O której gra Chwalińska? Gdzie obejrzeć mecz z Kalinską? Roland Garros [TRANSMISJA, TV]

Mecz Maja Chwalińska - Anna Kalinska w ćwiećfinale Roland Garros 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 3 czerwca o godzinie 11:00 na korcie centralnym imienia Philippe Chartiera. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Maja Chwalińska - Anna Kalinska. Roland Garros. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Maja Chwalińska (WTA 114) podczas tegorocznego Roland Garros spisuje się wybornie. Dotychczas na turniejach wielkoszlemowych osiągała maksymalnie II rundę, dlatego ćwierćfinał w Paryżu bez wątpienia jest jej największym sukcesem w karierze.

Polka przystąpiła do turnieju jako kwalifikantka. Mimo to pierwsze przez dwie rundy przeszła niczym burza, bo w obu wygrała 6:4, 6:0. Cięższe spotkanie nadeszło w III rundzie, gdy po drugiej stronie siatki stanęła doświadczona Maria Sakkari (WTA 49). Zaczęło się fatalnie, bo Chwalińska przegrała pierwszą partię 1:6, ale w dwóch kolejnych doszło do totalnego zwrotu. Nasza tenisistka następnego seta wygrała 6:3, a w decydującej parti triumfowała 6:2, co dało jej awans do IV rundy. W niej zmierzyła się z przedstawicielką gospodarzy, czyli Diane Parry i podobnie jak w meczach z początku turnieju, wystarczyły jej dwa sety, by pokonać rywalkę. Sensacyjny awans do ćwierćfinału stał się faktem.

W nim rywalką Chwalińskiej będzie Anna Kalinska (WTA 24). Rosjanka na paryskich kortach również osiągnęła życiowy sukces. Dotąd jej najlepszym wynikiem w Roland Garros była II runda w 2024 roku. Ponadty wyrównała swój wielkoszlemowy rekord, ponieważ jej najlepszym wynikiem był ćwierćfinał Australian Open, również sprzed dwóch lat.

W pierwszych dwóch rundach tegorocznego Roland Garros Kalinska wygrywała w dwóch setach. W III i IV rundzie tak łatwo już nie było. Najpierw 27-latka pokonała 6:3, 0:6, 6:2 Camilę Osorio, a następnie 6:4, 2:6, 7:6(10) swoją rodaczkę, Anastazję Potapową, która od pół roku startuje pod austriacką flagą. Dla Chwalińskiej i Kalinskiej będzie to pierwsza bezpośrednia konfrontacja, a faworytką jest zdecydowanie wyżej rozstawiona Rosjanka. Polka udowodniła jednak, że rankingi nie grają, dlatego można liczyć, że i tym razem uda jej się sprawić niespodziankę.

Mecz Maja Chwalińska - Anna Kalinska w ćwiećfinale Roland Garros 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 3 czerwca o godzinie 11:00 na korcie centralnym imienia Philippe Chartiera. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max.

Maja Chwalińska po meczu o ćwierćfinał w Paryżu THOMAS SAMSON AFP

Anna Kalinska ANTHONY WALLACE AFP





Wilfredo Leon opowiedział o swoim dzieciństwie. "Dużo śmiechu i dużo radości". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport