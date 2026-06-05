Nocny wpis trenera Rosjanki. Tak zareagował na to, co zrobiła Chwalińska

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Piękny sen Mai Chwalińskiej w Paryżu trwa - w czwartek reprezentantka Polski ograła przedstawicielkę Rosji Dianę Sznajder i w ten sposób, w niezwykłych okolicznościach awansowała do wielkiego finału Rolanda Garrosa. Kilka godzin po zakończeniu starcia, już w zasadzie nocą, trener Sznajder, Sascha Bajin, postanowił wprost skomentować zdarzenia z francuskiego kortu.

Maja Chwalińska w sportowej koszulce podczas meczu oraz Sascha Bajin klaszczący w sportowej kurtce.
Maja Chwalińska i Sascha BajinJULIEN DE ROSA / AFP - Chryslene Caillaud/PsnewZ via ZUMA Press/ NewspixAFP

Chyba nawet najwięksi fani Mai Chwalińskiej przed rozpoczęciem tegorocznej edycji Rolanda Garrosa nie przypuszczali, że ich ulubienica w aż tak przebojowy sposób będzie się przedzierać przez kolejne etapy tych wielkoszlemowych zmagań.

Polka jednak raz za razem zamyka usta kolejnym niedowiarkom i po sukcesie w kwalifikacjach zaczęła wręcz taśmowo eliminować kolejne rywalki w wielkim stylu, a jej najnowszym osiągnięciem stało się oczywiście pokonanie Diany Sznajder.

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Trener Sznajder pogratulował Chwalińskiej. "Rozegrała świetny mecz"

Chwalińska ograła Rosjankę bez straty seta i choć w pierwszej odsłonie pojedynku rywalka napsuła naszej zawodniczce sporo krwi (skończyło się na wyniku 7-4 w tie-breaku dla urodzonej w Miechowie zawodniczki), to potem zdołała ona pójść za ciosem i w decydującym secie zatriumfowała 6:4.

Tym samym 24-latka, jako pierwsza w historii kwalifikantka, osiągnęła finał RG, co naturalnie wywołało lawinę komentarzy. Na kilka słów podsumowania w całej tej sprawie zdecydował się też Sascha Bajin, trener Sznajder, który dodał krótko po północy z czwartku na piątek wpis na portalu X.

"Gratulacje dla Mai i jej sztabu. Rozegrała świetny mecz. Możemy opuścić Paryż z podniesionymi głowami, ale na razie to wszystko boli. Jestem dumny z Diany i tego, co udało jej się tu osiągnąć. Teraz kilka dni wolnego i widzimy się wkrótce na trawie" - napisał szkoleniowiec.

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Roland Garros: Maja Chwalińska w sobotę znów może napisać niezwykłą historię

Przed Mają Chwalińską tymczasem ostatni akcent jej występów na Rolandzie Garrosie - 6 czerwca o godz. 15.00 rozegra ona bezpośrednie starcie o trofeum, a jej rywalką będzie kolejna Rosjanka, Mirra Andriejewa. Jakkolwiek by się to spotkanie jednak nie zakończyło, to już teraz należy śmiało podkreślić, że reprezentantka Polski dokonała czegoś wielkiego we Francji.

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Diana SznajderMARIJAN MURAT/DPAAFP
Tenisistka w jasnożółtym topie i czarnej spódniczce w trakcie meczu na korcie, trzymająca rakietę tenisową i wykonująca gest ręką.
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