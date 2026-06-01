Niewiarygodny sukces Chwalińskiej w Paryżu. Gigantyczna wypłata. Ponad dwa miliony

Maja Chwalińska do Paryża przyjeżdżała z nadziejami na awans do drabinki głównej Roland Garros. Wcześniej musiała przejść przez fazę eliminacji i udało jej się to bez straty seta. Za sam występ w pierwszej rundzie imprezy organizatorzy przewidzieli nagrodę w wysokości nieco ponad 100 tysięcy dolarów.

Dla Chwalińskiej już te pieniądze były zastrzykiem gotówki, który stanowił mniej więcej 1/8 tego, co zarobiła przez całą swoją karierę. Polka nie ukrywa, że w najśmielszych snach nie wyobrażała sobie, aby z Paryża miała wyjechać z ponad milionem złotych brutto zarobionym na korcie.

Chwalińska w ćwierćfinale. Ponad dwa miliony złotych dla Polki

Taką nagrodę finansową zagwarantował Polce awans do czwartej rundy. W tej walczyła o kolejne kilkaset tysięcy dolarów, a jej rywalką była Diane Parry, która te zarobki na przestrzeni całej kariera miała kilkukrotnie większe, bo przekraczały one przed Roland Garros trzy miliony dolarów.

Pod tym względem stawka meczu większa była po stronie Polki. Od początku spotkania widać było na korcie przewagę Polki. Ta została udowodniniona końcowym wynikiem. Maja wygrała 6:3, 6:2 i za pokonanie Francuzki może liczyć na absolutnie największą wypłatę w swojej karierze.

Organizatorzy Roland Garros za awans do ćwierćfinału przewidzieli bowiem nagrodę w wysokości dokładnie 549 251 dolarów. Po przeliczeniu tego na złotówki wychodzi kwota 2 004 711 złotych brutto. W kolejnej rundzie Maja może powiększyć tę sumę o ponad 300 tysięcy dolarów.

Maja Chwalińska ALEX NICODIM East News





