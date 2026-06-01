O której gra Chwalińska? Gdzie obejrzeć mecz z Parry? Roland Garros [TRANSMISJA, TV]

Aleksy Kiełbasa

Maja Chwalińska sensacyjnie dotarła do IV rundy Roland Garros 2026. Na tym etapie Polka zmierzy się z przedstawicielką gospodarzy - Diane Parry. O której godzinie gra Maja Chwalińska dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz Chwalińska - Parry? Tenis. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Maja Chwalińska w jasnej koszulce uderza żółtą piłkę rakietą podczas meczu Roland Garros 2026.
Maja Chwalińska osiągnęła życiowy sukces, docierając do IV rundy Roland Garros 2026

Mecz Maja Chwalińska - Diane Parry w IV rundzie Roland Garros 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 1 czerwca jako drugi od godziny 11:00 na korcie centralnym imienia Philippe Chartiera. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Maja Chwalińska (WTA 114) już sprawiła wielką sensację, docierając do IV rundy Roland Garros. Dotychczas na turniejach wielkoszlemowych osiągała maksymalnie II rundę, dlatego bez wątpienia to największy sukces naszej tenisistki w karierze.

Polka przysyąpiła do turnieju jako kwalifikantka. Mimo to pierwsze dwie rundy przeszła niczym burza, bo w obu wygrała 6:4, 6:0. Cięższe spotkanie nadeszło w III rundzie, gdy po drugiej stronie siatki stanęła doświadczona Maria Sakkari (WTA 49). Zaczęło się fatalnie, bo Chwalińska przegrała pierwszą partię 1:6, ale w dwóch kolejnyh doszło do totalnego zwrotu. Nasza tenisistka następnego seta wygrała 6:3, a w decydującej parti triumfowała 6:2, co dało jej awans do IV rundy.

W niej Chwalińska zmierzy się z Diane Parry (WTA 92). Francuzka nie jest zawodniczką ze światowego topu, ale już klilkukrotnie grała przynajmniej w III rundach turniejów wielkoszlemowych. Podobnie jak Polka podczas tegorocznego Roland Garros osiągnęła życiowy sukces, dzięki awansowi do IV rundy. W dwóch z trzech spotkań na tym turnieju Parry przegrywała seta, a na swojej drodze pokonała tak znane tenisistki, jak Anhelina Kalinina, Ann Li oraz Amanda Anisimowa. Dla Chwalińskiej i o rok młodszej Parry będzie to pierwsza bezpośrednia konfrontacja w karierze.

Maja Chwalińska w Paryżu. Roland Garros 2026
Diane Parry
Diane Parry


