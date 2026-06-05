Nocny wpis trenera Rosjanki. Tak zareagował na to, co zrobiła Chwalińska

Chyba nawet najwięksi fani Mai Chwalińskiej przed rozpoczęciem tegorocznej edycji Rolanda Garrosa nie przypuszczali, że ich ulubienica w aż tak przebojowy sposób będzie się przedzierać przez kolejne etapy tych wielkoszlemowych zmagań.

Polka jednak raz za razem zamyka usta kolejnym niedowiarkom i po sukcesie w kwalifikacjach zaczęła wręcz taśmowo eliminować kolejne rywalki w wielkim stylu, a jej najnowszym osiągnięciem stało się oczywiście pokonanie Diany Sznajder.

Trener Sznajder pogratulował Chwalińskiej. "Rozegrała świetny mecz"

Chwalińska ograła Rosjankę bez straty seta i choć w pierwszej odsłonie pojedynku rywalka napsuła naszej zawodniczce sporo krwi (skończyło się na wyniku 7-4 w tie-breaku dla urodzonej w Miechowie zawodniczki), to potem zdołała ona pójść za ciosem i w decydującym secie zatriumfowała 6:4.

Tym samym 24-latka, jako pierwsza w historii kwalifikantka, osiągnęła finał RG, co naturalnie wywołało lawinę komentarzy. Na kilka słów podsumowania w całej tej sprawie zdecydował się też Sascha Bajin, trener Sznajder, który dodał krótko po północy z czwartku na piątek wpis na portalu X.

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"Gratulacje dla Mai i jej sztabu. Rozegrała świetny mecz. Możemy opuścić Paryż z podniesionymi głowami, ale na razie to wszystko boli. Jestem dumny z Diany i tego, co udało jej się tu osiągnąć. Teraz kilka dni wolnego i widzimy się wkrótce na trawie" - napisał szkoleniowiec.

Roland Garros: Maja Chwalińska w sobotę znów może napisać niezwykłą historię

Przed Mają Chwalińską tymczasem ostatni akcent jej występów na Rolandzie Garrosie - 6 czerwca o godz. 15.00 rozegra ona bezpośrednie starcie o trofeum, a jej rywalką będzie kolejna Rosjanka, Mirra Andriejewa. Jakkolwiek by się to spotkanie jednak nie zakończyło, to już teraz należy śmiało podkreślić, że reprezentantka Polski dokonała czegoś wielkiego we Francji.

Diana Sznajder MARIJAN MURAT/DPA AFP

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP

Maja Chwalińska CHRISTOPHE ENA East News





Zespół Mai Chwalińskiej zabrał głos ws. sukcesu na Roland Garros. "Dopiero zaczyna to docierać" Polsat Sport