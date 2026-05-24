Już wczoraj, gdy późnym popołudniem przekroczyłem bramę numer 50, gdzie mieści się jedyne wejście dla mediów (jako ciekawostkę dodam, że w tym roku przeniesiono biuro odbioru akredytacji poza obręb kompleksu do ustawionych pakamer, ale z porządkowego punktu widzenia to akurat logiczne posunięcie), poza tłumem kibiców przechadzającymi się alejkami wyłożonymi płytami betonowymi w oczy mocno rzucało się to, jak bardzo oblegane były wodne zraszacze.

Skwar leje się z nieba. Linette i Fręch ruszają do boju

Kiedyś ich instalowanie mogło być, ale nie musiało. Dziś to absolutny must have, by pomóc kibicom znaleźć trochę ochłody, a być może także uchronić przed udarem słonecznym. Wczoraj temperatura już oscylowała wokół 30 stopni Celsjusza, a w takim zabudowanym miejscu, gdzie trudniej o korytarze powietrza, ta odczuwalna jest jeszcze wyższa. Dziś jest jeszcze bardziej wymagająco, a w szczycie dnia w stolicy Francji w cieniu mamy mieć 34 stopnie. Jeśli prognozy w Paryżu nie ulegną zmianie, to przez sześć dni trzeba będzie przywyknąć do takiej aury.

Szalenie wymagającej dla kibiców, zwłaszcza że na kortach nie brakuje ludzi starszych, a przecież te otwarte, gdzie odbywa się większość rywalizacji w pierwszym tygodniu, w żadnym stopniu nie są zadaszone.

Zawodnicy są przyzwyczajeni do takich warunków, ale nawet dla wytrenowanych profesjonalistów są to bardzo wyczerpujące okoliczności rozgrywania meczów. Pod tym względem dziś bardzo trudny test przejdzie Magda Linette, która jako pierwsza z biało-czerwonych ruszy do singlowej rywalizacji w głównej drabince Rolanda Garrosa.

34-letnia Poznanianka w meczu pierwszej rundy zmierzy się z reprezentantką Czech Terezą Valentovą. Obie zawodniczki ze sobą jeszcze nigdy nie rywalizowały, a nieznacznie wyżej stoją akcje przeciwniczki.

Linette ma także do przełamania mentalną barierę, bo ostatnie trzy edycje tego turnieju doświadczona Polka kończyła rozczarowana i z wielkim niedosytem. Trzykrotnie z rzędu przegrywała już na etapie pierwszej rundy, od 2023 roku eliminowana kolejno przez Kanadyjkę Leylah Fernandez, Ludmiłę Samsonową oraz Dunkę Clarę Tauson.

Starcie Linette z Valentovą odbędzie się na korcie numer siedem, bezpośrednio sąsiadującym ze stadionem centralnym im. Philippe'a Chatriera. Z tym obiektem polscy kibice nie mają najlepszych wspomnień, bo dokładnie tutaj w poprzedniej edycji French Open wyraźnie wypunktowany został Hubert Hurkacz. Mający za sobą rozliczne problemy ze zdrowiem Wrocławianin był tłem dla Brazylijczyka Joao Fonseki, któremu jego kibice stworzyli niezapomnianą atmosferę.

Wyżej stoją akcje Magdaleny Fręch. Po pierwsze, w dwóch z ostatnich trzech edycji dochodziła do drugiej rundy. A ponadto, co w tych warunkach może mieć niebagatelne znaczenie, jej pojedynek z Rumunką Eleną Gabrielą Ruse odbędzie się jako trzeci w kolejności na korcie numer 12, zatem jest spodziewany około godz. 16. Ruse już trzykrotnie wygrywała z Łodzianką, ale na mączce mają bilans 1:1 (Fręch pokonała ją w 2020 roku).

Dziś na kort wyjdzie także Iga Świątek, ale nasza gwiazdy numer 1 tylko z myślą o sesji treningowej. Ta jej została zaplanowana w godzinach 12:30-14 na arenę numer 21. W tym samym czasie, tylko nieco krócej (13-14) swoją pracę na korcie nr 18 ma wykonać Maja Chwalińska.

Z Paryża - Artur Gac

Magda Linette

Magdalena Fręch





