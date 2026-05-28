"O Boże". Polka zaskoczona po sensacji w Paryżu. Nie wiedziała, co powiedzieć

Wojciech Kulak

Aż trzy polskie tenisistki są wciąż w grze podczas singlowego Rolanda Garrosa. Do Igi Świątek oraz Magdy Linette dołączyła dzisiaj sensacyjnie Maja Chwalińska. Przyjaciółka trzeciej rakiety globu w swoim debiucie w głównej drabince francuskiego Wielkiego Szlema tym razem pokonała Elise Mertens. A po ostatniej piłce została zaskoczona pytaniem ze strony dziennikarza Eurosportu. "Tak nagle? O Boże…" - wyznała początkowo.

Maja Chwalińska udziela wywiadu po awansie do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, stoi na korcie ziemnym.
Maja Chwalińska szczęśliwa po awansie do trzeciej rundy Rolanda Garrosa

Maja Chwalńska w stolicy Francji nie przegrała póki co choćby jednego seta. Polce, jak widać, nie przeszkadzają upały panujące na zachodzie Europy. Przyjaciółka Igi Świątek ma już za sobą pięć potyczek (trzy w eliminacjach) i zapewne nie chce kończyć turnieju na szóstej. Dzisiaj zaledwie cztery gemy zabrała jej faworyzowana Elise Mertens. Belgijki nie było jednak stać na nic więcej. A nasza rodaczka może koncentrować się na kolejnym boju.

Maja Chwalińska przeżywa zatem najpiękniejsze chwile w dotychczasowej karierze. Sama sportsmenka nie może zresztą uwierzyć w to, co właśnie dzieje się nad Sekwaną. Najlepszy tego dowód otrzymaliśmy podczas krótkiej rozmowy z polskim Eurosportem. "Chyba to jeszcze do mnie nie dociera, szczerze mówiąc" - wyznała na samym początku. "Bardzo się jednak cieszę, to na pewno. (…) Na razie dobrze mi idzie, ale wiem że każdy mecz tutaj, obojętnie przeciwko komu zagram, będzie bardzo ciężki" - dodała.

Poziom trudności rośnie wraz z każdą kolejną rundą. "Nie mam doświadczenia z gry z tymi dziewczynami, więc za każdym razem jak wychodzę na kort, to nie wiem czego się spodziewać. Ale myślę, że to działa w dwie strony. One też jeszcze mnie nie znają, więc to też dla nich trudna sytuacja" - przyznała na temat nadchodzących wyzwań. Następnie dziennikarz postanowił pociągnąć nieco inny wątek. "Powiedz nam jakie ty masz pasje? Czym się interesujesz" - zapytał się.

Początkowo świeżo upieczona uczestniczka trzeciej rundy tegorocznego turnieju nie wiedziała co powiedzieć. "Tak nagle po meczu? O Boże" - wypaliła. "Ogólnie zawsze kochałam sport, niezależnie od dyscypliny. Byłam bardzo aktywnym dzieckiem i rodzice wysyłali mnie wszędzie, gdzie tylko się dało, żebym nie była w domu. Więc sport zdecydowanie był moją pasją, taką największą" - zdradziła.

O czwartą rundę Maja Chwalińska powalczy z Marią Sakkari lub Claire Liu. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Maja Chwalińska
Maja ChwalińskaJULIEN DE ROSAAFP
Maja Chwalińska
Maja ChwalińskaMATTHIEU MIRVILLE/DPPIAFP
Maja Chwalińska, Rende 2025
Maja Chwalińska, Rende 2025IPA Sport/ABACAEast News


