemowych. Podobnie jak Polka podczas tegorocznego Roland Garros osiągnęła życiowy sukces, dzięki awansowi do IV rundy. W dwóch z trzech spotkań na tym turnieju Parry przegrywała seta, a na swojej drodze pokonała tak znane tenisistki, jak Anhelina Kalinina, Ann Li oraz Amanda Anisimowa. Dla Chwalińskiej i o rok młodszej Parry będzie to pierwsza bezpośrednia konfrontacja w karierze.

Mecz Maja Chwalińska - Diane Parry w IV rundzie Roland Garros 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 1 czerwca jako drugi od godziny 11:00 na korcie centralnym imienia Philippe Chartiera. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max.

Maja Chwalińska w Paryżu. Roland Garros 2026 MATTHIEU MIRVILLE/DPPI AFP

Diane Parry GABRIELE MARICCHIOLO / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





Niesamowita wymiana na zakończenie meczu! "Tenis nie z tej ziemi" Polsat Sport